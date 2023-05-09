 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане введут публичную кадастровую карту
10:10 11.05.2023

Подготовлен проект приказа министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК "Об утверждении правил ведения публичной кадастровой карты", сообщает Zakon.kz.
Публичная кадастровая карта (ПКК) – это цифровая карта, которая содержит информацию из земельного, правового и градостроительного кадастров республики, а также другие сведения государственных органов или организаций.

Карта предназначена для использования неограниченным кругом физических и юридических лиц, при этом осуществляется фильтрация данных при передаче пространственных данных из информационной системы посредством набора сервисов.

Доступ в личный кабинет осуществляется на портале idp.egov.kz.

ПКК обеспечивает доступ в личном кабинете заявителя к следующим функциям:

оформление заявлений на оказание коммерческих услуг по земельно-кадастровым работам (ЗКР);
оформление заявления на расчет стоимости объекта недвижимости для целей налогообложения для первичных и вторичных объектов недвижимости (для физических лиц);
получение результатов и просмотр оказанных коммерческих услуг по ЗКР;
автоматическое определение кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка, находящегося в черте населенных пунктов (в том числе проектируемого) при наличии базовых ставок и установленных границ населенного пункта;
онлайн-оплата за оказание коммерческих услуг по земельно-кадастровым работам с сохранением электронного чека;
поиск информации, содержащейся в кадастровой карте по критериям отбора;
скачивание файлов с результатом поиска информации для авторизованных пользователей информационной системы единого государственного кадастра недвижимости (ИС ЕГКН).
Процедура оказания услуг осуществляется через информационный обмен между подсистемой ПКК и ЕГКН с использованием технологии веб-сервисов – общепризнанного подхода к эффективной интеграции разнородных программных комплексов.

Информационный обмен между ПКК и ЕГКН осуществляется посредством следующих веб-сервисов:

информационный веб-сервис по определению объектов недвижимости заявителя;
запрос на получение сведений об оплате за оказание услуги;
веб-сервис по приему заказа из ПКК в ЕГКН;
получение доплаты за оказание услуги.
Предусматривается, что сообщения и бизнес-данные, формируемые при обмене, подписаны цифровым сертификатом, регистрационное свидетельство которого выпущено НУЦ РК.

Сообщения подписаны цифровым сертификатом владельца ИС отправителя сообщения. Бизнес-данные должны быть подписаны ЭЦП заявителя.

При этом системы для приема и передачи сообщений будут доступны круглосуточно за исключением технологических перерывов в работе.

Вместе с тем публичной кадастровой картой можно будет управлять.

Для управления слоями ПКК созданы следующие функции:

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приближение к слою;
создание/редактирование испрашиваемого земельного участка осуществляется после нажатия соответствующего интерфейсного элемента авторизованным пользователем.
Ввод пространственных данных (координат) на карте производится следующими способами:

рисование при помощи инструмента "полигон", "линия", "точка" левой кнопкой мыши. Для "полигонов" и "линий" предусмотрено рисование правильной и неправильной формы;
внесение координат поворотных точек границ испрашиваемого земельного участка на открывшемся модальном окне;
загрузка файла с координатами поворотных точек границ пространственных данных на открывшемся модальном окне. Инструмент загрузки файла обеспечивает чтение информации с различных носителей. После загрузки ПКК преобразовывает их в формат системы и отображает в графическом виде.
Карта также содержит такой инструмент, как "Snapping" – "прилипание" к другим существующим объектам при отрисовке земельного участка (зарегистрированные ЗУ/красные линии/функциональные зоны и другие (по мере необходимости).

Вместе с тем дает возможность проверки соответствия целевого назначения испрашиваемого земучастка в функциональной зоне. В случае несовпадения выдает соответствующую ошибку.

Также доступна автоматическая проверка наложения испрашиваемого земучастка на другие слои (зарегистрированные ЗУ красные линии). В случае наложения выдает соответствующее сообщение.

Кроме того, доступны функции:

Вычисление длин сторон полигонов земельного участка, периметра и площади (кв. м/га).
Формирование схемы испрашиваемого ЗУ в формате "pdf". Нумерация поворотных точек ЗУ начинается с верхнего левого угла по часовой стрелке.
Автоматическое определение кадастровой (оценочной) стоимости испрашиваемого ЗУ (в населенных пунктах). Формирование акта определения кадастровой (оценочной) стоимости ЗУ в формате "pdf".
Поиск объекта слоя по кадастровому номеру/ адресу/РКА.
Управление отображения данных слоя с помощью постраничного просмотра.
Правила также предусматривают порядок формирования реестра очередников на получение земельного участка.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 24 мая.

Лариса Черненко

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683789000


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