В Казахстане введут публичную кадастровую карту

10:10 11.05.2023

Подготовлен проект приказа министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК "Об утверждении правил ведения публичной кадастровой карты", сообщает Zakon.kz.

Публичная кадастровая карта (ПКК) – это цифровая карта, которая содержит информацию из земельного, правового и градостроительного кадастров республики, а также другие сведения государственных органов или организаций.



Карта предназначена для использования неограниченным кругом физических и юридических лиц, при этом осуществляется фильтрация данных при передаче пространственных данных из информационной системы посредством набора сервисов.



Доступ в личный кабинет осуществляется на портале idp.egov.kz.



ПКК обеспечивает доступ в личном кабинете заявителя к следующим функциям:



оформление заявлений на оказание коммерческих услуг по земельно-кадастровым работам (ЗКР);

оформление заявления на расчет стоимости объекта недвижимости для целей налогообложения для первичных и вторичных объектов недвижимости (для физических лиц);

получение результатов и просмотр оказанных коммерческих услуг по ЗКР;

автоматическое определение кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка, находящегося в черте населенных пунктов (в том числе проектируемого) при наличии базовых ставок и установленных границ населенного пункта;

онлайн-оплата за оказание коммерческих услуг по земельно-кадастровым работам с сохранением электронного чека;

поиск информации, содержащейся в кадастровой карте по критериям отбора;

скачивание файлов с результатом поиска информации для авторизованных пользователей информационной системы единого государственного кадастра недвижимости (ИС ЕГКН).

Процедура оказания услуг осуществляется через информационный обмен между подсистемой ПКК и ЕГКН с использованием технологии веб-сервисов – общепризнанного подхода к эффективной интеграции разнородных программных комплексов.



Информационный обмен между ПКК и ЕГКН осуществляется посредством следующих веб-сервисов:



информационный веб-сервис по определению объектов недвижимости заявителя;

запрос на получение сведений об оплате за оказание услуги;

веб-сервис по приему заказа из ПКК в ЕГКН;

получение доплаты за оказание услуги.

Предусматривается, что сообщения и бизнес-данные, формируемые при обмене, подписаны цифровым сертификатом, регистрационное свидетельство которого выпущено НУЦ РК.



Сообщения подписаны цифровым сертификатом владельца ИС отправителя сообщения. Бизнес-данные должны быть подписаны ЭЦП заявителя.



При этом системы для приема и передачи сообщений будут доступны круглосуточно за исключением технологических перерывов в работе.



Вместе с тем публичной кадастровой картой можно будет управлять.



Для управления слоями ПКК созданы следующие функции:



travelata.ru

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приближение к слою;

создание/редактирование испрашиваемого земельного участка осуществляется после нажатия соответствующего интерфейсного элемента авторизованным пользователем.

Ввод пространственных данных (координат) на карте производится следующими способами:



рисование при помощи инструмента "полигон", "линия", "точка" левой кнопкой мыши. Для "полигонов" и "линий" предусмотрено рисование правильной и неправильной формы;

внесение координат поворотных точек границ испрашиваемого земельного участка на открывшемся модальном окне;

загрузка файла с координатами поворотных точек границ пространственных данных на открывшемся модальном окне. Инструмент загрузки файла обеспечивает чтение информации с различных носителей. После загрузки ПКК преобразовывает их в формат системы и отображает в графическом виде.

Карта также содержит такой инструмент, как "Snapping" – "прилипание" к другим существующим объектам при отрисовке земельного участка (зарегистрированные ЗУ/красные линии/функциональные зоны и другие (по мере необходимости).



Вместе с тем дает возможность проверки соответствия целевого назначения испрашиваемого земучастка в функциональной зоне. В случае несовпадения выдает соответствующую ошибку.



Также доступна автоматическая проверка наложения испрашиваемого земучастка на другие слои (зарегистрированные ЗУ красные линии). В случае наложения выдает соответствующее сообщение.



Кроме того, доступны функции:



Вычисление длин сторон полигонов земельного участка, периметра и площади (кв. м/га).

Формирование схемы испрашиваемого ЗУ в формате "pdf". Нумерация поворотных точек ЗУ начинается с верхнего левого угла по часовой стрелке.

Автоматическое определение кадастровой (оценочной) стоимости испрашиваемого ЗУ (в населенных пунктах). Формирование акта определения кадастровой (оценочной) стоимости ЗУ в формате "pdf".

Поиск объекта слоя по кадастровому номеру/ адресу/РКА.

Управление отображения данных слоя с помощью постраничного просмотра.

Правила также предусматривают порядок формирования реестра очередников на получение земельного участка.



Документ размещен на сайте Открытые НПА до 24 мая.



Лариса Черненко