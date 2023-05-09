Пакистан оказался на грани гражданской войны: военные пообещали разобраться, - А.Яшлавский

11:44 11.05.2023

Сторонники арестованного бывшего премьер-министра пошли на штурм



В Пакистане разворачивается острый политический кризис после того, как власти арестовали бывшего премьер-министра страны Имрана Хана. Правительство задействует армию, чтобы положить конец приведшим к человеческим жертвам беспорядкам, вызванным арестом политика.



Беспорядки распространились по нескольким крупным городам Пакистана, что привело к беспрецедентным сценам, когда разъяренные толпы врывались на военные объекты и поджигали дома военнослужащих, бросая прямой вызов обычно неприкасаемой силе, которая долгое время находилась на вершине власти в Пакистане, сообщает Си-эн-эн.



С момента обретения независимости в 1947 году Пакистан постоянно сталкивался с политической нестабильностью, сменами режимов и переворотами, причем военные исторически играли решающую роль в том, кто останется у власти.



Армия обвинила Имрана Хана и его сторонников в пересечении красной линии, заявив, что военная собственность и объекты подверглись "систематическим нападениям" и что "выдвигались антиармейские лозунги".



Полиция заявила, что арестовала нескольких высокопоставленных политиков из сторонников Хана за "подстрекательство к поджогам и насильственным протестам", добавив, что в ближайшее время следует ожидать новых арестов. Пакистанская партия Имрана Хана "Техрик-и-Инсаф" (PTI) в четверг заявила, что Шах Махмуд Куреши, который занимал пост министра иностранных дел в кабинете Хана во время его четырехлетнего премьерства, был арестован ночью. Два других высокопоставленных руководителя партии, Асад Умар и Фавад Чаудри, также были арестованы в среду.



Насилие, вызванное арестом Имрана Хана во вторник антикоррупционным агентством страны, усугубило нестабильность в стране с населением в 220 миллионов человек, в то время как она борется с серьезным экономическим кризисом и задержкой получения финансовой помощи Международным валютным фондом с ноября.



Как сообщает "Аль-Джазира", протестующие взяли штурмом военные здания и разграбили резиденцию высокопоставленного армейского генерала в восточном городе Лахор. Протестующие атаковали и подожгли другие государственные здания и активы. В результате насилия погибло несколько человек.



Сотни протестующих ворвались в штаб-квартиру национальной телекомпании Radio Pakistan в Пешаваре, устроив поджог в здании.



Федеральное правительство в среду одобрило просьбы двух из четырех провинций Пакистана – Пенджаба и Хайбер-Пахтунхвы, оплотов Хана, и федеральной столицы Исламабада о развертывании войск для восстановления порядка. Полиция Исламабада заявила рано утром в четверг, что войска достигли столицы.



"На любое дальнейшее нападение на армию, включая все правоохранительные органы, военные и государственные объекты и собственность, будет дан суровый ответ, - говорится в заявлении военных. - Полная ответственность за это ляжет на ту самую группировку, которая хочет подтолкнуть Пакистан к гражданской войне".



Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф назвал сторонников Имрана Хана "террористами" и посоветовал им "вести себя прилично или понести наказание".



Полиция арестовала более 1300 протестующих в родной провинции Имрана Хана Пенджаб за насилие.



Имран Хан сделал себе имя как политик, филантроп и суперзвезда спорта как у себя на родине, так и во всем мире. Родившийся в 1952 году в городе Лахор, он получил престижное образование, завершившееся получением степени по философии, политике и экономике в Оксфордском университете. Впоследствии он стал одним из лучших игроков в крикет своего поколения, приведя сборную Пакистана к победе на чемпионате мира в 1992 году.



Раздраженный постоянной коррупцией в стране, исторически возглавляемой могущественными династиями, Имран Хан обратил свой взор на политику и в 1996 году основал свою собственную политическую партию "Пакистанский техрик-и-Инсааф" (PTI). Эта партия в основном прозябала в политической глуши до 2013 года, когда появилось множество новых избирателей, привлеченных обещанием Хана положить конец коррупции и экономическим неурядицам. PTI вырвалась вперед на всеобщих выборах того года, хотя и не смогла набрать большинства голосов. В 2018 году при поддержке военных Хан был избран премьер-министром, пообещав создать "новый Пакистан", поклявшись искоренить бедность и коррупцию. Его уникальный стиль "исламского популизма", как отмечает Си-эн-эн, завоевал ему поддержку молодого населения в стране, где распространены антиамериканские настроения и антиправительственные настроения истеблишмента.



Но отношения премьер-министра с генералами испортились, и в прошлом году ситуация изменилась, когда Хан был отстранен от власти в результате вотума недоверия из-за обвинений в неэффективном управлении экономикой.



Имран Хан был арестован 9 мая военизированными формированиями в ходе внезапной операции, в ходе которой полицейские ворвались в здание суда в столице Исламабаде, чтобы задержать его по многочисленным обвинениям в коррупции.



Экс-премьер обвиняется в незаконном приобретении земли для строительства университета и был помещен под "физическое заключение" на восемь дней, сообщил CNN его адвокат. Хану также было предъявлено обвинение по отдельному делу за незаконную продажу подарков, присланных ему иностранными лидерами во время пребывания на своем посту.



Дела о коррупции против Хана - это два из более чем 100 дел, зарегистрированных против него с момента его отстранения от премьерской должности в апреле 2022 года в результате парламентского вотума недоверия.



Имран Хан не замедлил свою кампанию против своего отстранения даже после того, как был ранен во время ноябрьского нападения, отмечает "Аль-Джазира".



Арест Хана спровоцировал и без того напряженную схватку между военными и сторонниками бывшего премьер-министра, которая кипела в течение нескольких месяцев.



Андрей Яшлавский