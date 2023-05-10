Стало известно имя первого кандидата в президенты Узбекистана - "зеленый" Абдушукур Хамзаев

19:31 11.05.2023

Экологическая партия Узбекистана планирует выдвинуть кандидатом в президенты своего лидера Абдушукура Хамзаева. Он занимает этот пост с декабря.



11 мая состоялся внеочередной пленум исполнительного совета Экологической партии Узбекистана, на котором рассматривался вопрос выдвижения кандидата в президенты на предстоящем съезде партии.



Как сообщает УзА, партия "зеленых" планирует выдвинуть кандидатом на пост главы государства своего лидера Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.



Абдушукур Хамзаев - бывший заместитель главы Государственного комитета лесного хозяйства и экс-директор НИИ лесного хозяйства. Он был избран председателем партии в декабре прошлого года.



Досрочные выборы президента Узбекистана назначены на 9 июля. Партии должны официально выдвинуть кандидатов с 17 мая по 1 июня. Центральная избирательная комиссия должна завершить их регистрацию 6 июня.



Право на выдвижение кандидата в президенты имеют только политические партии. В Узбекистане зарегистрировано пять партий.