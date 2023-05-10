Что у России впереди. Варианты будущего для осажденной крепости, - Мирон Орловский

12:44 11.05.2023 Что у России впереди. Варианты будущего для осажденной крепости

Мирон Орловский. 10.05.2023



Есть в России традиция – прятаться от темного будущего в светлом прошлом. В этой шутливой фразе одного из отечественных умеренно либеральных политологов немалая доля истины.



Российская действительность последних двух десятилетий действительно оставляет устойчивое впечатление жизни с головой повернутой назад. А интеллектуальная жизнь – сплошной "Суд времени".



Самые популярные темы для дискуссий – о Сталине, Ленине, Николае Втором, о том, кто кому был Рабинович в 1917 или 1941 году, и так далее. Отсюда же растут ноги у бесконечных бросков охранителей на законодательные амбразуры – дабы защитить те или иные скрепы от желающих их очернить радикальных нигилистов.



В такой атмосфере, когда настоящее представляет собой непрерывно осажденную крепость, горизонты будущего просматриваются весьма смутно, а системные размышления на эту тему вообще в наших условиях – товар штучный. Тем более ценна каждая такая попытка, ведь объективно говоря мы сейчас живем в конце эпохи, начавшейся Второй Чеченской, а заканчивающейся СВО на Украине.



Исчерпала себя сама прежняя модель, по которой жила страна все эти годы: продавать на Запад углеводороды, закупая там же на Западе за нефтедоллары необходимые технологии и оборудование становится все сложнее.



Вместе с базисом шатает во все стороны и надстройку, а администраторам политсистемы все труднее изображать на публику монументальную стабильность в то время, когда силой обстоятельств государственную лодку раскачивает все сильнее. В таких условиях вполне закономерно растет спрос на те или иные образы будущего.



Один из таких набросов с пафосным заголовком "Что же будет с Родиной и с нами?" опубликован на днях изданием "Ридовка".



Автор манифеста оптимистично пророчит, что СВО кардинально изменит страну, которой "придется жить под мощнейшим давлением извне и одновременно в условиях, когда необходимо решать множество проблем и внутри". И, которая, ввиду этого, обречена на модернизацию через не могу и не хочу:



"Война выкует новую элиту дарвиновским методом. Нежелающие бороться за страну – уедут. Неспособные учиться и отвечать на вызовы – отпадут на повороте".



Ок, допустим. Но возникает встречный вопрос, куда денутся бенефициары прежней системы, нынешние элиты, которые и так "хорошо сидят" на десятилетиями прикормленных местах и потоках и соответственно, не заинтересованы в том, чтобы что-то всерьез менять?



Они что, уступят свои места и кормушки без боя? Ха, держите карман шире! Может, они покаются, раздадут награбленное добро бедным и уйдут в монастырь замаливать грехи? Ага, щас. Ну, или просто растворятся как роса на солнце? Но такое бывает только в сказках и в украинском гимне.



По факту автор манифеста уже с порога недоговаривает важную вещь, без осознания которой его текст "за все хорошее" превращается в попытку недобросовестного продавца впарить недалекому покупателю в рыночной суете гнилой товар. По сути, одно из двух: или предложенная схема модернизации не имеет своего протагониста, заинтересованного в ней субъекта, но тогда весь этот набор благопожеланий превращается в крик в пустоту.



Или же такие претенденты на роль новой элиты, которые потребуют своей доли в пироге и подвинут старых есть, но не указаны не то что поименно, но даже штрихом-намеком на те социальные группы, которые заинтересованы в изменениях. И главное – каким образом это счастье произойдет?



История красноречиво свидетельствует: добровольно власть и влияние еще никто не отдавал. А значит – первое умолчание автора манифеста о "прекрасной России будущего" состоит в том, что он по факту пытается продать стране перспективу гражданской войны или опричнины как минимум на верхах. Но почему-то не говорит об этом вслух.



Но указанное обстоятельство – далеко не единственное, о которое спотыкается глаз в этом тексте. Для примера укажем на еще один декларируемый автором общественный идеал:



"У нас официально в качестве одной из "традиционных ценностей" обозначен "примат духовного над материальным". Так вот, это вредная ерунда. Русский человек должен жить по возможности богато, без всяких "не жили хорошо, нечего и начинать". И, кстати, давайте уж начистоту. В обществе нет никакого массово разделяемого примата духовного над материальным.



Как раз социология показывает очевидное: личный успех – деньги и статус – для нас очень важны, массово. Русские – индивидуалисты. И для нас большое значение имеют деньги и личное благо. Любые концепции, в рамках которых вы проповедуете "честную бедность", обречены на провал".



Опять же, если по форме, то вроде ничего страшного. В конце концов, богато жить не запретишь, как и мечтать об этом. Но, похоже, автору манифеста даже не приходит в голову, что процитированный момент входит в фундаментальное противоречие с другой постулируемой корневой задачей для России будущего на вырост – той самой модернизацией.



Дело в том, что в условиях "осажденной крепости", когда, по признанию автора манифеста "Россию полпланеты пытается блокировать и отрезать от технологий, рынков, денег" возможен лишь один-единственный вариант успешной модернизации. Да-да, тот самый авторитарный, мобилизационный, сталинский, с опорой на государство и под его руководством. Такой путь наша страна уже один раз проходила, находясь во враждебном окружении, так что исторический опыт имеется.



Беда еще и в том, что нужды и потребности такой авторитарной мобилизации неизбежно столкнутся с миллионами выращенных за постсоветское время обывателей-гедонистов, в системе жизненных ценностей которых первое место занимают комфорт и личное благополучие.



Представляете, что будет, если погнать всю эту массу офисных бездельников и манагеров на новые стройки пятилеток в составе трудовых армий? Вот и я не представляю.



Но одно я знаю точно: путь к переизданию спокойного и сытого брежневского застоя лежит через нового Сталина. И никак иначе.



И, кажется, автор манифеста тоже что-то такое смутно подозревает:



"Мы привыкли решать накопившиеся сложности мобилизациями: петровская, сталинская… Дело в том, что мобилизация всегда больно бьет по согражданам, самым широким слоям. Сверхнапряжения страна может просто не пережить, зато для ее нормального развития нужны сознательные усилия множества людей. Но их не получится просто заставить что-то делать, необходимо соблазнять, создавать им условия".



Звучит интересно, только одна беда – лишенных привычных западных ништяков жителей осажденной крепости соблазнять особо нечем. Тем более, что по совету автора манифеста духовные ценности и всякий прочий несвойственный русским людям коллективизм мы выводим за скобки.



Но ведь даже англосакс Черчилль обращаясь к своему народу в разгар мировой войны обещал не материальное благополучие, а лишь "кровь, тяжелый труд, слезы и пот". И имея в виду в качестве среднесрочных целей модернизацию с реиндустриализацией народ нужно не соблазнять сказками о богатой жизни, а готовить к неизбежному затягиванию поясов и усилению общественной дисциплины. Как в Южной Корее или послевоенной Японии. С той разницей, что нам никто не будет помогать планами Маршалла или щедрыми инвестициями со стороны. Как и в первую индустриализацию – все сами.



На фоне всех перечисленных проблем совершенно изумительным выглядит то обстоятельство, что предлагаемый автором "Ридовки" идеал "прекрасной России будущего", это – внезапно! – "демократическое государство западного образца":



"Как наше государство будет функционировать технически? В действительности, все велосипеды давно изобретены. Как ни просто прозвучит, оптимальный способ управления страной – демократическое государство западного образца. В сущности, вызов, стоящий перед нами, состоит в том, чтобы построить государство западного образца без помощи Запада и в противостоянии с ним".



В этом месте внимательный читатель воскликнет: позвольте, а как же "Гойда!" и священная война с западными шайтанами, сатанистами и трансвеститами?! Нет, конечно, тот факт, что образ будущего значительной части российского начальства отличается от навальнистского только декором и частностями – это секрет Полишинеля.



Но зачем же тогда огород городить с вот этим героическим противостоянием половине мира со стороны нашей осажденной Брестской крепости, если декларируемый конечный идеал – пристроиться в очередь к все той же кассе западного глобального гипермаркета, только на своих условиях?



Ну, или, пользуясь аналогией из корейской антиутопии "Сквозь снег" – застолбить за собой купе получше в поезде, маршрут которого задаем не мы. Зачем идти в обход и окружным путем туда, куда другие идут по прямой и без особого напряжения сил?



В такой оптике России вообще нечего делить с режимом Зеленского. Последний хочет ровно того же – построить у себя государство западного образца – только не конфликтуя с Западом, не отказываясь от его помощи и признавая за ним безусловное лидерство и менторство в этом процессе.



В конце концов, до Крыма и СВО Россия двигалась именно в этом направлении, пусть медленнее, чем кому-то хотелось бы. Но ведь стоял же Буш-младший на трибуне мавзолея на параде 9 мая вместе с Путиным. Стоял. И совместная с НАТО борьба с мировым терроризмом была. И "энергетическая империя" от Чубайса. И, как говориться, чего вам еще не хватало, господа строители государства западного типа?



Тем не менее, в одном с автором "Ридовки" можно согласиться: жить как раньше не получится по всем причинам сразу. И строить прекрасную Россию будущего придется в любом случае. Другое дело, что предлагаемые рецепты похожи на желание вывести странный гибрид ежа и крылатого коня.



При том, что весь исторический опыт криком кричит – в результате вызванной нуждами войны авторитарной модернизации не может возникнуть никакого "демократического государства западного типа", а только и исключительно новое переиздание государства существующего. Ну, того самого, которое "кровавый режим". От осинки не родятся апельсинки, как бы политики не старались.



Это обстоятельство нужно иметь в виду и либо смириться с тем, что России не суждено быть государством по западным лекалам, либо сдаться на милость Запада в обмен на доступ к его технологиям и попрощаться с мечтами о модернизации с опорой на собственные силы и во враждебном окружении.



Попытки же как-то обхитрить реальность и взять от разных систем все лучшее, отдав врагу их конструктивные недостатки – это от лукавого. Мы помним, чем закончилась такая конвергенция для СССР. Достоинства социализма корова языком слизала, зато недостатки капитализма и легли в основу системы, в которой мы живем сегодня. Источник - politnavigator.net

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