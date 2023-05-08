Бразилия - новая сверхдержава? - КП

00:20 11.05.2023

Новая сверхдержава? В антиамериканском блоке появился новый сильный игрок

Растущим гигантом, внезапно, может стать Бразилия



Антон ФОКИН



Посмотрим, как в политике, но футбольные болельщики России и Бразилии давно нашли общий язык.



Недавно много шума наделал визит в Китай президента Франции Эммануэля Макрона вместе со своей "подругой" Урсулой фон дер Ляйен. Но надежды западных аналитиков, что европейцы сумеют переубедить Пекин и заставить его отвернуться от России, оказались тщетными. На этом фоне сравнительно незамеченной прошла поездка в Китай президента Бразилии Лулы да Силвы. Между тем ее результаты могут оказаться гораздо важнее для будущего глобального переустройства.



РАСТУЩИЙ ГИГАНТ



В рейтинге самых крупных мировых экономик Бразилия неуклонно продвигается вверх. В прошлом году она обогнала Южную Корею и взошла на 11-ю строчку, а по итогам этого года, по прогнозам МВФ, ворвется в первую десятку (и вытеснит оттуда, увы, Россию).



- У Бразилии есть амбиции стать новой сверхдержавой, причем они прослеживаются довольно давно - еще с 1930-х. Сейчас это одно из самых быстрорастущих государств мира, которое имеет все возможности стать одним из лидеров XXI века, - считает доктор политических наук, завкафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов.



Устаревшее представление о Бразилии как о "стране, где много-много диких обезьян", сегодня уже абсолютно не соответствует действительности. Здесь развиты многие современные отрасли промышленности, в том числе авиастроение, энергетика, автомобилестроение, биотехнологии, IT, глубоководное морское бурение. А уж с точки зрения сельского хозяйства, это вообще один из мировых лидеров. Например, Бразилия - экспортер мяса в мире № 1.



ДОБРЫЙ СОСЕД



У Бразилии есть одно важное преимущество перед многими претендентами на мировое господство. В отличие от всех "старых" членов мировой элиты Бразилия почти ни с кем не вела войны в своей истории и не имеет исторического "шлейфа" колониализма. Благодаря этому Бразилия может смело брать на себя роль ведущего государства Третьего мира, стремящегося сломать предыдущий несправедливый мировой порядок и не вызывать при этом отторжения, как "несущие всем демократию" США.



Латиноамериканская страна уже давно оказывает помощь множеству стран Африки и в сфере техники, и в медицине, а бразильские банки кредитуют африканцев. Причем активизировалось это сотрудничество именно во времена первого президентства Лулы в 2003 - 2010 годах.



- Самое главное, что Бразилия исповедует те же самые принципы внешней политики, что и Россия, Китай и целый ряд других стран, которые в итоге формируют мировое большинство, - считает латиноамериканист Борис Мартынов. - Это построение многополярного мирового порядка, основанного на международном праве и авторитете ООН.



Это, конечно, не совсем балалайка, но президент Лула вполне может подыграть нам в международных делах.



ЛУЛА ОГОРЧИЛ ЗАПАД



Позиция Бразилии очень беспокоит Запад, еще бы, ведь вместе с Китаем, Россией и Индией эти страны могут создать серьезную альтернативу американоцентричному миру. Американский сенатор-"ястреб" Марко Рубио откровенно паникует: "Сейчас Китай и Бразилия создают экономическую систему, полностью независимую от США. Через 5 лет мы уже не будем говорить ни о каких санкциях, ведь к тому времени уже не так много стран мира будут использовать доллар в расчетах".



Да и другие американские политики разочарованы антизападной позицией президента Бразилии. Ведь Лула не поддержал западную повестку и все активнее демонстрирует желание выстраивать отношения с Россией и Китаем, да и отношений с такими "изгоями", как Иран, не чурается (недаром недавно 2 военных корабля исламской страны официально зашли в бразильский порт). Недавняя статья в "Вашингтон пост" так и называется: "Запад надеялся, что Лула будет партнером. А у него свои планы".



ВОПРОС - РЕБРОМ



Для России это конкурент или партнер?



Вот что говорит Борис Мартынов:



- По нынешним временам Бразилия является страной, которая занимает в отношении России благожелательный нейтралитет. Это дорогого стоит. Что касается экономических интересов, то Бразилия рассчитывает на Россию как на ключевого поставщика удобрений, столь необходимых для ее мощного аграрного сектора.



Обращу внимание на то, что с начала СВО не было ни единой попытки отменить безвизовый режим между нашими странами, даже во времена пребывания у власти правого правительства Жаира Болсонару.



Кстати, по оценкам Всемирного банка, в мире есть всего две самодостаточные страны - Россия и Бразилия. У этих государств есть все необходимые ресурсы, поэтому их невозможно изолировать. Например, Россия и Бразилия занимают первое и второе места в мире по запасам пресной воды. Это гораздо важнее, чем нефть и прочие ресурсы. С 2030-х годов именно пресная вода будет в дефиците. Это же касается и редкоземельных металлов и биоразнообразия. Такие вещи приобретают все более важный характер.



При этом надо учитывать, что Бразилия нас серьезно опережает в демографии. В Бразилии в отличие от нас население более молодое, идет активный демографический рост, и, по прогнозам, к 2030 году в стране будут проживать 250 миллионов человек.