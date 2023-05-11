Интервью Пескова об СВО. Липкая слизь...

22:19 11.05.2023

Интервью Пескова об СВО. У нас есть цензурные комментарии

Роман Рейнекин. 11.05.2023



Досадно, что приходится возвращаться к этому на 442-й день СВО, однако за больше чем год боевых действий публичная репрезентация российской спецоперации, как чего-то невнятного, с неопределенным и постоянно меняющимся в зависимости от текущей конъюнктуры списком целей, задач и временных горизонтов планирования стала, увы, общим местом.



И, что бы не говорили критики, а воз в этом смысле и ныне там. Что позволяет сделать допущение, что начальство такое положение дел более чем устраивает, ведь отсутствие в пропагандистской линейке каких-то обязывающих тезисов позволяет легко манипулировать нарративом СВО, превращая его в то самое дышло из народной мудрости, которое, как известно, куда повернешь…Ну, вы поняли.



Досадно, что приходится возвращаться к этому на 442-й день СВО, однако за больше чем...



Ярким подтверждением вышесказанного стало свежее интервью пресс-секретаря президента Путина Дмитрия Пескова боснийскому телеканалу ATV. Большая часть разговора спикера Кремля с журналистами из Республики Сербской была посвящена как раз ходу и перспективам СВО.



Песков излучает похвальный оптимизм: по его словам все идет по плану, а если что и не совсем по плану, то и ничего страшного. Ведь времени у РФ вагон и маленькая тележка. Конечно, вот так прямо и в лоб он этого не говорит, но именно такой вывод логично подразумевается из рассуждений о том, что Россия потому так удручающе медленно действует на Украине, что ведет спецоперацию, а не полноценную войну.



"Вести войну – это совсем другое дело, это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов. Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру, и мы пытаемся сохранять человеческие жизни. Вы видите, с помощью высокоточных российских ракет удалось разрушить очень много военных производств на Украине, ликвидировать запасы вооружения ВСУ и так далее и тому подобное. Эта работа будет продолжаться", – говорит пресс-секретарь.



Телеграм уже откликнулся на эти рассуждения ироническими замечаниями в том духе, что Песков сказал новое слово в военной науке. Ведь это как раз войны могут идти годами и даже столетиями, а суть самого понятия "спецоперации" – точечное и быстрое решение той или иной задачи в условиях ограниченного временного лага.



Впрочем, и тут Песков не был оригинален, всего лишь повторив заезженный за последний год тезис защитников заведомо неудачных решений начальства, согласно которому медленное продвижение войск по принципу рубки кошачьего хвоста по частям якобы позволяют минимизировать гражданские жертвы и разрушения. В реальной военной стратегии, – эксперты не дадут соврать – все как раз наоборот – именно хорошо организованный и подготовленный блицкриг с привлечением максимальных ресурсов минимизирует жертвы.



Ярким подтверждением является ситуация на Донбассе, где нормой стали ежедневные безвозвратные гражданские жертвы от вражеских обстрелов до семи человек в день. Нетрудно подсчитать, сколько выходит в годовом измерении и во сколько обойдется региону такая неспешная его защита.



И в этом смысле тезисы Пескова о том, что задачи по обеспечению безопасности жителей Донбасса, "частично выполнены, а частично – далеки от завершения" – весьма слабое утешение.



Спустя год после начала спецоперации ключевые города Донбасса все еще в прямой досягаемости от вражеской артиллерии, а жители прифронтовых городов привыкают передвигаться по улицам короткими перебежками.



Как и превратившаяся в аналог символа веры убежденность в том, что пресловутый Бахмут все-таки будет непременно взят. Правда, к какому году, не уточняется. На дворе уже вторая декада мая, а мы слышим то же самое что и в феврале – что город "почти взят" и осталось столько-то метров. Но "почти" – не считается. Тем более в ситуации, когда противник продолжает перебрасывать туда все новые резервы и уходить явно не собирается.



Вызывает обоснованный скепсис и песковское заявление о том, что России "удалось изрядно потрепать военную машину Украины". Снова цитата:



"Демилитаризация Украины тоже была заявлена как очень важная цель СВО. Вы видите, с помощью высокоточных российских ракет удалось разрушить очень много военных производств, ликвидировать запасы вооружения и так далее и тому подобное. Эта работа будет продолжаться".



Нет, формально Песков конечно прав. Потрепали изрядно. Местами, даже очень. Только по ходу это превратилось в самоцель. Пока что за превратившимися в мем ежедневными реляциями о "двухстах уничтоженных националистах" плохо проглядываются очертания какой-то победы – хоть полной, хоть промежуточной. Сколько не отрубай дракону голов, а все равно на их месте вырастают новые.



А ведь цель СВО была – что признает и сам пресс-секретарь президента – не "потрепать", и не что-то на Украине разрушить, а – "демилитаризация Украины". Насколько мы ближе к этой цели спустя год военных действий? Особенно с учетом того, что Запад и не думает снижать военную накачку киевского режима, что признает в интервью и сам Песков.



Очевидно, что, если продолжать в том же духе, надеясь на усталость противника и какой-то договорняк, которого боятся Подоляк с Даниловым, спецоперация превратится в засыпание дырявого корыта песком – сколько не насыплешь, все высыпется обратно.



Отдельные признания Пескова выглядят вообще удивительно. Как, например, почти детская обида на НАТО. Мол, никто не ожидал что оно, коварное, напрямую вмешается в конфликт на стороне Украины. Посоперничать по изумительности с этим откровением может разве что хрестоматийный тезис "Нас снова обманули".



Ну и потом: да, дела обстоят так, как они обстоят. И, что дальше? Какие выводы с нашей стороны кроме детских обид и возмущения вражеским коварством? Что Россия реально может противопоставить, например, вот этому (снова цитата):



"Каждый раз речь идет о повышении уровня тактико-технических характеристик этого оружия, сначала одни ракеты, затем мощнее, с большей дальностью".



Будем ждать, когда их ракеты смогут бить по Кремлю, не пересекая границы?



В отличие от перспектив военной части СВО, которое вне всяких сомнений рано или поздно, решит все поставленные перед ним задачи, сугубо политическое будущее в версии Пескова выглядит довольно туманно:



"Трудно сказать, каким будет будущее. Сейчас все события происходят так быстро, мы ограничены в возможностях делать прогнозы, идет ли речь о сфере экономики или политики".



Хотелось бы все-таки от ретрансляторов государственной позиции стол высокого уровня видеть более конкретизированное видение будущего. Просто чтобы знать, к чему готовиться. Ведь, боюсь ошибиться, но, судя по общей тональности интервью, начальство (хотелось бы верить, что не все) достигло некоего дзена и взирает на происходящее с пугающим буддистским спокойствием. И это – накануне решающего броска неприятеля, к которому западники толкают Киев едва ли не пинками.



Впрочем, судя по бодрым реляциям из Стамбула, где прямо сейчас идут переговоры о продлении зерновой сделки, поводы для оптимизма все же есть. Правда и тут не факт, что не обманут, но нам ведь не привыкать, да?