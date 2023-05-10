Н.Портякова: Пошли в отрыв: как Китай ставит на связи с Европой и игнорирует США

00:23 12.05.2023 Пошли в отрыв: как Китай ставит на связи с Европой и игнорирует США

И почему двойственность отношения ЕС к КНР не мешает их диалогу



Наталия Портякова



Китай, всегда первым призывавший к диалогу со Штатами по всему спектру двусторонних разногласий, похоже, окончательно счел, что пока с американцами разговаривать не о чем. И дал понять, что не заинтересован в двусторонней встрече своего министра обороны Ли Шанфу с главой Пентагона Ллойдом Остином на полях июньского диалога по безопасности "Шангри-Ла" в Сингапуре. При этом Пекин активизирует наведение мостов с европейскими странами, знаком чего стали два отдельных турне главы МИД КНР Цинь Гана и зампредседателя Китая Хань Чжэна в регион на этой неделе. Подробнее о том, как Китай делает ставку на связи с Европой и игнорирует при этом США, - в материале "Известий".



Не ждите ответа



Сложно сказать, что стало точкой отсчета в ухудшении отношений Китая и США и когда они достигли низшей планки (и достигли ли уже). Но факт в том, что все последние годы в заявлениях Пекина, несмотря на весомую долю претензий к американцам, порой высказываемую в духе "дипломатов-волков", продолжала звучать и изрядная доля риторики в стиле Кота Леопольда про "давайте жить дружно". Свидетельством того, что Китай не стремится пускать отношения с США под откос, можно счесть и договоренность Си Цзиньпина и Джо Байдена на первой личной встрече в ноябре на Бали общаться в любом случае, чтобы конкуренция Вашингтона и Пекина не переросла нечаянно в полноценный конфликт. Вывести эту конкуренцию на более управляемую траекторию должен был визит в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена, но он, как известно, был отменен практически в последнюю минуту из-за громкой истории со сбитым над Штатами китайским аэростатом.



С тех пор риторика политического руководства КНР в отношении США и Запада стала заметно жестче. В марте переизбранный на третий срок председатель КНР Си Цзиньпин, до того избегавший прямого упоминания Штатов, чуть ли не впервые назвал недруга по имени, заявив, что "западные страны во главе с США проводят комплексное сдерживание, окружение и подавление Китая, создавая беспрецедентно серьезные проблемы для его развития".



На этой неделе от источников Financial Times стало известно, что в Пекине стали сознательно торпедировать попытки американцев выйти на диалог. Так, в Китае дали понять, что шансы на двустороннюю встречу глав оборонных ведомств в кулуарах ежегодного форума по безопасности "Шангри-Ла" в Сингапуре крайне малы. Отчасти это объясняется тем, что глава оборонного ведомства КНР Ли Шанфу, занявший эту должность в марте, находится под санкциями США с 2018 года за участие в сделке по покупке Пекином российских самолетов Су-35 и зенитных ракетных комплексов С-400. Хотя, как пояснили американцы, нахождение господина Ли под санкциями США никак не мешает его общению с Ллойдом Остином в третьей стране.



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Впрочем, уклонистский настрой в Китае проявляют и в отношении других американских чиновников. Как сообщалось в американской прессе, Пекин и Вашингтон пытаются согласовать визиты в КНР госсекретаря Энтони Блинкена, главы минфина Джанет Йеллен и министра торговли Джины Раймондо. При этом Блинкен, встретивший февральскую китайскую инициативу по Украине с явным скепсисом и даже неприятием, недавно неожиданно сменил тон. В интервью The Washington Post он вдруг сказал, что открыто настроен на сотрудничество с КНР по украинскому конфликту, добавив, что "нет ничего плохого, если у нас есть страна, будь то Китай или другие страны, обладающие значительным влиянием, которые готовы добиваться справедливого и прочного мира".



Кроме того, по разным данным, США сейчас пытаются организовать первый со времени инцидента с воздушным шаром телефонный разговор между лидерами США и Китая. Но пока все выглядит так, что Пекин не особо торопится с интеракциями. Маленьким, но показательным штрихом на этом фоне выглядит даже тот факт, что 10 мая Си Цзиньпин назначил новых послов в такие страны, как Кот-д'Ивуар, Венесуэла и Доминиканская Республика. А Штаты, откуда предыдущий посол Китая и нынешний глава МИД Цинь Ган уехал еще под занавес прошлого года, по-прежнему оставил без нового главы дипмиссии.



И хочется, и колется



А вот контакты Китая со странами Европы стали очевидно набирать оборот. Их череду открыл осенний визит в КНР немецкого канцлера Олафа Шольца, после которого в Китае побывали многие высокопоставленные чиновники ЕС, а также премьер Испании Педро Санчес и президент Франции Эммануэль Макрон.



На этой неделе в первое турне по Европе после своего назначения отправился министр иностранных дел Цинь Ган, посещающий Францию, Германию и Норвегию. Параллельно в Европе до 12 мая находится и зампредседателя КНР Хань Чжэн. Формально последний прилетал на коронацию британского короля Карла III, при этом успел провести и короткие встречи не только с представителями монаршей семьи, но и политиками - например, с премьером Великобритании Риши Сунаком и его замом Оливером Дауденом.



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Кроме того, после Лондона господин Хань побывал в Португалии и под конец турне долетел до Нидерландов. Последняя страна, как известно, приняла в марте решение ужесточить ограничения на поставку в Китай оборудования для производства микросхем компании ASML под неприкрытым давлением Штатов. Тем не менее в последние дни в публичном пространстве никакой особой критики голландцев со стороны Пекина не звучало.



А вот противопоставлений Европы и США оказалось предостаточно. К примеру, посетив 10 мая место, где в 1945 году проходила Потсдамская конференция, Цинь Ган заметил, что США претендуют на поддержание международного порядка, но в то же время отвергают разработанную ими же Потсдамскую декларацию, потворствуя тайваньскому сепаратизму и саботируя международный порядок. Если же почитать китайскую официальную прессу, то там заглавной мыслью проходит тезис о том, что "тесное взаимодействие Китая и ЕС помогает формировать объективное восприятие КНР на фоне шума со стороны США".



Впрочем, сама Европа пока остается в явной растерянности относительно того, как ей вести дела с Китаем. Немецкий канцлер Олаф Шольц, выступая 9 мая в Европарламенте, признал, что отношения с Пекином все больше характеризуются соперничеством и конкурентной борьбой. И призвал коллег по ЕС снижать зависимость от коммерческих связей с Пекином (хотя на фоне двустороннего товарооборота в €850 млрд за 2022 год сказать легче, чем сделать). А уже на следующий день, принимая Цинь Гана в Берлине, тот же Шольц подтвердил прекрасный ход к подготовке межправительственных консультаций глав правительств Китая и Германии 20 июня в Берлине.



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Кроме того, 11 мая стало известно, что немецкое правительство после долгих сомнений все-таки продаст 24,99% акций гамбургского терминала Толлерорт китайской государственной компании Cosco, уже владеющей долями в двух крупнейших европейских портах - Роттердаме и Антверпене и контролирующей греческий порт Пирей в Греции. И это невзирая на то, что немецкие органы безопасности объявили объект "критически важной инфраструктурой".



При этом существует мнение, что сделку с китайской компанией Шольц лоббировал в экономических интересах Германии: якобы на предстоящих в июне переговорах с премьером Госсовета КНР Ли Цяном он намерен в ответ добиться расширения на китайском рынке возможностей для немецких концернов, прежде всего автомобилестроительных.



Двойственность отношения ЕС к КНР давно стала одной из характерных черт европейско-китайских отношений и была практически официально закреплена Евросоюзом еще в 2019 году, когда Пекин был объявлен не только партнером, но и системным соперником, напомнила "Известиям" программный менеджер Российского совета по международным делам Юлия Мельникова. В последние годы, по ее словам, конфронтационная тенденция усилилась.



- И сейчас Цинь Ган едет в Европу не чтобы эту двойственность преломить, так как это невозможно, а сохранить - чтобы неконфронтационный экономический потенциал, который сохраняется за счет импульсов отдельных стран-членов, не ушел совсем. Чтобы, в частности, не были введены санкции против китайских компаний (по данным FT, в очередной пакет санкций ЕС включил семь организаций из КНР, обвиняемых в продаже оборудования, которое может быть использовано в производстве оружия. - "Известия"), - пояснила эксперт.



Так что амбивалентность в подходах ЕС к Китаю - лучшее, что сейчас может быть в двусторонних отношениях с учетом международного контекста, резюмировала Юлия Мельникова. Источник - Известия

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