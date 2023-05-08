Арест Имрана Хана поставил Пакистан перед угрозой гражданской войны, - Данила Моисеев

00:03 11.05.2023

Сторонники бывшего премьера устроили масштабные протесты

Данила Моисеев



Имран Хан остается для многих жителей

авторитетом. Фото ReutersВ Пакистане разгораются протесты в связи с арестом в Исламабаде бывшего премьер-министра Имрана Хана, ведущего оппозиционную деятельность после своего отстранения от власти в 2022 году. 70-летний политик, пользующийся высокой популярностью у пакистанцев, предстал в среду перед судом по обвинению в получении взяток и был заключен под арест на восемь дней. Конфликт между Ханом, с одной стороны, и военными с нынешним премьером Навазом Шарифом – с другой рискует обернуться масштабным гражданским противостоянием. Хан более расположен к России, нежели его оппоненты, однако встать на явно прозападную позицию Исламабад вряд ли решится, учитывая его связи с Пекином.

Сторонники Хана протестуют в разных частях страны, а активнее всего в Пенджабе, где уже арестовали более 1 тыс. человек и пострадали более 130 полицейских. Протестующие поджигают полицейские машины, а некоторые даже грабят магазины, утверждают британские СМИ. Местная пресса сообщает о четырех погибших в Пешаваре. Власти же отвечают тем, что лишают граждан доступа в интернет и развертывают войска, в том числе в Исламабаде.



Арест грозил бывшему премьеру практически сразу после отставки, поскольку Хан считал, что против него, по сути, организовали заговор, окончившийся вотумом недоверия. Причем Хан публично заявил, что за его отстранением от власти стояли Соединенные Штаты. В ноябре прошлого года его ранили в ногу в ходе протестов в Визарабаде, что сам Хан и его сторонники интерпретировали как покушение.



Однако перешедший в оппозицию политик не намерен сдаваться, и примечательно, что из страны он уезжать не пытался. За время премьерства Хана Исламабад значительно улучшил отношения как с Пекином, так и с Москвой. Сейчас же, при новой власти, не все так однозначно: в СМИ проскальзывает информация о возможных военных поставках Пакистана Украине. Правда, в то же время страна выразила готовность покупать российскую нефть за юани.



Арест Хана в Вашингтоне и Лондоне прокомментировали довольно спокойно, призвав уважать "принципы демократии и законность". В общем, это можно интерпретировать скорее как поддержку противников Хана, поскольку формально они действуют по закону. Разве что бывший лидер Лейбористской партии Британии Джереми Корбин назвал арест Хана "черным днем" для пакистанской демократии.



"События показывают, что в Пакистане события могут развиваться довольно турбулентно: быстро и обширно. Сам Имран Хан был, по сути, свергнут военными, которых не устроила независимость бывшего спортсмена и неопытного политика. В Пакистане такое не проходит, хотя Хан – харизматичный лидер, который стремился улучшить отношения с Россией ради интересов страны, за что он и поплатился", – объясняет доцент ВШЭ Борис Волхонский.



В разговоре с "НГ" он отметил, что военные продолжают играть огромную роль в жизни страны, пережившей несколько военных переворотов. Возможно, у Вашингтона есть желание втянуть страну под свое влияние, но попытка прийти к этому может иметь лишь ограниченный успех.



"О перспективах самого уголовного дела судить сложно, но, видимо, в большой политике Хана мы пока не увидим. Тем не менее поддержка у него остается высокой, и это дает шансы на возвращение к власти, но не в ближайшее время. Хан – не выходец из традиционных элит, и это создает ему проблемы", – считает эксперт.



Он добавил, что новшества в целом встречают сопротивление в Пакистане. В этом смысле показателен пример Первеза Мушаррафа, который активно боролся с коррупцией, но в конечном счете был вынужден бежать из страны и доживать свои дни в Дубае. Эксперт считает, что Хан скорее предпочтет остаться в стране и вести борьбу, опираясь на народную поддержку.