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Донбассфронт. Впереди серьезные (решающие) бои, - Владислав Шурыгин
00:40 12.05.2023

Наступление ВСУ уже началось
нынешний этап "заигрыша" - поиска точки приложения усилий - может продлиться еще, как минимум, пару недель
Владислав Шурыгин

Все последние месяцы главной темой информпространства является тема весеннего украинского наступления.

Эксперты и комментаторы гадают, когда оно начнется и что считать его началом? Но анализ военных событий последних двух недель позволяет сделать вывод, что, так долго анонсированное наступление, уже началось. Как мы уже не раз писали, это наступление не будет выглядеть как классическая военная операция в духе сражений Второй мировой войны.

Скорее, его аналоги нужно искать в боях сентября - октября 2022 года под Херсоном и Харьковым, когда украинские группировки непрерывными методичными атаками нащупывали слабые участки нашей обороны, и, нащупав их, "раздвигали" линию фронта, после чего вводили в образовавшиеся бреши (тактика "просачивания") свои ударные части.

Разработанная под американским контролем, и опирающаяся на американскую разведывательную мощь, операция позволила ВСУ без больших сражений и серьезных потерь отбросить русские войска почти на сто километров от Харькова.

Сегодня ВСУ действует по той же самой схеме. Не имея возможности добиться стратегической и оперативной внезапности, украинское командование и их американские кураторы стремятся максимально запутать наше командование непрерывными локальными атаками относительно своих планов. Одновременно с этим ведется поиск мест для "прокола" линии фронта, к которому максимально быстро будут подтянуты резервы и введены в бой для прорыва второй линии обороны и развития наступления в глубине нашей полосы обороны.

Именно на этом этапе и будут максимально задействованы накопленные резервы и новейшее вооружение. Важным признаком выбора мест главного и вспомогательного ударов станет массированное использование, имеющихся в распоряжении ВСУ, дальнобойных высокоточных РСЗО по тылам и органам боевого управления, которые выявляются сейчас в ходе нынешних атак.

При этом, командование ВСУ будет действовать максимально осмотрительно и расчетливо, понимая, что не может себе позволить ошибиться с местом главного удара и потратить имеющиеся ресурсы в пустую.

Поэтому, нынешний этап "заигрыша" - поиска точки приложения усилий - может продлиться еще, как минимум, пару недель, за которые ВСУ попытаются максимально измотать наши обороняющиеся на первой линии части и дезинформировать российское командование относительно своих намерений.

При этом нельзя исключать вариант, при котором, не достигнув успеха при взломе нашей обороны, ВСУ вообще откажутся от существующего плана наступления и попытаются спровоцировать на него нас, чтобы поймать на контрудар и уже тогда попытаться осуществить свой замысел.

Источник - завтра
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