 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Какая экономика - такая и... Министр экономики Франции Ле Мэр опубликовал роман о прелестях анального секса
18:11 10.05.2023

Горячая сцена в книге министра экономики вызвала гнев и насмешки французов
Брюно Ле Мэр опубликовал пикантный роман в разгар острого кризиса

Действующие политики во все эпохи нередко брались за перо и выпускали литературные опусы на разные темы. Под псевдонимами, конечно. Тем более, если в книге случались описания любовных сцен, впрочем, поданные, как правило, весьма корректно.

Но то, что учинил только что министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, выпустивший под своим именем роман "Американская фуга", поверг даже не слишком застенчивых французов в шок. В книге Ле Мэра два брата отправляются из Нью-Йорка на Кубу ради концерта известного пианиста. По словам министра, это роман о музыке и хрупкости людей. Но замысел автора затмил откровенный отрывок, где один из братьев по имени Оскар рассказывает о своих амурных похождениях. Особый фурор произвела вот эта цитата: "Она бросилась на кровать и показала мне темную выпуклость своего ануса: "Ты идешь, Оскар? Он расширен, как никогда раньше".

Эти пикантные строки вмиг начали смаковать в СМИ и соцсетях. Историк Оливье Варлан пошутил, что правительство должно создать горячую линию для психологической помощи людям, прочитавшим этот отрывок. Цитата стала вирусной и перекочевала на плакаты первомайских демонстрантов. Людей возмутила не только откровенная пошлость с порнографическим оттенком, но и то, что министр выбрал явно не лучшее время для публикации книги. Агентство Fitch понизило экономический рейтинг страны, граждане негодуют из-за инфляции, не говоря уже о неутихающих протестах против пенсионной реформы, а Ле Мэр вместо того, чтобы заниматься тушением кризиса, упражняется в эпистолярном жанре.

К слову, министр крайне плодовит в амплуа литератора. Это его пятая книга с момента вступления в должность. Сам автор поспешил защитить свое детище. Он объяснил, что книги - его хобби, дарящее возможность отдохнуть и раскрепоститься. Ранее, в своем по сути автобиографическом сочинении "Министр" чиновник описал, как супруга ласкала его "в интимном месте" во время поездки в Венецию.

"КП" уже рассказывала, что не только мсье Ле Мэр свято хранит среди политиков славную французскую традицию пикантного сочинительства. К слову, министр метит в президенты, а в литературных изысканиях были замечены почти все французские лидеры: от и Шарля Де Голля и Миттерана до Макрона.

Александр КУДЕЛЯ

7 мая 2023

Источник - KP.RU
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