Эрдоган скармливает украинское зерно турецким избирателям, - СП

00:56 11.05.2023 Вашингтон использует ситуацию, чтобы придушить европейских фермеров

Ирина Гусева



Эрдоган скармливает украинское зерно турецким избирателям



Материал комментируют:

Дмитрий Дробницкий Фархад Ибрагимов

10 мая 23



В Стамбуле стартовал очередной раунд переговоров между Россией, Украиной, Турцией и ООН относительно продления зерновой сделки и выполнения соглашения в части интересов РФ. Срок его действия истекает 18 мая, и наша страна уже неоднократно указывала ООН на отсутствие прогресса в нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений.



"С российской стороны внимание было привлечено к тому, что сохраняются препятствия на пути доступа на мировой рынок указанной продукции, а также отсутствует реальный прогресс в решении системных проблем в финансовой и транспортно-логистической сферах", - говорится в сообщении МИД РФ.



В ООН признают проблемы, в том числе в части экспорта удобрений, регулярно рапортуют о том, что ищут решения, однако воз и ныне там. В марте Россия согласилась продлить сделку на 60 дней, несмотря на настойчивое пожелание Украины о 120 днях, а лучше о бессрочном зерновом коридоре.



На Западе отказываются признавать соглашения пакетными, но при этом в Вашингтоне и Лондоне считают, что сделку надо немедленно продлить и даже расширить. Госсекретарь США Энтони Блинкен и вовсе обвинил Россию в препятствовании заходу судов в украинские порты для погрузки зерна, а также заявил о сокращении "поступления продовольствия на мировые рынки и людям в Африке, на Ближнем Востоке и по всему миру, которые нуждаются". О том, что до Африки, о которой так ратуют западники, зерно не доходит, разумеется, умолчал, зато об этом рассказал Владимир Путин.



"Из общего объема вывезенного из Украины зерна, зерновых, 45% примерно ушло именно в европейские страны, а только 3% - на Африку", - констатировал президент России.



Дальнейшая судьба сделки может решиться в ближайшее время, однако на данный момент о каком-либо консенсусе речи не идет. Продвижения пока нет, технические делегации обсудили различные варианты, которые будут рассматриваться уже на высоком уровне, поделился с РИА "Новости" осведомленный источник.



В положительном решении вопроса, судя по всему, заинтересована Анкара. Как считает министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, если сделка не будет продлена, цены на продовольствие вырастут. Он признает, что соглашение не будет "действовать вечно" и гарантий его пролонгации нет. На данный момент на случай возможного продления сделки обсуждается как возвращение Россельхозбанка к системе SWIFT, так и появление в качестве посредника турецкого банка.



Для президента Реджепа Тайипа Эрдогана положительное решение вопроса станет "сигналом Западу о том, что Турции можно доверять. Поэтому власти сделают все возможное, чтобы зерновая инициатива продолжилась", - сообщил источник ТАСС в Анкаре. Он признал, что "прекращение работы зернового коридора крайне отрицательно скажется на Турции".



Интересантов у сделки несколько, но, по мнению многих экспертов, меньше всего она нужна России.



Политолог, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов связывает желание ряда стран продлить зерновую сделку с политической игрой.



- Это дипломатический ход, который Турция пытается использовать, считая, что таким образом она сможет показать себя в роли миротворца, переговорщика, способного усадить за стол даже такие непримиримые стороны как Россия и Украина, что в ходе такого острого конфликта Анкара способна найти точки соприкосновения между ними и достичь серьезного прогресса.



Более того, в преддверии президентских выборов в Турции Эрдогану и его команде очень важно продемонстрировать, что власть способна добиться на международной арене серьезного прогресса, что Турция является центром политической игры и от действий Анкары многое зависит. Поэтому Эрдоган и пытается эту сделку сохранить, считая, что таким образом он сможет и своему населению показать: власть способна на такие шаги, когда к ее мнению прислушиваются и Россия, и киевский режим.



Играет роль и тот факт, что сделка имеет очень важный гуманитарный аспект для Турции и остальных участников. Это бесперебойные поставки зерна в страны, перед которыми брались обязательства. Если продукция не будет поставлена, может наступить гуманитарный кризис, а то и продовольственный голод, как писали тогда многие эксперты. Мы пошли на этот шаг, потому что посчитали, что не можем нарушить свои обязательства и создать проблемы на международной арене, и кризис с Украиной не должен отражаться на странах, которые к этому никак не причастны. Например, на Ближнем Востоке, в Африке и даже Латинской Америке. И Турция всегда к этому апеллировала.



"СП": Не секрет же, что зерно туда фактически не дошло.



- Когда мы поняли, что зерно поставляется не в бедные страны, а в богатые (такие как Франция, Испания), что его получают не люди, а испанские свиньи, чтобы получить хороший хамон, - задумались, а нужна ли нам эта сделка. Тем более что, используя гуманитарный коридор, киевский режим устраивает теракты на территории России. Турки в принципе это понимают, но исходят из своих интересов - им главное лицо сохранить, поэтому они и настаивают на продлении сделки. Мы тоже знаем, что для Эрдогана это вопрос его престижа внутри страны. Достижения по зерновой сделке - заслуга действующего президента, так написано в его предвыборной программе, звучит в агитационных роликах.



Сейчас, возможно, сделка будет продлена на 30 дней или на 60, но после победы Эрдогана на выборах в это воскресенье и как только мы убедимся, что здесь больше нечего ловить, мы из соглашения выйдем, потому что оно не отвечает интересам нашей безопасности. Наоборот, создает дополнительные проблемы и головную боль. При всем уважении к турецким партнерам у нас есть, прежде всего, свои национальные интересы, которые мы должны преследовать.



Что касается киевского режима, то все на его совести. Украина еще и Турцию подставляет. Эрдоган хорошо понимает, что зерновая сделка нужна киевскому режиму для грязных дел. По некоторым дипломатическим каналам Чавушоглу объяснял Кулебе, что недопустимо использовать зерновой коридор в таких целях. Вроде бы получил гарантии. Но Киеву верить - себя не уважать. В Турции хорошо понимают, что рано или поздно мы из этой сделки выйдем, она себя не оправдала.



Политолог Дмитрий Дробницкий считает, что заявления Вашингтона и Лондона по зерновой сделке связаны с их озабоченностью контролем ситуации.



- Это одна из точек, где хотя бы какой-то рычаг есть у Вашингтона и, соответственно, у Лондона. По большому счету, их задача сейчас добиться даже не какой-то определенной формулы сделки, а показать, что они могут контролировать ситуацию или хотя бы блокировать ее. Любопытно, что на первый план выходит собственно контроль, а не какая-то цель.



Ситуация с зерновой сделкой сложная, потому что уже все экономические обозреватели назвали ситуацию на рынке ЕС в связи с поставками украинского зерна "идеальным штормом", в результате которого фермеры, которые и так в не очень хорошем состоянии, попали в условия, когда им хана. Речь ведь не только о зерновых, там список довольно приличный. Сейчас происходит ускоренное удушение Евросоюза.



Попутно свою игру может вести группа влияния в Вашингтоне, которая ратует за полное отстегивание ЕС от западной экономики. Перестать тратить на него ресурсы, прежде всего, инвестиционные. Это может быть дополнительной целью: "пусть все валится на европейский рынок, тем более, что это временно решит задачу продовольствия, зато разрушит экономику до конца, чтобы в дальнейшем к этому вопросу не возвращаться".



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четвертый рейх. От создателей долларового лохотрона

Четвертый рейх. От создателей долларового лохотрона

Почему российские чиновники готовы биться до последнего за американскую дырку от бублика

Если еще удастся продавить ряд стран, которые запретили ввоз украинской продукции на свою территорию, а это, скорее всего, будет сделано через власти ЕС, то его экономика просядет быстрее, чем могла бы. Это решает вопрос во внутриполитическом споре, насколько быстро нужно двигаться к сбрасыванию Европы с поезда.



У остальных участников другие интересы. И у Эрдогана, и у бизнес-групп.



"СП": А нам-то сделка зачем? Может, лучше поставлять напрямую в ту же Африку?



- Может и лучше, но у нас есть полупартнер Эрдоган, которого мы в настоящий момент не хотим терять. Ничего более. Понятно, что еще бизнес-интересы присутствуют, но они вряд ли что-то решали бы, если бы не было фактора турецких выборов. Если бы не было политического решения о пассивной поддержке Эрдогана, мы бы ничего и не делали.



Продление сделки для нас рутинная процедура - мы по-прежнему работаем, как и раньше, с Эрдоганом. Для него это существенный фактор во внутренней политике, потому что выборы. Для европейцев вопрос очень сложный. Для чиновников из Брюсселя это выполнение их личного корпоративного контракта, для многих евростран это катастрофа завтра, а к сентябрю - полный крах сельского хозяйства ЕС. А для Вашингтона и Лондона это решение двух задач: во-первых, контроль над рынком, во-вторых, точка во внутриполитическом споре, как быстро отстегивать Европу от развитых стран. Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683755760





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 5 мая 2023 года №211

- Указ Президента Республики Казахстан от 5 мая 2023 года №212

- Указ Президента Республики Казахстан от 5 мая 2023 года №213

- Главы правительств Казахстана и Узбекистана провели переговоры в Ташкенте

- Политическое мужество или вынужденная дипломатия: почему Токаев посетил парад Путина

- Спикер Мажилиса принял участие в коронации Чарльза III

- Создание благоприятных условий и оперативное решение проблемных вопросов: меры по развитию МСП рассмотрели в Правительстве

- Заместитель Премьер-Министра Е. Жамаубаев принял участие в VII выставке отечественных производителей "ULTTYQ ONIM"

- Алтай Кульгинов провел встречи с жителями Западно-Казахстанской области

