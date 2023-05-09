Вашингтон–Сеул–Токио в доктрине Байдена, - И.Истомин

11:28 11.05.2023

Вашингтон–Сеул–Токио в доктрине Байдена

Значение обстановки на тихоокеанском театре для Москвы будет расти по мере переориентации российской экономики



№3 2023 Май/Июнь



ИГОРЬ ИСТОМИН

И.о. заведующего кафедрой прикладного анализа международных проблем, ведущий научный сотрудник Центра перспективных американских исследований ИМИ МГИМО МИД России.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ "ВАЛДАЙ"



Несмотря на обострение обстановки в Восточной Европе, американские программные документы (в том числе опубликованная в октябре 2022 года. Стратегия национальной безопасности США) закрепляют в качестве основного оппонента на долгосрочную перспективу Китай. Восточная Азия получила статус региона, приоритетного с точки зрения американской стратегии, еще в начале 2010-х гг., и далее ее значение только возрастало.



Сменявшие друг друга администрации вносили тактические и стилистические корректировки, но линия сохранялась. Существенным компонентом стало надстраивание над системой "оси и спиц", формируемой двусторонними альянсами, сети малосторонних форматов (minilaterals). К участию в них Вашингтон приглашает привилегированных партнеров без оглядки на юридически закрепленные военно-политические обязательства. США демонстрируют, что практическая полезность в их глазах выше формального статуса.



Внимание экспертов привлекают такие объединения, как Четырехсторонний диалог по безопасности (Quad), включающий Австралию, Индию, США и Японию, а также коалиция AUKUS, состоящая из Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов. Заметно реже обсуждается трехсторонний формат координации Вашингтона, Сеула и Токио. Между тем после прихода к власти Джозефа Байдена он приобрел новую динамику и превратился в показательный образец реализации американской стратегии.



В период президентства Дональда Трампа (2016–2020) Соединенные Штаты отводили Республике Корея относительно скромное место в усилиях по сдерживанию Китая. Соответственно, вовлекали ее в создаваемые конфигурации меньше, чем, например, Японию, которая стала одной из краеугольных опор американской стратегии. Показательно, что Сеул не был включен в Quad, выступавший флагманским проектом республиканской администрации в рамках концепции "открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона".



Это объяснялось рядом обстоятельств. Ограничивающее влияние на вовлечение Республики Корея оказывал противоречивый характер отношений Сеула и Токио, отягощенных болезненным историческим опытом (первую половину XX в. Корейский полуостров находился под японским владычеством).



Основной причиной американской настороженности оставалась высокая зависимость южнокорейской экономики от Китая.



Ситуация стала меняться в начале 2020-х годов. Администрация Байдена сразу после прихода к власти стала работать над активизацией взаимодействия в треугольнике США – Республика Корея – Япония. Уже в апреле 2021 г. состоялась встреча советников по национальной безопасности в таком формате. Впоследствии налажена многоуровневая дипломатическая координация, включающая практически ежемесячные встречи на уровне спецпредставителей по северокорейской проблеме, политических директоров или министров.



В 2022 г. победа на президентских выборах в Южной Корее консерватора Юн Сок Еля открыла новые возможности. Правые силы в Сеуле исповедуют жесткий курс в отношении КНДР, что повышает значение американских гарантий безопасности. Новый южнокорейский лидер не только подтвердил ориентацию на Вашингтон, но и проявил готовность к преодолению противоречий с Токио. В 2022 г. прошли две встречи лидеров Республики Кореи, США и Японии.



Заявления по итогам трехсторонних мероприятий свидетельствуют – в этом формате (в отличие от ряда других объединений) США действуют аккуратно, не педалируя тему сдерживания Китая. На первый план в повестке обсуждений выносится северокорейская проблематика, а Пекин прямо не упоминается. На деле вопросы сдерживания КНР в рамках треугольника отрабатываются, что легко угадывается по набору ключевых слов и прозрачных эвфемизмов.



Яркое свидетельство тому – совместное осуждение "односторонних попыток изменить статус-кво в водах Индо-Тихоокеанского региона, в том числе посредством незаконных притязаний на акватории, милитаризации искусственных насыпных образований и принудительных действий". Кроме того, в трехсторонних заявлениях присутствуют ритуальные отсылки к "порядку, основанному на правилах".



Явный выпад в адрес Китая – подчеркнутое акцентирование значимости мира и стабильности в Тайваньском проливе.



Практическим дополнением политической координации выступает активизация взаимодействия между военными в трехстороннем формате в дополнение к привычным формам двусторонней и многосторонней кооперации. В том числе в 2022 г. впервые за пять лет прошли противолодочные учения США, Республики Корея и Японии. Такого рода маневры обосновываются необходимостью противодействия угрозе со стороны КНДР, но накапливаемый опыт представляет ценность и на случай конфликта с Китаем.



США энергично поддержали решение Японии нарастить военный потенциал, обнародованное в конце 2022 года. Провокационные заявления южнокорейского руководства относительно возможности обретения собственного ядерного оружия Соединенные Штаты оставили без серьезной критики. Вместо этого Вашингтон подает сигналы о возможности инициирования консультаций по вопросам расширенного сдерживания в трехстороннем формате. Такие обсуждения рассматриваются как дополнительное подкрепление американских ядерных гарантий.



Взаимодействие Соединенных Штатов с Республикой Корея и Японией не ограничивается трехсторонним форматом. Оно интегрировано в другие координационные механизмы. Так, еще со времен пандемии COVID-19 Вашингтон подтягивает Сеул к Quad+, в который включаются привилегированные партнеры четверки. Три страны также принимают участие в формировании Индо-Тихоокеанской экономической структуры (Indo-Pacific Economic Framework, IPEF), переговоры по которой начались в 2022 году.



В рамках этого объединения четырнадцать стран работают над гармонизацией регулирования в ряде областей без создания зоны свободной торговли. В случае успеха переговоров оно станет улучшенной (с точки зрения Вашингтона, которому не придется открывать доступ на свой рынок) заменой Транстихоокеанского партнерства, павшего жертвой администрации Трампа. Соглашение станет ответом на китайскую инициативу "Пояс и путь", а также на Всеобъемлющее соглашение экономического партнерства, где первую скрипку также играет КНР.



Вашингтон не теряет надежды и на выстраивание формата Chip 4 (США, Республика Корея, Тайвань и Япония) как инструмента отсечения Пекина от технологий в сфере полупроводников. Эти планы пробуксовывают во многом из-за Сеула, опасающегося ответных мер Пекина против южнокорейского бизнеса. Тем не менее в феврале 2023 г. стороны обсудили безопасность цепочек производства микрочипов и торговли ими.



Учитывая значимость для Соединенных Штатов технологического сдерживания Китая, нельзя исключать, что они дожмут партнеров до создания режима экспортного контроля.



Наконец, еще один компонент американской политики – наращивание координации между евроатлантическими и азиатскими союзниками США. Уже в 2020 г. инициирован диалог НАТО с индо-тихоокеанскими партнерами, в число которых вошли Австралия, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония. В 2022 г. взаимодействие заметно расширилось. Лидеры четырех государств-партнеров впервые получили приглашение на саммит Североатлантического альянса.



В начале 2023 г. генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе азиатского турне посетил и Республику Корея, и Японию. В обеих странах он подчеркнул приверженность альянса расширению присутствия в регионе. Косвенным продуктом саммита НАТО стал запуск взаимодействия Канберры, Веллингтона, Сеула и Токио в рамках Азиатско-Тихоокеанской четверки. В сентябре 2022 г. представители оборонных ведомств этих стран встречались уже без евроатлантических коллег.



Что активизация взаимодействия США, Республики Корея и Японии в трехстороннем и других форматах означает для России? Она указывает на дальнейшую консолидацию блоковой архитектуры в Северо-Восточной Азии – даже в сравнении с 2010-ми годами. В отличие от распиаренного AUKUS в данном случае нельзя ссылаться на традиционное сотрудничество англосаксонских стран. Даже более осторожные государства, к числу которых ранее относилась Республика Корея, втягиваются в сеть американского минилатерализма.



Вашингтону все лучше удается связывать евроатлантические и азиатские альянсы.



Если в 2010-е гг. Республика Корея и Япония уклонялись от политики давления на Россию или отделывались символическими мерами, в новых условиях это более невозможно. Показательно, что Сеул, заявляющий о неучастии в поставках вооружений на Украину, превращается в источник восполнения арсеналов для НАТО (в первую очередь Польши). Он также допустил передачу Киеву техники, имеющей южнокорейские компоненты.



По мере закрепления блоковой логики стоит ожидать развертывания дополнительных военных потенциалов США и их союзников вблизи российского Дальнего Востока. Американские эксперты уже несколько лет обсуждают перспективу размещения ракет средней дальности в Японии. Токио также демонстрирует заинтересованность в оснащении собственных сил самообороны подобными системами вооружений. Кроме того, обострение противоречий Вашингтона с Пхеньяном создает предпосылки для возвращения американского ядерного оружия на Корейский полуостров.



России придется реагировать на такие действия в условиях, когда она сталкивается с растущим военным присутствием НАТО у западных границ. Значение обстановки на тихоокеанском театре для Москвы будет расти по мере переориентации российской экономики на отношения с незападными партнерами. Сближение в треугольнике Вашингтон–Сеул–Токио создает вызовы для выстраиваемых с таким трудом в настоящее время новых логистических маршрутов, проходящих в том числе через Японское море.



Данный комментарий – слегка сокращенная версия того, что был опубликован на сайте Международного дискуссионного клуба "Валдай". Другие статьи автора для "Валдая" см. https://ru.valdaiclub.com/about/experts/4752/