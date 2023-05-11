 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китаю удалось внести раздор в ЕС, - В.Скосырев
05:32 12.05.2023

11.05.2023

Брюссель любезничает с Пекином с оглядкой на Соединенные Штаты
Владимир Скосырев

Катрин Колонна призвала Цинь Гана быть жестче с Россией.
Пекин развернул дипломатическое наступление на Европу на двух флангах. Заместитель председателя КНР Хань Чжэн посетил Португалию и Нидерланды, а глава МИДа Цинь Ган после Германии вел переговоры во Франции. Последним пунктом его турне станет Норвегия. Оба посланца Пекина говорят о стремлении укрепить сотрудничество с ЕС. Но этому препятствуют США, которые требуют, чтобы Брюссель настаивал на осуждении спецоперации России и наложил санкции на те китайские компании, которые заподозрены в оказании военной помощи Москве. Китайские эксперты подчеркивают, что если Европа уступит под нажимом, она навредит самой себе.

Как отмечает газета Global Times, голос Пекина для заграницы, отношения Китая и ЕС оказались на перепутье. Поездки высокопоставленных китайских чиновников могут открыть дорогу к взаимодействию двух сторон по ключевым политическим и экономическим вопросам. Но продвижению в этом направлении препятствуют разногласия в самой объединенной Европе. Некоторые европейские политики подвергают критике политику КНР по кризису в Украине и даже обвиняют китайские компании в поставках оружия или его компонентов России.

Во время переговоров в Берлине с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок Цинь сказал, что Китай не продает оружия сторонам украинского конфликта и продуманно осуществляет экспорт предметов двойного назначения на основе своих законов. Сунь Кэцинь, научный сотрудник китайского Института современных международных исследований, утверждает, что если санкции все же будут наложены, то Китай наверняка примет ответные меры.

В Берлине китайский министр посетил район, где в 1945 году проходила Потсдамская конференция. И тут из его уст прозвучали слова резкого осуждения действий США. Вашингтон заявляет, что выступает за укрепление мирового порядка, сказал Цинь. Но на самом деле он свел к нулю Потсдамскую декларацию, проект которой составили сами США. Америка поощряет Тайвань к сецессии и на деле подрывает мировой порядок. Китайский народ, заявил министр, никогда не смирится с таким поведением. Порядок, установленный после Второй мировой войны, необходимо соблюдать. А те, кто бросает вызов международному порядку, создают тупиковую ситуацию. Словом, Пекин, выдвинувший ранее мирный план по Украине из 12 пунктов, воспринимает события в этой стране иначе, чем россияне, украинцы или жители европейских государств. Китайцев они тоже беспокоят. Но руководство КНР напрямую увязывает боевые действия на Европейском континенте с решением своей сверхзадачи – воссоединения Тайваня с материковым Китаем вопреки угрозам США.

Эта установка нашла отражение и в ходе переговоров Цинь Гана в Париже. На встрече с французской коллегой Катрин Колонна он заявил, что "Китай всегда смотрел на Европу как на полноценного стратегического партнера и демонстрировал четкую поддержку ее усилий укрепить свою стратегическую автономию и играть активную роль на международной арене". И далее, не называя прямо Америку, он добавил: "Отношения между Китаем и ЕС не должны быть мишенью, не должны быть привязаны к какой-либо третьей силе". Дипломатический этикет, очевидно, не позволил Циню прямо упомянуть США, как при посещении Потсдама. Но и без этого смысл речи кристально ясен.

Закономерен вопрос: а удалось ли эмиссарам Пекина убедить своих европейских собеседников в желательности проведения независимого курса? Однозначного ответа нет. Колонна призвала Китай воздействовать на Россию, чтобы она выполнила положения Устава ООН, что подразумевает соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины. Но, как пишет South China Morning Post, президент Франции Эмманюэль Макрон в апреле во время визита в Китай говорил, что Пекину нужно привести все стороны к столу переговоров. Этот тезис явно расходится с позицией таких непримиримых противников Москвы, как Варшава, Рига, Таллин и Вильнюс. Словом, ЕС по отношению к Китаю продолжает быть расколотым.

В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Неизвестно, почему ЕС называет семь китайских компаний как поставщиков для военной машины России. Брюссель тут действует под нажимом США. Представители МИД Китая, действительно, говорили, что на санкции последует жесткий ответ. Но какой, неясно. Ведь Китай заинтересован в торговле с Европой. Но он не хочет, чтобы торговля велась только в тех отраслях, которые выгодны Европе. Китай же интересуют высокие технологии. Разногласия в ЕС по Китаю существуют. Франция выступает за развитие экономических связей с Китаем и рассматривает их как противовес зависимости от США. Немцы же хотят, чтобы Китай присоединился к давлению на Россию. Каково будет решение ЕС по Китаю, можно только гадать".

Источник - НГ
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