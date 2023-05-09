Грозит ли России ИТ-зависимость от Китая? - В.Володкович

11:30 11.05.2023

Грозит ли России ИТ-зависимость от Китая?



ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДКОВИЧ

Генеральный директор "Аэродиск".



Борьба за технологический суверенитет России в бушующем мире санкций и ограничений набирает обороты: после разрыва с Западом заговорили о рисках новой зависимости – на этот раз от Китая. Насколько это вероятно, серьезно и как смягчить потенциальную угрозу?



Новый поворот



Bloomberg разразился материалом на тему грядущей неизбежной технологической зависимости России от Китая в свете смещения акцентов с сотрудничества с Западом в пользу Поднебесной.



В двух словах: по данным некой служебной записки российских чиновников, на которой строится весь текст, китайские ИТ- и телеком-вендоры вскоре могут стать доминирующими поставщиками на российском рынке, что создает риски технологической зависимости Москвы от Пекина.



"Россия загнала себя в угол, поскольку в одиночку производить передовые ИТ-решения крайне сложно, а в 2022 г. страну отрезали от ведущих западных поставщиков", – пишет издание.



Да, параллельный импорт, в том числе через Китай, никто не отменял, однако меры постоянно ужесточаются, и этот путь в долгосрочной перспективе исчерпает себя.



Отсюда рост объемов прямого сотрудничества с поставщиками типа Huawei и China Mobile Ltd. Он вызывает опасения по поводу рисков кибербезопасности, связанных с использованием китайских технологий в чувствительных частях ИТ и сетевого ландшафта.



По данным издания, Москва стремится получить от Китая наработки в области радио- и микроэлектроники, маршрутизаторы и базовые станции, микросхемы и микропроцессоры, а также материалы, используемые в производстве полупроводников.



Вывод: ставка таких размеров на одну страну-производителя решений в области высоких технологий приведет нас к полной зависимости от доброй воли Пекина.



Боялись зависимости от Запада – получаем такую же зависимость от Востока?



Доля истины



Действительно, есть риски кадрового опустошения рынка труда в РФ со стороны китайских гигантов. Такие попытки действительно происходили, однако были отработаны в переговорах на самом высоком уровне.



С другой стороны, возвращение актуальности балльной системы для определения степени локализации производимого оборудования создают лазейку для иностранных производителей, через которую шаг за шагом те смогут расширять свое присутствие на нашем рынке. Плохо, что это единственный способ сохранить поставки аппаратной составляющей ИТ-инфраструктуры на наш рынок – других каналов в сложившейся ситуации практически нет.



И это прямое указание на, скажем так, недостаточно высокий уровень успехов всей программы импортозамещения в ИТ за период с 2014 года. Можно долго перечислять эпизоды, которые были не отработаны с должным уровнем внимания к проблеме импортозависимости, посыпать голову пеплом. Вот только смысла в этом уже нет, потому что к преодолению сложившегося разрыва между тем, что есть, и тем, что нужно, разборы полетов уже не приведут.



Нужно отталкиваться от того, что есть, и не допустить повторения таких промахов в будущем. К счастью, определенные успехи, которые несколько снижают градус тревоги за наше технологическое будущее в трактовке Bloomberg, все-таки были достигнуты.



Лучи света и поводы для оптимизма



Восемь лет импортозамещения в ИТ в России, помимо откровенных провалов и сомнительных проектов, были отмечены и крайне удачными, хотя и спорными в момент своей реализации, шагами. Выделим два основных, стратегически важных – по факту их было больше.



Во-первых, это появление реестра отечественного ПО. Было много критики относительно работы этого института, особенно в первые пару лет его существования. Однако появление реестра смогло консолидировать российских разработчиков и наладить прямой диалог с регуляторами и заказчиками. В итоге рынок получил понятный и прозрачный инструмент для стимулирования российских разработок. Как результат – возникновение и развитие множества серьезных разработчиков софта с реально работающими решениями почти по всем направлениям.



Несомненные успехи достигнуты в сегментах системы управления базами данных (СУБД), системы хранения данных (СХД), виртуализации, офисных пакетов, систем резервирования данных, операционных систем (ОС), телефонии и электронной почты, информационной безопасности (ИБ), систем учета и других. На момент появления реестра в стране были реально развиты только направления ИБ и систем бизнес-учета (1С).



Во-вторых, произошло ужесточение критериев включения СХД в другой реестр российской ИТ-продукции – Минпромторга (п.п. 1746). Крайне спорное на тот момент решение, которое обязало иметь российские процессоры в российских СХД. На момент принятия оно казалось невыполнимой глупостью, ведь российских процессоров выпускалось слишком мало. Но за нескольких лет работы и заказчикам, и российским производителям пришлось на ходу придумывать, как выкручиваться из ситуации.



В итоге кроме многократного прироста выпускаемых процессоров мы получили автоматическую прокачку дизайн-центров (тех самых, кадры из которых сейчас так жаждет заполучить Китай) и (внезапно!) создание качественных локальных производств серверных компонентов – корпусов, плат, элементов питания и охлаждения и тому подобного.



Да, к сожалению, многое не получилось довести до конца, но полученный управляющий пинок со стороны реестра Минпромторга помог развить производство смежных серверных компонентов, с одной стороны, и переориентировать заказчиков на российские системы – с другой. Мы получили и спрос, и предложение, и повод для инвестиций в российское производство.



Выводы



На этих примерах прекрасно видно, как "бумажки", не имеющие на момент своего подписания ничего общего с реальностью, со временем меняют ситуацию в масштабах отрасли и положительно влияют на всю экономику. Так что есть основания полагать, что "китайская угроза" существенно преувеличена. Конечно, аргументация в пользу ее серьезности логична – мы живем в реальном мире, где любой партнер может стать конкурентом в мгновение ока.



Однако пока все складывается таким образом, что России и Китаю придется налаживать сотрудничество в максимально обоюдно выгодном ключе – просто потому, что от этого зависит выживание обеих стран.



Поэтому идти на сближение с Пекином абсолютно необходимо – просто делать это нужно с холодной головой и превентивной отработкой потенциальных зависимостей на ранней стадии и на самом высоком уровне. Не стоит пренебрегать и возможными альтернативами, которые доступны в современном мире – Индия, Ближний Восток и так далее. Это поможет диверсифицировать цепочки поставок и каналы взаимодействия с внешним миром по вектору технологий.



В отношениях с таким партнером, как Китай, подстраховка лишней не будет.