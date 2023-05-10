Русский ответ Польше: подаренные земли отобрать, дипломатов выслать, бензин не продавать

15:21 11.05.2023

Самое время напомнить Польше, где граница

Наш ответ Варшаве: подаренные земли отобрать, дипломатов выслать, бензин не продавать

Вера Жердева

Самое время напомнить Польше, где граница



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Вадим Трухачев Игорь Шишкин



Варшава провоцирует новый скандал. На сей раз польские власти изъяли с банковских счетов российского посольства и торгового представительства 1,2 млн долларов. Об этом сообщила Rzeczpospolita.



Напрашивается вопрос: как долго мы будем терпеть унижения от Варшавы? 9 мая не дали послу возложить к мемориалу цветы. Теперь деньги хапнули, причем уже во второй раз. В первый, 26 апреля, польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России в Варшаве, на которых находились значительные суммы. Точные цифры не сообщалась. Посол РФ Сергей Андреев назвал апрельское решение польских властей правовым произволом и вопиющим нарушением Венской конвенции. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Польше стоит ждать ответа Москвы. Но Варшава бодро продолжает хамить во все тяжкие.



Какой должна быть "ответка", чтоб поляки, наконец очухались?



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Политолог Вадим Трухачев считает, что отрезвлять тут должен уже не МИД, а Совет Безопасности.



- Для начала надо понизить уровень дипломатических отношений до поверенного в делах. Послу России в Варшаве делать нечего. Стоит закрыть польское консульство в Калининграде. Надо запретить польским дальнобойщикам транзит через Россию, а жителям северо-востока Польши - ездить в наш Калининград за российским бензином. И, наконец, надо закрыть польские мемориалы в Катыни и Медном. Не потому, что мы отрицаем катынский расстрел. А из-за нынешнего поведения польской стороны по отношению к памятникам советским воинам, погибшим за освобождение Польши от гитлеровских захватчиков. Если они не уважают наши мемориалы - мы игнорируем их память.



Это мнение в общем и целом разделяют многие эксперты. Некоторые предлагают действовать еще жестче. Например, Михаил Александров, бывший дипломат, предлагает не только понизить уровень дипотношений, но и максимально сократить состав нашего дипкорпуса в Польше. Параллельно выслать из России столько же польских дипломатов.



Даже этих мер может оказаться недостаточно, потому что поляки уже привыкли к безнаказанности, считает историк и публицист Игорь Шишкин.



- Последние 10 лет Варшава творит, что захочет. Все началось с того, что Польша первой из европейских стран объявила Советский Союз, наравне с Третьим рейхом, виновным в развязывании Второй мировой войны. Это произошло в 2009 году. И тогда российский МИД заявил, что историю нужно оставить историкам. А Государственная Дума сказала, что мы не будем опускаться до ответа провокаторам.



В том же году на сайте Министерства обороны РФ была опубликована статья историка Сергея Ковалева, в которой раскрывалась очень неблаговидная роль Польше в разделе Чехословакии накануне Второй мировой. А каков был результат? Начальник Генерального штаба Макаров лично извинился перед Польшей за такой недружественный выпад в ее адрес. Статью с сайта убрали. Дальше - больше. В 2010-м была принята резолюция Госдумы, в которой Россия в очередной раз каялась перед Польшей за преступления тоталитарного режима в отношении поляков. Так все и шло. А еще несколько лет назад они развернули кампанию по сносу всех памятников советским воинам на местах сражений.



Что, нельзя было тогда ответить? У нас товарооборот с Польшей был очень даже приличный, ударить ей по карману - почувствовала бы. Но мы ограничились словами, все взывали к совести. И эта безнаказанность привела к тому, что поляки сейчас творят.



Но я очень надеюсь на то, что у нас остались специалисты, знающие болевые точки Польши, по которым сейчас нужно ударить, чтобы их осадить. Хотя поляки уже занеслись так, что эффективных мер воздействия, кроме силового вразумления, возможно, не осталось.



"СП": Тем не менее, в Польше есть вполне вменяемые люди, которые, в частности, ухаживают за могилами красноармейцев, погибших боях с гитлеровцами. Там есть, с кем работать, чем вроде как должно заниматься "Россотрудничество".



- "Россотрудничество" - вообще отдельная песня. Я напомню, что один из руководителей этой организации, не нынешний, а из тех, кто был ранее, приехав на Украину во времена Януковича, заявил, что с пониманием относятся к тому, что тот не торопится выполнять свои предвыборные обязательства и не делает русский язык вторым государственным. Потому что русский язык может нанести вред строительству украинской государственности. И это сказал чиновник, в обязанности которого входила защита русского языка. О чем тут еще говорить?



"СП": Как вы относитесь к предложению в качестве ответной меры закрыть посольство России в Польше?



- Считаю, что сделать это необходимо. Сможет ли это образумить Варшаву, вопрос уже другой. Но пустые угрозы поляков точно не приведут в чувство. Потому что каждый шаг, каждую гадость в отношении России они делают, предварительно убедившись, что за предыдущую выходку им ничего не будет.



Напомню, что решение о сносе памятников советским воинам было принято польским Сеймом 22 июня, в день, когда Германия напала на Советский Союз. Так что это было вдвойне гнусным. Шуму у нас по этому поводу было много, но Россия тем не менее, на следующие 5 лет продлила договор о дружбе и добрососедстве с Польшей. Кстати, он действует до сих пор. И там есть 17-я статья, которая прямо обязывает Польшу и Россию охранять памятники друг друга. Спрашивается, зачем мы этот договор продлили?



Никто нас не заставлял. А ведь именно по этому договору мы признаем современные границы Польши. Но ее западные земли - это территории, которые Советский Союз передал ей в знак дружбы. Не хотите добрососедских отношений, не хотите сотрудничества - верните подарок назад. Не желаете возвращать России как правопреемнице СССР, верните немцам. Ведь это бывшие земли Восточной Германии.



А закрывать польские мемориалы на российской территории не стоит, считает Игорь Шишкин. Уподобляться в этом полякам нам негоже. Но совершенно необходимо снова поднять все имеющиеся архивные документы, чтобы исключить вероятность фейков.



- Нам необходимо прекратить играть в поддавки с поляками на историческом поле и перестать поливать себя грязью. Для начала нужно возобновить расследование катынских преступлений.



Да, есть эксперты, которые считают, что в них виноват Советский Союз. Но также много историков, которые утверждают, что это - клевета. И я напомню, что был такой депутат Виктор Илюхин, бывший прокурор, который незадолго до смерти утверждал, что у него есть документы, подтверждающие факт фальсификации в 90-е годы архивных материалов по катынскому делу. В том числе - показания людей, которые в этом участвовали. Правда, после скоропостижной кончины Илюхина документы куда-то исчезли. Так, может, стоит провести новое расследование?



В этом предложении есть резон. Нашей стране слишком долго навязывали комплекс вины по отношению к Польше. Пора от этого избавляться.