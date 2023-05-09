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Борьба Казахстана с реэкспортом взорвет цены на бытовую технику в России, - МК
11:42 11.05.2023

Астана не собирается перечить западным санкциям против Москвы

Совсем скоро, в пределах месяца-двух, ценники на зарубежную бытовую технику в нашей стране начнут скоропалительно расти, а ассортимент - сужаться. Это связано с недавним ужесточением контроля за параллельным импортом со стороны Казахстана, который явно пошел на поводу у госсекретаря США Энтони Блинкена. Российским дистрибьюторам приходится перемещать каналы поставок в Китай, Киргизию и ОАЭ. Возможно, ситуацию еще можно будет стабилизировать, но очевидно, что в ближайшее время рядовым потребителям, мечтающим о новом кухонном комбайне или стиралке, придется экономить каждую копейку.

Астана не собирается перечить западным санкциям против Москвы

О том, что Казахстан "не позволит использовать его юрисдикцию для обхода антироссийских санкций", заявил замминистра иностранных дел Роман Василенко. Чиновник напомнил, что с 1 апреля в стране заработала система онлайн-отслеживания товаров, поставляемых для последующего реэкспорта. Между тем, по данным российской Торгово-промышленной палаты, товарооборот между нашими странами по итогам 2022 года вырос на $2 млрд, до $26 млрд.

Электроника и крупногабаритная бытовая техника от Bosch, LG, Samsung, Electrolux и ряда других брендов завозилась в Россию в основном из Казахстана и Узбекистана. Во второй половине 2022 года эти производители начали терять позиции на российском рынке, их доля в деньгах от продаж упала в несколько раз. При этом освободившиеся места стали активно занимать китайские и турецкие марки. "Казахстан был удобным и дешевым каналом для поставок по "серым" схемам, - говорит руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев. - Теперь же для многих импортеров в нашей стране завозить оттуда технику становится попросту нерентабельно. Конечно, "природа не терпит пустоты", и бизнес будет искать новые каналы, взамен выбывшего. Основными пока остаются Китай, ОАЭ и Киргизия. Но это приведет к подорожанию товаров минимум на 10–12% в среднесрочной перспективе. В целом ситуация на рынке выглядит напряженной. По некоторым данным, США уже убедили Турцию прекратить реэкспорт грузов в Россию через зону свободной торговли".

С одной стороны, пока Пекин не разорвет торговые отношения с Москвой, чего пока не ожидается, совсем без холодильников и микроволновок отечественный потребитель не останется. Да и дилеры успели скопить на складах запас бытовой техники - так что скачкообразного подорожания мы не увидим. Рост цен окажется "ползучим" - однако значительным, резюмирует Деев.

"Цены вполне могут вырасти и больше, поскольку транспортировка крупногабаритной техники требует затрат, а логистика усложнилась из-за позиции Астаны, - рассуждает ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. - Кроме того, стремительно меняется сама структура российского рынка бытовой электроники. Например, доля продукции Bosch (в штуках) упала за год с 8% до 1%, а LG - с 14% до 3% даже безотносительно принимаемых Казахстаном мер таможенного контроля. При этом резко, с 44% до 61%, увеличилась степень присутствия других марок, в основном китайских и турецких

Примеру Казахстана вполне могут последовать Киргизия и другие страны ЕАЭС. Соответственно, нужна серьезная подстройка механизмов таможенного регулирования ЕАЭС под эти риски. Еще одна проблема в том, что параллельный импорт всегда конечен: в нем постоянно меняются товарные и номенклатурные группы и заранее нельзя предугадать, что произойдет с тем или иным ввозимым товаром. Соответственно, чтобы преодолеть эту дурную зависимость от внешней конъюнктуры (не только технологической, но и политической), надо не на словах, а на деле развивать национальное импортозамещение, налаживать локализованное производство бытовой техники, с помощью того же Китая или Белоруссии.

"Необходимо учитывать новые реалии, смену приоритетов, в частности, то, что сегодня Китай является для Казахстана намного более привилегированным и важным партнером, чем Россия, - говорит Масленников. - Кроме того, непонятно, что ждет Турцию после 14 мая, когда там пройдут президентские выборы. В случае победы кандидата от оппозиции контроль над транзитом в Россию будет наверняка ужесточен. Наконец, у любого предмета современной бытовой техники есть свой жизненный цикл, который сегодня редко превышает пять лет. И что делать, если нам перекроют основные каналы поступления товаров по параллельному импорту? Отечественные аналоги не дотягивают до мировых образцов".

Игорь Боков

Источник - МК
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