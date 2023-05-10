Мишенью очередных санкций ЕС станут азиатские партнеры России, - "НГ"

00:47 11.05.2023

10.05.2023

Пекин пообещал Брюсселю жесткий ответ на односторонние запреты

Ольга Соловьева



В среду страны ЕС запустили механизм согласования нового пакета антироссийских санкций, который может затронуть Китай. Пекин пригрозил дать жесткий ответ на односторонние санкции против китайских компаний. Ухудшение экономических отношений КНР и ЕС усилит фрагментацию мировой экономики, которая отразится и на РФ.



Мишенью нового пакета санкций станут не столько предприятия в России, сколько соседние с РФ страны. Согласование санкций осложняется тем, что одна часть европейцев боится пострадать от обострения экономической войны, а другая – возражает против умеренных или беззубых мер. Новые санкции направят на борьбу с обходом торговых ограничений. Они разработаны "в очень тесной координации" со странами "большой семерки", сказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.



"Если мы увидим, что товары идут из Европейского союза в третьи страны, а затем попадают в Россию, мы можем предложить государствам-членам ввести санкции на экспорт этих товаров. Этот инструмент будет крайним средством, и он будет применяться с осторожностью", – сказала она.



Евросоюз планирует прекратить транзит через Россию большого списка экспортных товаров, включая высокотехнологичную продукцию и детали для самолетов, предупреждает глава ЕК. Кроме того, еврочиновники собираются включить в свой черный список десятки компаний из Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана. При этом все 27 стран Евросоюза должны согласиться на формулировки новых санкций.



В рамках нового, 11-го пакета антироссийских санкций могут быть введены ограничения против семи китайских компаний якобы в связи с продажей РФ товаров, которые можно использовать в вооружениях. Кроме китайских компаний по тем же основаниям планируется ввести санкции против компаний в Иране, Армении, ОАЭ и Сирии, сообщает газета Financial Times.



Возможен также запрет на перегрузку нефти в открытом море, а также запреты на движение нефтяных танкеров с выключенными GPS-трекерами. Прямые потери европейцев от нового пакета санкций составят около 500 млн евро, подсчитали в Reuter.



Китайские власти уже отреагировали на угрозу введения новых санкций. Отношения ЕС и КНР серьезно пострадают, если Евросоюз решится на санкции против китайских компаний, предупредили в МИД КНР. "Если эта информация окажется правдивой, то действия ЕС серьезно подорвут доверие между Китаем и ЕС, углубят раскол и конфронтацию в мире", – подчеркивал представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.



Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе встречи с китайским коллегой предостерегла Китай от экспорта вооружения в РФ. "Особенно критично, если российские оружейные компании… получат товары военного назначения. В этой связи мы, как Европейский союз, проверяем в процессе ведущихся переговоров, какие меры могут обеспечить то, чтобы санкционные товары… не оказались не в тех руках. Они не направлены против какой-то конкретной страны, вместо этого они направлены против санкционных товаров. Но мы ожидаем от всех стран, включая Китай, что они окажут соответствующее влияние на свои компании", – сообщила Бербок. В КНР обещают не оставить санкции без ответа, подчеркивая, что "нормальный экономический обмен между китайскими и российскими компаниями не должен быть нарушен".



Между тем экономические отношения ЕС и Китая продолжают ухудшаться и без формального согласования европейских санкций. В среду китайский МИД предостерег Италию от выхода из инициативы "Один пояс – один путь", которую с 2013 года активно продвигает Поднебесная. В китайском ведомстве подчеркнули: с тех пор как Пекин и Рим заключили договоренности о реализации совместных проектов "Один пояс – один путь", они добились продуктивного взаимодействия в таких направлениях, как торговля и экономика, обрабатывающая промышленность.



Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Италия уведомила США, что к концу 2023 года планирует прекратить участие в китайской инициативе. Итальянский премьер Джорджа Мелони заявила об этом спикеру Палаты представителей Конгресса США Кевину Маккарти на встрече в Риме 4 мая. Китай и Италия подписали меморандум по проекту "Один пояс – один путь" еще в 2019 году. По соглашению КНР получал доступ к такой итальянской инфраструктуре, как телекоммуникации и порты. Сообщается также, что теперешнее решение Рима связано с присутствием значительного числа китайских инвесторов в Италии. В качестве заметного влияния на итальянском рынке указывается китайская госкомпания Sinochem Holdings, которая также является крупнейшим акционером итальянского производителя шин Pirelli.



Италия не единственная страна, которая взяла курс на разрыв экономических отношений с КНР. Германия, в частности, заявила о планах ограничений поставок в Китай химикатов для производства микрочипов.



Ответом Китая на европейские санкции может стать сокращение вложений в экономику ЕС. По итогам прошлого года прямые иностранные инвестиции (ПИИ) из КНР в Европу (27 стран ЕС и Великобританию) достигли десятилетнего минимума и составили менее 8 млрд долл., что на 22% меньше значений 2021 года. Таким образом, китайские инвестиции вернулись к уровню 2013 года, следует из отчета. Исследователи также подчеркивают, что почти 90% всех китайских инвестиций поступает в Венгрию, Великобританию, Францию и Германию. Для сравнения: глобальные ПИИ Китая составили 117 млрд долл., сократившись за год на 23%.



По мнению экспертов, ухудшение отношений КНР с ЕС в перспективе может негативно сказаться и на РФ. "Наиболее емкие рынки для экспорта продукции из Китая – это Европа и США. В случае снижения закупок европейскими и американскими предприятиями товаров производства в Китае могут значительно пострадать. Российский рынок (как и рынки остальных стран) не сможет возместить упущенные Китаем объемы экспорта в силу своего сравнительно небольшого размера. Часть предприятий в Поднебесной, вероятно, будет снижать объемы или даже закроется. В результате выбор китайских поставщиков сузится, а цены на китайские товары могут вырасти одновременно с падением качества. Это однозначно добавит сложностей российской экономике как в плане импорта продукции, так и экспорта энергоносителей. Быстро это не произойдет, но в долгосрочной перспективе тенденция негативная", – рассуждает гендиректор логистической компании "РФК Групп" Максим Чепов.



По мнению старшего преподавателя РАНХиГС Бориса Пивовара, для Китая такое решение ЕС станет демонстрацией ненадежности ЕС как экономического партнера. "Китай – одна из мощнейших экономик мира. Поэтому для ЕС такие шаги, безусловно, обернутся негативными последствиями – уйдут инвестиции, производственные мощности, товары", – говорит он. Эксперт считает, что обострение экономических отношений между ЕС и КНР будет способствовать укреплению отношений между Россией и Китаем.



В рамках 11-го пакета санкций в фокусе внимания Евросоюза окажутся "теневые структуры", которые сохраняют каналы поставок, предполагает профессор РЭУ им. Плеханова Андрей Полтарыхин. "Нынешний этап ужесточения санкционной политики – это отработка механизма санкций против третьих стран и третьих компаний. Однако вряд ли с первого раза удастся наладить это достаточно эффективно", – рассуждает он.



Не факт, что новые санкции окажутся эффективнее предыдущих, сомневается эксперт "ИВА Партнерс" Артем Шахурин. "Юридически можно оформить так, что взаимодействовать с Россией в вопросах обхода европейских санкций будут компании, не ведущие бизнеса с Европой. Для Китая и Ирана это уже давно отработанные и привычные схемы – Иран под санкциями уже более 40 лет, а Китай ведет дела и с ним, и с КНДР, и с рядом других стран, находящихся под разного рода ограничениями", – замечает экономист.