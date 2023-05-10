Как защитить и спасти мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи от разрушения

00:30 12.05.2023

Главная историческая достопримечательность Туркестана находится под угрозой, а ученые не могут точно выяснить причины внутренних разрушений памятника.



Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, имеющий один из самых больших кирпичных куполов в Центральной Азии, находится под угрозой разрушения.



Стены исторического памятника начали сыреть, а купол осыпаться. Некоторые ученые считают это обычным явлением для средневекового здания, но общественность всерьез обеспокоена судьбой объекта из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО, передает 24.kz.



"Когда мы раньше были здесь, то такого не было. Видимо, следует выяснить, почему мавзолей начинает разрушаться. Может быть, из-за погоды", - говорит турист Абдулла Халык.



Кроме того, состоянием памятника обеспокоены и в парламенте страны. Мажилисмен Максат Толыкбай в депутатском запросе отметил, что мавзолей без должного ухода может разрушиться.



"Надо определить, справятся ли наши специалисты. Или нужно привлечь специалистов из других стран, например, из Ирана. Необходим контроль за выделенными средствами и за их расходованием", - предложил депутат.



В Минкультуры сообщили, что на комплексные научно-исследовательские работы выделено 317 миллионов тенге.



Архитектор Еркин Жусип занимается исследованием мавзолея долгие годы. По его словам, памятник архитектуры нуждается в глубоких исследованиях.



"Когда-то при строительстве здания была устроена гидроизоляция из камыша и глины, чтобы остановить выделение грунтовых вод. В прошлом столетии, чтобы избежать подтопления, вокруг мавзолея пробурили скважины и дренажи. Сейчас они забились, из-за этого на стенах проступает влага. Но это лишь предположения, должна работать комиссия", - сказал Еркин Жусуп.



Ученые госпредприятия "Казреставрация" с прошлого года изучают состояние мавзолея. Но определить источник влаги пока не удается.



"Сейчас мы всю информацию о мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи получаем в онлайн-режиме. Установленные здесь датчики передают, какой уровень влаги, какая температура. Сейчас мы ведем переговоры с российским научно-исследовательским институтом реставрации. Они должны внести свои предложения", - рассказал заместитель генерального директора РГП "Казреставрация" Исабек Нурмаганбетов.



Кроме того, к исследованиям подключили сотрудников института водной безопасности, института фито-интродукции и казахского института строительства и архитектуры.



По словам специалистов, на состояние мавзолея также влияет поток туристов и активная стройка в Туркестане.



По предварительным данным министерства культуры и спорта, на ремонт и реставрацию мавзолея уйдет больше двух лет.