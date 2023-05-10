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Узбекистан готовится к новым выборам, - В.Панфилова
00:04 11.05.2023

Узбекистан готовится к новым выборам

Шавкат Мирзиеев идет на очередной президентский срок
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
10 мая 23
Выборы президента Узбекистана состоятся досрочно – 9 июля 2023 года, на 3,5 года раньше вместо планируемого срока. С инициативой переноса срока выступил сам глава государства Шавкат Мирзиеев на встрече с главами обеих палат парламента, партий, органов судебной и исполнительной власти, посвященной итогам состоявшегося референдума по внесению поправок в Конституцию. Такая необходимость вызвана реформированием всех ветвей власти и изменением баланса между ними, а также cтремлением избежать правовой коллизии между статьями старого и нового Основного закона.
В принятой на референдуме 30 апреля новой редакции Конституции президентский срок увеличен с пяти до семи лет, а прежние сроки обнулены. Де-факто Шавкат Мизиеев, согласно статьям нового Основного закона, лишился президентских полномочий, а значит оставаться на главном государственном посту он не имеет права. Но он может воспользоваться правом баллотироваться на новый президентский срок. В соответствии с поправками в избирательный кодекс страны выборы должны быть проведены в течение двух месяцев.

Заявление Шавката Мирзиеева на встрече с парламентариями, политиками и чиновниками о досрочных президентских выборах стало неожиданным как внутри страны, так и для международных наблюдателей. Поэтому глава государства перечислил причины, по которым он принял решение об их проведении. Первая – согласно новой Конституции, реформируются все ветви власти, серьезно меняется соотношение и баланс между ними. Основной закон ставит перед чиновниками новые задачи, решение которых нельзя откладывать.

Вторая причина – народ Узбекистана ждет важных и неотложных перемен и реформ во всех сферах. Мирзиеев уверен, что в стране должны произойти кардинальные изменения, которые помогут Узбекистану стать одним из самых развитых государств в Центральной Азии.

Третья причина – в сложившейся ситуации, когда в мире преобладают сложные процессы, наиболее острым и актуальным вопросом становится поиск правильного и эффективного пути развития. Узбекистан, по его словам, не может оставаться в стороне от мировых процессов и должен находить свою роль в международном сообществе. "Наш народ ждет от нас важных и неотложных перемен и реформ во всех сферах. В нынешней ситуации, когда в мире и в регионе наблюдаются сложные процессы, наиболее актуальным вопросом становится поиск правильного и эффективного пути развития и его реализация", – сказал глава государства.

И, наконец, четвертая причина – досрочные выборы являются необходимым условием для сохранения политической стабильности и дальнейшего развития страны. Глава государства убежден, что досрочные выборы помогут укрепить демократические институты и обеспечить эффективную работу всех ветвей власти.

Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что отныне единственным источником государственной власти является народ, как и указано в Конституции. "С этой точки зрения, в обновленной системе государственной власти целесообразно давать мандат только тому лидеру, которому наш народ доверяет. Думаю, что в сегодняшних условиях это будет самое правильное и справедливое решение", – подчеркнул глава государства.

Мирзиеев на сегодня является безальтернативной фигурой на политической арене Узбекистана. По своему опыту и авторитету соперников у него нет. Да и подготовиться за два месяца к предвыборной кампании сможет не каждый политик. Поэтому Мирзиеев остается главным и наиболее вероятным претендентом на пост президента, который к тому же пользуется авторитетом в народе. На это указывает состоявшийся в стране референдум, участие в котором приняли 84,5% избирателей. За предложенные изменения проголосовали 90,2% избирателей и только 9,35% – против. Не исключено, что власть рассчитывает на аналогичные показатели и на предстоящих выборах главы государства. Если откладывать проведение досрочных выборов на более позднее время, скажем, через год или через два, то неизвестно, будет ли у Мирзиеева поддержка населения столь высокой, особенно с учетом прогнозируемой в регионе турбулентности.

"Состоявшийся референдум показал, что антипрезидентских настроений в обществе практически нет. И пока у Шавката Мирзиеева довольно высокий рейтинг и доверие населения, есть все шансы на победу на предстоящих выборах", – сказал "НГ" директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиер Эргашев. Эксперт также обратил внимание, что, согласно обновленной Конституции, полномочия президента сокращаются в пользу парламента и правительства. Однако без изменений осталась норма относительно участников выборов – на главный государственный пост могут претендовать выдвиженцы от зарегистрированных политических партий. Таких в Узбекистан пять. Шавкат Мирзиеев, как и в прошлый раз, скорее всего будет баллотироваться от Либерально-демократической партии Узбекистана. Его конкуренты – представители оставшихся четырех партий – наберут не более 10–15% голосов. Самовыдвиженцам в выборах участвовать нельзя – эта норма остается неизменной с начала 2000-х годов. В стране также нет и политической оппозиции.

Не исключено, что к следующим парламентским выборам, которые также пройдут досрочно, будут возможны изменения на политическом поле страны.

Напомним, Шавкат Мирзиеев пришел к власти в 2016 году, после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова. На декабрьских выборах того же года он получил более 88% голосов и был избран президентом на пять лет. Вторая каденция Шавката Мирзиеева стартовала в октябре 2021 года. И тоже успешно – 80,12%. К слову, выборы были проведены досрочно, правда, всего на пару месяцев.

Эксперты также не исключают, что вопрос досрочных выборов Мирзиеев обсудил на встрече 9 мая с главой РФ Владимиром Путиным. Напомним, президент Узбекистана был приглашен с рабочим визитом в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Источник - НГ
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