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|Задержан и сел в СИЗО известный каз-бизнесмен и политик (экс-министр транспорта) Аблай Мырзахметов
08:42 11.05.2023
10 мая Антикоррупционной службой задержан экс-председатель правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблай Мырзахметов, сообщает Zakon.kz.
По информации официального представителя Антикоррупционной службы Армана Тлеукенова, он подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника.
Подозреваемый водворен в ИВС ДП Астаны.
"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Проверяется его причастность к совершению других преступлений", – рассказал Арман Тлеукенов.
Расследование продолжается.
10 мая стало известно, что за взятку задержан экс-глава Нацпалаты "Атамекен" Аблай Мырзахметов. В соцсетях называют сумму $30 млн (13,3 млрд тенге).
МЫРЗАХМЕТОВ Аблай Исабекович
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[..1969 - ..]
Родился в Южно-Казахстанской обл.
Окончил экономфак Московского Государственного университета им.М.В.Ломоносова. (1985-1992), специальность: экономист.
2003-2004 аспирант экономического факультета Московского Государственного университета им. М.В.Ломоносова
1992-1994 АО "Концерн Алтын-Алма" - финансовый директор
1994-1995 АОЗТ "ПОЛИТЭК" - генеральный директор
1995–1997 ЗАО "Айсель-Казахстан" - генеральный директор
1997-1998 - РГП "Казакстан темiр жолы" - первый заместитель генерального директора
1998-2001 - президент РГП "Казахстан темир жолы".
2001-04.2002 - министр транспорта и коммуникаций.
С 14 марта 2002 года временно отстранен от должности в связи с началом расследования финансовых махинаций в бытность директором "Казахстан темир жолы". В апреле 2002 окончательно уволен указом Президента.
В июне 2002 г. арестован следственным департаментом Министерства внутренних дел Республики Казахстан, в мае 2003 г. приговорен к 5 годам лишения свободы условно с конфискацией имущества по обвинению в организации хищений государственного имущества.
2002–2004 - советник гендиректора ЗАО "DALA GROUP".
С марта 2005 - пред. Союза торгово-промышленных палат (ТПП) Республики Казахстан, президент ОЮЛ Торгово-промышленная палата РК (2013-02.2022)
+ с 2005 - член Совета директоров АО "DALA GROUP" .
+ с 2007 - Член Правления Национальной экономической палаты "Союз"Атамекен"
+ с 7.09.2011 - председатель Национальной экономической палаты Казахстана (НЭП) "Атамекен"
+ член политсовета партии Нур Отан (до 28.01.2022)
Судим.Получил за хищение государственных средств в "Казахстан темир жолы"в размере 5 млрд.тенге 5 лет условно.
10 мая 2023 задержан в г. Астана сотрудниками Антикора РК. подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника.
Подозреваемый водворен в ИВС ДП Астаны.