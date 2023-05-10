Лидер партии Memleket Мухаррем Индже снялся с выборов президента Турции

15:38 11.05.2023

Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента Турции



Кандидат в президенты Турции, лидер партии Memleket Мухаррем Индже объявил, что не будет участвовать в выборах.

Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента Турции

Gettyimages.ru © Anadolu Agency

"Я снимаю кандидатуру. Пусть у них не будет причин больше обвинять меня. Проголосуйте за нашу партию, наша партия должна быть в парламенте", - цитирует его обращение РИА Новости.



Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая.