Задержан и сел в СИЗО известный каз-бизнесмен и политик (экс-министр транспорта) Аблай Мырзахметов

08:42 11.05.2023

10 мая Антикоррупционной службой задержан экс-председатель правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблай Мырзахметов, сообщает Zakon.kz.

По информации официального представителя Антикоррупционной службы Армана Тлеукенова, он подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника.



Подозреваемый водворен в ИВС ДП Астаны.



"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Проверяется его причастность к совершению других преступлений", – рассказал Арман Тлеукенов.

Расследование продолжается.



10 мая стало известно, что за взятку задержан экс-глава Нацпалаты "Атамекен" Аблай Мырзахметов. В соцсетях называют сумму $30 млн (13,3 млрд тенге).



МЫРЗАХМЕТОВ Аблай Исабекович

/ /

[..1969 - ..]

Родился в Южно-Казахстанской обл.



Окончил экономфак Московского Государственного университета им.М.В.Ломоносова. (1985-1992), специальность: экономист.



2003-2004 аспирант экономического факультета Московского Государственного университета им. М.В.Ломоносова



1992-1994 АО "Концерн Алтын-Алма" - финансовый директор

1994-1995 АОЗТ "ПОЛИТЭК" - генеральный директор

1995–1997 ЗАО "Айсель-Казахстан" - генеральный директор

1997-1998 - РГП "Казакстан темiр жолы" - первый заместитель генерального директора

1998-2001 - президент РГП "Казахстан темир жолы".

2001-04.2002 - министр транспорта и коммуникаций.

С 14 марта 2002 года временно отстранен от должности в связи с началом расследования финансовых махинаций в бытность директором "Казахстан темир жолы". В апреле 2002 окончательно уволен указом Президента.

В июне 2002 г. арестован следственным департаментом Министерства внутренних дел Республики Казахстан, в мае 2003 г. приговорен к 5 годам лишения свободы условно с конфискацией имущества по обвинению в организации хищений государственного имущества.



2002–2004 - советник гендиректора ЗАО "DALA GROUP".

С марта 2005 - пред. Союза торгово-промышленных палат (ТПП) Республики Казахстан, президент ОЮЛ Торгово-промышленная палата РК (2013-02.2022)



+ с 2005 - член Совета директоров АО "DALA GROUP" .

+ с 2007 - Член Правления Национальной экономической палаты "Союз"Атамекен"

+ с 7.09.2011 - председатель Национальной экономической палаты Казахстана (НЭП) "Атамекен"

+ член политсовета партии Нур Отан (до 28.01.2022)



Судим.Получил за хищение государственных средств в "Казахстан темир жолы"в размере 5 млрд.тенге 5 лет условно.



10 мая 2023 задержан в г. Астана сотрудниками Антикора РК. подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника.



Подозреваемый водворен в ИВС ДП Астаны.