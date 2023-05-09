За кулисами экономических санкций против России китайский юань каким-то образом захватил весь мир! - Кадзухико Фудзи

11:34 11.05.2023

Shūkan Gendai

Япония



Си Цзиньпин пугает! За кулисами экономических санкций против России китайский юань каким-то образом захватил весь мир!

Shukan Gendai: резкое распространение в мире китайского юаня заставило США занервничать



Российская спецоперация на Украине и последовавшие за ней западные санкции против Москвы привели к резкому росту расчетов в китайских юанях по всей планете - даже в Южной Америке. Это явление, сравнимое с настоящим "захватом мира", заставило США занервничать, пишет Shukan Gendai.



Кадзухико Фудзи



Ловушка антироссийских санкций



Китайский юань расширяет свое присутствие в качестве международной валюты. Российская военная спецоперация на Украине привела к значительному увеличению количества международных платежей в юанях. Разумеется, это все больше беспокоит США.



По данным агентства Bloomberg, в марте этого года доля юаня в китайских импортно-экспортных платежах (48%) впервые превысила доллар (47%).



Наибольший рост расчетов в юанях приходится на торговлю с энергетическим гигантом Россией.



Исключенная из-за западных санкций из глобальной сети финансовых расчетов, - Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT) - Москва начала использовать созданную Пекином систему международных платежей в юанях (CIPS).



В начале апреля Центральный банк России сообщил, что доля юаня в импортных платежах государства в прошлом году подскочила до 23% - по сравнению с 4% годом ранее - и она продолжает расти и в этом году.



Это, безусловно, происходит на фоне экономических санкций против Москвы, введенных западным лагерем. Но юань распространяется не только в России.



Саудовская Аравия, Бразилия, Аргентина...



В марте этого года Поднебесная также утвердила закупку СПГ у Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в юанях. Присутствие китайской валюты в сфере торговли энергоносителями растет.



Наряду с Россией Бразилия тоже стремится осуществлять расчеты в юанях.



В конце марта власти этой страны приняли решение использовать CIPS вместо SWIFT для расчетов с Китаем. Поскольку Бразилия является крупным поставщиком сои и кукурузы, ожидается, что в будущем вес юаня в области торговли зерном возрастет.



Что касается Южной Америки, то 26 апреля Аргентина объявила о том, что переведет расчеты по импорту из Поднебесной с долларов в юани.



Даже торговля, не связанная с Пекином, стала вестись в китайской валюте.



Газета South China Morning Post 28 апреля сообщила, что Бангладеш планирует заплатить за ядерный объект, который будет построен Россией, в юанях.



Все эти процессы заставляют США нервничать.



Во второй части статьи "Стратегия валютной гегемонии Си Цзиньпина запущена! Деамериканизация Китая и следующие войны" на основе уроков истории мы рассмотрим усиливающийся импульс со стороны КНР, способный пошатнуть мир и повысить риск войн в мире.