Карл III - король педофилов, - Петер Кениг

00:00 11.05.2023

Документалисты нашли в Букингемском дворце самую большую в мире коллекцию скелетов в шкафу

Петер Кениг



6 мая Карл III был коронован королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 14 других суверенных государств. Он также стал главой Содружества наций, состоящего из 56 государств, и светским главой Англиканской церкви.



В то время как средства массовой информации были сосредоточены на величии и помпезности этого события, когда люди разбивали палатки на улицах вокруг Букингемского дворца, 20-минутный документальный фильм KlaTV показывает совсем другое лицо короля Карла III, которое СМИ держат в секрете.



Посмотрите это 20-минутное видео на русском языке.



