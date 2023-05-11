Надежды Запада на смену власти в Турции меркнут, - Дм.Минин

09:06 11.05.2023

ДМИТРИЙ МИНИН | 11.05.2023



Англосаксы прибегают к откровенным провокациям против Эрдогана



Похоже, США и их союзникам предстоит разочарование по итогам уже скорых (14 мая) всеобщих президентских и парламентских выборов в Турции. Пожалуй, они никогда раньше не выступали так открыто против президента Эрдогана и не вкладывали столько средств в сплочение противостоящих ему прозападно ориентированных турецких политических сил. Лишь недавно им казалось, что оппозиция непременно победит, но оказалось, что атлантисты поторопились.



Избирательный бюллетень



Еще в марте – апреле по большинству турецких опросов уверенно лидировал представитель оппозиционного Национального альянса из 6 партий и глава Народно-республиканской партии (НРП) К. Кылычдароглу (53%-55%). 4 мая вступил в силу запрет на опросы вплоть до окончания голосования. К этому дню оба главных кандидата практически сравнялись, а по некоторым из них Эрдоган (47,8%, 51%) даже вырвался вперед против основного соперника (45,4%). При этом предполагается, что основная часть неопределившихся также будет голосовать за действующего президента. В любом случае динамика на его стороне.



К тому же в рядах разношерстной оппозиционной коалиции, объединяющей в своих рядах ультралевых и ультраправых, секуляристов и религиозных фундаменталистов, еще до выборов начались склоки. В их преддверии по тем же опросам уверенно лидирует возглавляемая Эрдоганом коалиция "Народный альянс", ядром которой является Партия справедливости и развития (ПСР). А это повышает его шансы на победу и на президентских выборах.



Одним из их наиболее весомых аргументов против оппозиции является то, что она якобы вступила в сговор с Рабочей партией Курдистана и намерена амнистировать ее находящегося на пожизненном заключении лидера А. Оджалана. В этом обвиняется, в частности, Партия Демократии Народов (НДП), традиционно поддерживаемая курдским меньшинством. Формально она остается за пределами "Национального альянса", но выступает за кандидатуру Кылычдароглу.



Эрдоган на предвыборном митинге



И даже в случае победы Кылычдароглу надежды Запада на изменение курса Турции в его пользу могут не оправдаться. По некоторым вопросам Кылычдароглу может занять еще более невыгодную для США позицию, чем Эрдоган. Например, заявляя о себе как об алевите (они могут составлять до 20% населения Турции), Кылычдароглу выступает за полное признание власти близкого по религиозному происхождению Б. Асада в соседней Сирии. А это бы означало фактическое присоединение турок к ультиматуму последнего о выводе американских войск из Сирии. Он даже, по обвинениям правительственной прессы, рассуждает о создании регионального союза из Турции и "контролируемых шиитами" Ирана, Сирии, Ирака и Ливана, что для американцев было бы геополитическим кошмаром. Свои заявления о готовности к более тесному сотрудничеству с НАТО и США глава НРП "разбавляет" поправками о том, что это не означает намерений портить отношения с Россией. "Полезное сотрудничество с ней, конечно, будет продолжено". Один из авторов главного органа НРП газеты "Республика" (Cumhuriyet) Мехмет Али Гюллер 6 мая опубликовал, к примеру, практически антинатовский манифест, что также насторожило сторонников "турецкой революции" на Западе.



По его мнению, именно на Североатлантическом альянсе лежит главная ответственность за обострение международной ситуации. "Результат стратегии США, направленной против России путем расширения НАТО на Украину, очевиден". В качестве доказательства он, в частности, приводит слова кандидата в президенты США Роберта Ф. Кеннеди-младшего: "Зеленский мог бы избежать конфронтации с Россией, просто сказав: Я не собираюсь вступать в НАТО". Как полагает Гюллер, "расширение НАТО – это практически расширение войны. Противоядием от этого является мирный план из 12 пунктов, предложенный Китаем в связи с украинским кризисом".



В своих соцсетях Кылычдароглу провозгласил лозунг: "Путь турка – это ни Запад, ни Восток! Мы построим линию, ведущую в Китай через Турцию – Иран – Туркменистан – Узбекистан – Казахстан!" За то, что из этой схемы выпадает Азербайджан, его уже упрекали в Турции, а вот Вашингтону впору задуматься, а в чем тогда вообще состоит провозглашенный турецкой оппозицией "поворот на Запад!". В коалиции, возглавляемой Кылычдароглу, есть и русофобские элементы, которые могли бы подталкивать его к конфронтации с Москвой, на что, в частности, и рассчитывали американцы. Однако это при условии, что данный альянс победит и на парламентских выборах, хотя шансы на это призрачны как раз из-за неприемлемости для большинства населения призывов к "повороту на Запад".



Не случайно, в канун выборов Эрдоган пытался встретиться с президентом Сирии Б. Асадом и тем самым продемонстрировать, что и он готов к полной нормализации отношений с ним, выбивая серьезный козырь из рук противника. Асад, однако, занял мудрую позицию, заявив, что готов к встрече, но только после выборов.



Насколько данная тема важна для турецкой внутренней повестки с учетом обременения экономики Турции необходимостью содержать до 4 млн. сирийских беженцев и общими расходами на интервенцию в Сирии, свидетельствует и то, что Анкара настоятельно просила провести следующую четырехстороннюю встречу по сирийскому урегулированию до своих выборов. 10 мая в Москве в ней принял участие министр иностранных дел Турции М. Чавушоглу, что было преподнесено турецкой общественности как важный шаг к скорому окончанию беспокоящего ее сирийского кризиса. Чавушоглу в интервью CNN Türk 9 мая сказал, что одним из главных вопросов, который он обсудит, будет возвращение сирийских беженцев. Он также сообщил, что встреча лидеров Турции и Сирии может состояться еще в 2023 году, давая понять, что с турецкой стороны в ней будет участвовать именно Эрдоган.



Вмешательство Запада в турецкие выборы побило все рекорды. В поддержку соперников Эрдогана многократно высказывались многие западные лидеры, включая президента США Джо Байдена и госсекретаря Блинкена. Особенно беспардонной была появившаяся 4 мая ударная статья в британском The Economist, которую, как по циркулярной директиве, перепечатали чуть ли не все ведущие западные издания. На обложку журнала был вынесены лозунги: "Спасти демократию!" и "Эрдоган должен уйти!"



Многие в Турции были шокированы. Возмутился и президент Турции, который написал в заблокированном в РФ "Твиттере", что его соотечественники "не позволят обложкам журналов, которые являются оперативным аппаратом мировых держав, вмешиваться в волю нации". Директор ведущего исследовательского центра по внешней политике Турции SETA Мухиттин Атаман считает, что беспрецедентно грубое вмешательство Запада в турецкие выборы лишь усилит антизападные настроения в стране и укрепит лидерство Эрдогана.



Турки отмечают, однако, что, чем ближе выборы, тем мягче становится западная печать по отношению к режиму, а ее завышенные ожидания от возможного прихода Кылычдароглу слабеют. Как полагают обозреватели, причина подобных метаморфоз заключается в том, что надежды на проигрыш Эрдогана начали угасать. Washington Post, например, констатирует, что "внешняя политика Турции может не измениться, даже если победит Кылычдароглу".



Автомобиль предвыборной кампании Эрдогана перед мечетью Таксим в Стамбуле



Чьей бы победой ни закончились выборы, Турция, скорее всего, будет продолжать следовать уже оформившемуся внешнеполитическому курсу, который диктуется ее национальными интересами.