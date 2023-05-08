Такер Карлсон запускает собственное шоу-СМИ в Твиттере

19:25 10.05.2023

Twitter

США



Такер Карлсон заявил о возвращении в эфир

Такер Карслсон заявил о запуске своего шоу в твиттере



Западные СМИ занимаются сокрытием фактов и искажением информации в целях глобального манипулирования сознанием людей, заявил в твиттере американский журналист Такер Карлсон. Он поделился планами перезапустить в этой соцсети свое шоу, которое ранее выходило на Fox News.







Всем привет, с вами Такер Карлсон!



Вы наверняка часто слышите, что новости - это сплошное вранье, но это не совсем так. Бóльшая часть того, что вы видите по ТВ или читаете в The New York Times, является правдой в буквальном смысле. Эти материалы проходят проверку на достоверность, и под ними даже могут подписаться юристы. Но правдой они от этого не становятся. Это все равно неправда. На базовом уровне новости, которые до вас доходят, - ложь, причем искусно замаскированная и максимально вероломная. От вас намеренно скрывают факты, пропорции и перспективы. Вами манипулируют. Как это работает? Давайте разбираться.



Если я вам скажу, что некоего человека несправедливо арестовали за вооруженное ограбление, - строго говоря, это не ложь. Его запросто могли подставить, и без суда наверняка сказать нельзя. Но если я не упомяну, что ранее этого же человека арестовывали за это же преступление уже шесть раз, можно ли сказать, что я действительно предоставляю вам информацию? Нет, нельзя. Я направляю вас к неверным выводам. Именно этим и занимаются СМИ в любом важном вопросе каждый день, каждую неделю.



Каково это - работать в подобной системе? Поварившись в ней более 30 лет, я многое могу вам рассказать. Сегодня лучшее, на что можно надеяться в новостном бизнесе, это свобода говорить исчерпывающую правду. Но ограничения существуют всегда. И если слишком часто на них наталкиваться, можно нарваться на увольнение. Это не догадка, а вполне себе реальность, и ее осознает каждый сотрудник англоговорящих СМИ. Все определяют границы того, о чем говорить нельзя. Отвратительно, согласен, и способствует развращению.



Нельзя иметь свободное общество, если народу не позволено произносить то, что, на их взгляд, является правдой. Свобода слова - принципиальная предпосылка к демократии, поэтому ее зафиксировали в первой же поправке к конституции США. Поразительно, но на сегодняшний день осталось не так много площадок, где свобода слова в почете. Последняя из крупнейших в мире, единственная - это твиттер, где вы сейчас и смотрите это видео. Твиттер давно служит местом, где культивируется и развивается общественная дискуссия. Он не имеет отношения к интересам какой-либо партии, здесь рады всем, и это здорово!



Но основная часть новостей, которые анализируются в твиттере, берется как раз у тех новостных агентств, которые представляют собой плохо замаскированные источники пропаганды. Увидел по кабельному - обсудил в твиттере. Результат можно считать дискуссией, но по факту заведуют всем так называемые "привратники". Мы считаем такую систему неправильной и очень от нее устали, ведь не понаслышке знаем принцип ее работы.



Скоро в твиттере стартует новая версия нашего шоу, которое выходило в эфир последние шесть с половиной лет. Также там будет и кое-что новенькое, о чем расскажем позже. Для начала хотелось бы сказать спасибо за предоставленную возможность. Свобода слова - ваше главное право, без него не будет и других. До встречи.