Спрятавшиеся в Европе лидеры "Алга Каракалпакстан" Сагидуллаев и Уразбаев заочно осуждены Узбсудом по делу о событиях в Нукусе

17:59 10.05.2023

Аманбай Сагидуллаев и Ниетбай Уразбаев заочно осуждены по делу о событиях в Нукусе

Аманбай Сагидуллаев (лидер "Алга Каракалпакстан", живет в Норвегии) и Ниетбай Уразбаев (представитель каракалпакской диаспоры в Казахстане) заочно осуждены по делу о событиях в Нукусе. Они получили 18 и 12 лет лишения свободы соответственно. Страницы и каналы Сагидуллаева в интернете заблокируют.



Судебная коллегия по уголовным делам Суда Республики Каракалпакстан под председательством судьи С. Давлетмуратова 10 мая завершила открытое судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Аманбая Сагидуллаева (1967 года рождения) и Уразбаева Ниетбая (1969 года рождения) и огласила приговор, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана. О начале процесса сообщалось в конце марта.



Процесс проходил без участия подсудимых, так как они находятся за пределами территории Узбекистана и привлечь их к суду не представлялось возможным, отмечается в сообщении. Аманбай Сагидуллаев - лидер партии "Алга Каракалпакстан", проживает в Норвегии. Ниетбай Уразбаев (1969) является председателем каракалпакского этно-культурного объединения Мангистауской области Казахстана "Аллаяр жолы", где проживает.



Аманбай Сагидуллаев приговорен к 18 годам лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных:



частью 3 статьи 158 (публичное оскорбление или клевета в отношении президента Узбекистана с использованием интернета);

частями 1 и 4 статьи 159 (публичные призывы к неконституционному изменению государственного строя или захвату власти либо к неконституционному нарушению единства территории Узбекистана; заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Узбекистана);

частью 3 статьи 244 (организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения оружия, а равно активное участие в массовых беспорядках);

пунктами "а" и "г" части 3 статьи 244−1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку по предварительному сговору или группой лиц, с использованием СМИ или интернета).

Согласно определению суда, первые 2 года наказания он должен отбыть в тюрьме, остальные - в колонии общего режима.



Ниетбай Уразбаев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Узбекистана), частью 3 статьи 244 (организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения оружия, а равно активное участие в массовых беспорядках) и пунктами "а" и "г" части 3 статьи 244−1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, по предварительному сговору или группой лиц, с использованием СМИ или интернета).



Он приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.



Из обвинения обоим подсудимым исключен пункт "а" части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное двум или более лицам) через статью 28 (виды соучастников преступления) в связи с тем, что эти действия подпадают под часть 3 статьи 244 УК, отмечается в сообщении.



Кроме того, по решению суда страницы и каналы Аманбая Сагидуллаева в интернете будут заблокированы.