 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экономика Казахстана остается базарной: что происходит?
20:00 11.05.2023

Экономика Казахстана остается базарной: что происходитФото - Айгуль Акыбаева
Экономика Казахстана остается базарной. Самое яркое подтверждение этому – кому дают кредиты наши банки. По итогам 1 квартала 2023 года кредиты населению составили 13,6 трлн тенге, кредиты бизнесу – только 9,6 трлн тенге.

Эти данные приведены в обзоре банковского сектора аналитического центра АФК, пишет портал "Караван.kz".

За январь-март текущего года банки выдали новых кредитов на 5,6 трлн тенге. Не менее половины этих денег получил бизнес. Но какой бизнес? Срок погашения у 71 % выданных корпоративным клиентам займов составляет до 1 года. Обычно такие короткие кредиты выдаются на торговые операции. Как правило, срок инвестиций в промышленные проекты – более 3-5 лет.

В розничном кредитовании сменился лидер роста: если раньше им была ипотека (выдача упала на 28 %), то теперь - потребительские займы (+39 %). В корпоративном кредитовании распределение новых кредитов примерно одинаково между МСБ (52 %) и субъектами крупного предпринимательства (48 %).

Важно! Прекратился рост ставок по большинству кредитных и депозитных продуктов прекратился. В основном благодаря высокой базовой ставке Нацбанка и умеренной месячной инфляции. Все это создает условия для снижения процентных ставок во втором полугодии. Но особо радоваться не стоит. Сейчас цена кредита в банке – 17-18 % годовых. Чтобы эти ставки упали хотя бы в два раза, правительству и Нацбанку придется еще много и упорно поработать. И неизвестно, получится ли у них это вообще.

За квартал долларизация депозитов упала ниже 30 % (32 % на начало года), что главным образом обусловлено высоким дифференциалом ставок между тенговыми и валютными вкладами, а также переоценкой из-за укрепления тенге.

Автор: Адил Урманов

Источник - Караван
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