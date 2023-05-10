Перестарались. В Китае теперь озадачились не понижением, а повышением рождаемости

20:07 11.05.2023

В Китае для повышения рождаемости предложили сократить рабочий день у молодежи



Депутаты предлагают запретить молодым работать более восьми часов в день.



Китайские депутаты для борьбы с сокращением населения страны предложили ограничить продолжительность рабочего дня для молодежи и запретить молодым людям работать более восьми часов, пишет Financial Times, передает Caravan.kz.



По мнению депутатов, таким образом у молодых людей будет больше времени, чтобы "влюбиться и воспроизвести потомство". Эти предложения вынесли на обсуждение ежегодных сессий Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета и Всекитайского собрания народных представителей.



Кроме того, предлагается ввести в детских садах уроки по половому воспитанию. Депутаты настаивали, что проводить уроки следует только с использованием китайских учебников, чтобы остановить "тревожное проникновение Запада".