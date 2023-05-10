В Подмосковье появится американская деревня

00:07 12.05.2023

Елена Острякова



"Американская деревня", в которой поселятся 200 семей из США, начнет строиться в Серпуховском районе Московской области в 2024 году.



Об этом сегодня на 11-м Петербургском международном юридическом форуме заявил генеральный директор юридической фирмы "Виста эмигрейшн" Тимур Беслангуров, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"В основном – это православные христиане. Американцы и канадцы, которые по идеологическим причинам хотят переехать в Россию. Проект финансируется полностью за счет самих иностранцев. Там нет никакого государственного или местного финансирования, но требовались одобрение и поддержка правительства Московской области", – сказал Беслангуров.



По его словам, десятки тысяч человек из Канады, США, Австралии, Германии хотят переехать в Россию.



"В Германии речь идет вообще о сотнях тысяч русских немцев, которые хотят переехать в Россию. Причины известны. Это насаждение на Западе радикальных лево-либеральных ценностей, у которых практически нет границ. Сегодня у них 70 полов, завтра непонятно что будет. Многим нормальным людям, которые там тоже есть, это непонятно, и они хотят эмигрировать. И многие выбирают Россию, но сталкиваются здесь с огромным количеством бюрократических проблем, связанных с несовершенством российского миграционного законодательства", – сказал Беслангуров.



Один из важнейших мотивов переехать в Россию у иностранцев – религиозный.



"Есть такая категория в Америке – традиционные католики. Они не поддерживают римокатолическую церковь. Это условные католические староверы. Это не секта, это белые многодетные американцы, которые очень сильно верят в пророчество Фатимы, согласно которому Россия останется единственной в мире христианской страной. Они очень внимательно следят за тем, что происходит в России. В Америке их признают внутренними террористами, и поэтому потенциально сотни тысяч таких католиков готовы были бы переехать в Россию", – сказал Беслангуров.