С чего начинается ненависть. В Казахстане сняли очередной фильм о "голодоморе"

08:48 11.05.2023

Казахстанский режиссер Ардак Амиркулов закончил снимать картину "Жел тоқтаған жер" ("Земля, остановившая ветер") о тяжелом периоде 30-х годов прошлого века, сообщает Zakon.kz.

Лента, снятая в монохроме для более полной передачи атмосферы, рассказывает о молодой женщине, которая вместе с детьми отправилась в Сибирь, куда сослали ее мужа. Путь женщины проходит через весь Казахстан, он наполнен испытаниями и трудностями.



По словам Амиркулова, фильм адресован широкому кругу зрителей, так как трагедия, о которой рассказывает картина, коснулась практически каждой казахской семьи, сообщает Госцентр поддержки национального кино.



Съемки фильма закончены. Теперь команде предстоит смонтировать его. В прокат картина выйдет осенью, обещают создатели.



Мария Мельникова