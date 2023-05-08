 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Карл III - король педофилов, - Петер Кениг
00:00 11.05.2023

Документалисты нашли в Букингемском дворце самую большую в мире коллекцию скелетов в шкафу
Петер Кениг

6 мая Карл III был коронован королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 14 других суверенных государств. Он также стал главой Содружества наций, состоящего из 56 государств, и светским главой Англиканской церкви.

В то время как средства массовой информации были сосредоточены на величии и помпезности этого события, когда люди разбивали палатки на улицах вокруг Букингемского дворца, 20-минутный документальный фильм KlaTV показывает совсем другое лицо короля Карла III, которое СМИ держат в секрете.

Посмотрите это 20-минутное видео на русском языке.



Документальный фильм проливает свет на шокирующую предысторию того, что происходило и продолжает происходить за стенами дворца. Вот лишь несколько основных моментов.

Безналоговый статус. Все наследство Короны стоимостью в триллионы долларов не облагается налогом в соответствии с соглашением 1993 года с правительством премьер-министра Джона Мейджора.

Землевладение. Король Карл III - крупнейший на сегодня землевладелец в мире. Члены Британской королевской семьи владеют территорией площадью более 2500 миллионов гектаров в Австралии, Новой Зеландии, Северной Ирландии, Канаде, Великобритании и на Фолклендских островах. Это более 1/6 всей поверхности Земли, или в 75 раз больше площади Германии.

Британское морское дно. Аналогичным образом, Британское королевство контролирует почти все морское дно и половину побережья вокруг Соединенного Королевства. По оценкам, эти богатства превышают 100 миллиардов долларов США.

Драгоценные камни. Король Карл, британская вотчина, которой он правит, владеет самой большой в мире коллекцией драгоценных камней. Она состоит из 23 578 драгоценных камней, включая Куллинан I, самый крупный ограненный бриллиант в мире, оценочная стоимость которого составляет около 440 миллионов евро, и алмаз Кох-и-Нур, оценочная стоимость которого составляет не менее 1 миллиарда евро.

Гигантское богатство под мрачной тенью кровопролития. "Королевские предки" Карла III украли большую часть богатств, разграбляя минеральные ресурсы бедных стран, британских колоний, и занимаясь работорговлей, особенно в XVII и XVIII веках. По подсчетам историка Дэвида Ричардсона, британские корабли перевезли в Америку в качестве рабов, по меньшей мере, 3,4 млн захваченных африканцев.

Участие короля Карла III во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Различные комментаторы сообщают, что "Проект Великой перезагрузки" изначально был запущен не Клаусом Швабом, а Чарльзом. Был ли Шваб единственным получателем приказов от сегодняшнего короля Карла III? Одна из ключевых целей Великой перезагрузки - массовое сокращение численности населения и "трансгуманизм", полная оцифровка всего, даже человеческого мозга. Клаус Шваб называет это "Четвертой промышленной революцией". На деле - массовый геноцид и порабощение выживших.

Король Карл III и загадочная смерть Дианы. Примерно через год после развода Чарльза и Дианы принцесса скончалась 31 августа 1997 года в результате трагической "автомобильной аварии" в Париже.

За десять месяцев до смерти Диана отправляет написанное от руки письмо своему дворецкому Полу Барреллу, опубликованное газетой Daily Mirror в 2003-м. Она писала: "Этот конкретный этап в моей жизни самый опасный. Мой муж планирует устроить аварию на моей машине".

Карл III поддерживал педофилию. Чарльз был близким другом епископа-педофила Питера Болла, который издевался над подростками и молодыми мужчинами в течение 30 лет. Когда Болл был арестован в 1992 году, Чарльз использовал свое влияние, чтобы освободить его, позволив злоупотреблениям Болла продолжаться еще много лет. Болл даже был почетным гостем на свадьбе Чарльза и Камиллы в 2005 году.

Королевская семья была связана и с бандой педофилов Джеффри Эпштейна, главным образом через принца Эндрю, брата Чарльза. По словам британского публициста Дэвида Айка, многие из подвергшихся насилию детей позже были убиты. Таким образом устраняли потенциальных свидетелей и защищали картели сексуальных преступников.

Этот уникальный документальный фильм KlaTV раскрывает еще много злодеяний королевской семьи и, в частности, только что коронованного Карла III.

Автор: Петер Кениг - Peter Koenig - научный сотрудник Центра изучения глобализации (Монреаль, Канада), старший научный сотрудник-нерезидент Института Чонъян при университете Жэньминь в Пекине. Экономист и геополитический аналитик. Ранее работал во Всемирном банке. Читает лекции в университетах США, Европы, Южной Америки. Публикуется в Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, The 4th Media (China), TeleSUR, The Vineyard of The Saker Blog и др.

Перевод Сергея Духанова

Публикуется с разрешения автора

Источник - svpressa.ru
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