Присыпало в бункере? Куда-то пропал главком Укрармии Залужный

19:22 11.05.2023

Озвучена неожиданная версия пропажи главкома ВСУ Залужного

"Готовится к отставке"



Президент Украины Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление. В интервью иностранному СМИ он признался, что контрнаступление ВСУ откладывается, поскольку украинская армия к нему не готова и ей требуется дополнительное время. Еще несколько дней назад украинские власти докладывали о полной готовности к "контрнаступу". И вдруг…



Конспирологи задаются вопросом: "А не связана ли эта внезапная неготовность с тем, что наступлением просто некому руководить?"



И связывают это с пропажей из медийного пространства высокопоставленных украинских военных и их возможной гибелью в результате ракетного обстрела.



"Готовится к отставке"



Украинское наступление тормозит, а по стране упорно ползут слухи о гибели высокопоставленных военачальников, ведь медийные личности в командовании ВСУ давно не выходят на связь, что порождает различные конспирологические версии.



Вчера главнокомандующий Валерий Залужный пренебрег заседанием глав генштабов стран НАТО, якобы отказавшись подключаться к совещанию даже по видеосвязи. "Позориться не захотел", - высмеяли его в сети сами украинцы.



Куда-то пропали из информпространства командующий сухопутными войсками Александр Сырский, руководящий обороной Бахмута, а также командующий территориальной обороной ВСУ Игорь Танцюра. И как раз после того, как руководитель "Вагнера" Пригожин сообщил об уничтожении бронеавтомобиля с военачальником.



Министерство обороны Украины всячески опровергает догадки. Однако предъявить военное начальство хотя бы на видеопослании не спешит. Теперь общество и СМИ строят различные теории заговора о том, что это может значить.



Самая распространенная из версий заключается в том, что генералы могли быть убиты или тяжело ранены, например, в результате недавнего мощного удара российских ракет по штабу ВСУ под Часовым Яром, в результате чего Зеленский лишился своего советника по вопросам внутренней политики Алексея Титоренко. Отсюда и вынужденная задержка с контрнаступлением.



По другой версии, Залужный и Сырский целы и невредимы, но прячутся от опасности в глубоком укрытии бункерного типа. Известный украинский telegram-канал сообщает, что Сырский готовится к контрнаступлению в Константиновке.



По мнению известного военного эксперта, директора музея ПВО Юрия Кнутова, побудить главкома Залужного залечь на дно могли неудачи.



Названы причины подозрительного отсутствия главкома ВСУ Залужного на заседании НАТО



"То, что он не появляется в медийной сфере, могут объясняться двумя фактами, – считает эксперт, – Первый - он готовится к наступлению, и все силы брошены на разработку плана. Второй вариант, наоборот, отстранение от должности из-за того, что в указанные сроки наступление не было подготовлено, а многие эксперты считают, что это 8 и 9 мая, а значит, Залужный вполне может быть занят передачей дел тому же Сырскому, который тоже пропал из информационного пространства.



Но я склоняюсь к первому варианту, потому что сейчас все внимание сосредоточено на подготовке к контрнаступлению, которое де факто уже стартовало, но активная фаза которого не началась".



"Это похоже на пиар-кампанию, – считает политолог Александр Дудчак. – Представители киевского режима уже даже украинских военных снабдили своими креативщиками и пиар-менеджерами, чтобы был повод поговорить о медийных персонах, куда они делись, живы ли они...



Конечно, Залужный мог бы найти минуту для общения с генералами НАТО, но вот так хитро они завернули этот сюжет, изобразив, что он очень занят. Возможно, чтобы уйти от лишних вопросов о контрнаступлении. Но нельзя сказать, что они ведут работу некачественно. Они умудряются создавать информационные поводы и подогревать интерес к отдельным личностям и самому процессу".