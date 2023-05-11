Туркменистан предоставляет Таджикистану выход к портам Каспия, - В.Панфилова

05:36 12.05.2023

11.05.2023



Ашхабад и Душанбе планируют создать новый транспортный коридор

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Сердар Бердымухамедов и Эмомали Рахмон составили "дорожную карту".

Таджикистан и Туркменистан подняли отношения между странами до уровня стратегического партнерства. Таков итог состоявшихся накануне в Душанбе переговоров президентов Эмомали Рахмона и Сердара Бердымухамедова. В знак дружбы Ашхабад предложил Душанбе выход к туркменским портам Каспийского моря и совместное создание нового транспортного коридора. Именно в транспортной сфере были разногласия между странами.

Сердар Бердымухамедов впервые в качестве главы Туркменистана посетил Душанбе. Визит был первоначально запланирован на 10–11 апреля (см. "НГ" от 05.04.23), но отложен из-за смерти бабушки Огулабат Бердымухамедовой, которая скончалась 7 апреля.



Эмомали Рахмон и Сердар Бердымухамедов встретились 9 мая в Москве на Параде Победы и продолжили общение уже в Таджикистане. Согласно статусу, а визит был государственным, Сердара Бердымухамедова принимали со всеми почестями. Переговоры прошли во Дворце Наций сначала в формате "тет-а-тет", затем с участием официальных делегаций. Особое внимание было уделено перспективам расширения транзитных перевозок таджикских грузов через Туркменистан и созданию транспортного коридора, который соединит две страны с выходом на Каспийское море. По результатам встреч были подписаны 23 новых документа, в числе которых Декларация об углублении стратегического партнерства между Республикой Таджикистан и Туркменистаном.



"Это историческое решение отвечает коренным интересам наших народов и является одним из важных факторов развития и стабильности региона", – отметил Рахмон.



В свою очередь, Сердар Бердымухамедов заявил, что усилия обеих стран должны быть направлены на достижение главной цели – создание мощной и современной инфраструктуры, обеспечивающей объединение транспортных систем Азии, Европы, Ближнего Востока, цитирует главу государства издание "Нейтральный Туркменистан".



По мнению туркменского президента, государства Центральной Азии, которые не имеют прямого доступа к Мировому океану, должны максимально задействовать возможности портовой инфраструктуры восточного побережья Каспийского моря для выхода на мировые рынки. Бердымухамедов заявил, что его страна готова обсудить использование возможностей туркменского морского порта Туркменбаши в интересах Таджикистана на выгодных условиях.



Бизнесмены двух стран провели уже ставший традиционным бизнес-форум в Душанбе. В мероприятии участвовали около 250 представителей частного и государственного бизнеса Туркменистана и Таджикистана. На форуме были представлены инвестиционные возможности обеих государств. Перспективными направлениями для инвестирования были названы сферы энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспортной логистики и коммуникаций. По результатам переговоров были подписаны договоры, однако сумма контрактов не называется, сообщило агентство "Азия плюс". И Туркменистан, и Таджикистан сложно отнести к разряду стран-инвесторов при существующей социально-экономической ситуации. По данным статистического ведомства Таджикистана, товарооборот с Туркменистаном в 2022 году вырос в 2,4 раза, составив около 53 млн долл. Годом ранее данный показатель был равен 22,2 млн долл. Значительный прошлогодний рост товарооборота связывается с увеличением поставок некоторых видов туркменских энергоносителей. Экспорт таджикской продукции в минувшем году составил всего 783 тыс. долл. – 1,5% в общем объеме двустороннего товарооборота.



Причина такого невысокого товарооборота между соседними странами кроется в "испорченных отношениях" между ними. Напомним, что история началась еще в 2013 году с подписания договора о строительстве железной дороги Туркменистан–Афганистан–Таджикистан (ТАТ). Эмомали Рахмон выступил инициатором этого проекта, чтобы обойти Узбекистан, первый президент которого Ислам Каримов загнал Таджикистан в транспортную блокаду из-за строительства Рогунской ГЭС. Железная дорога должна была пройти через Афганистан, в обход Узбекистана с юга. Туркменистан сразу приступил к строительству, вывел магистраль в Афганистан до населенного пункта Акина в провинции Фарьяб, где, кроме всего прочего, начал строительство логистической инфраструктуры.



Прокладка железнодорожного участка, который должен был соединить Таджикистан с Афганистаном, не была начата, в том числе из-за разногласия сторон по маршруту предполагаемой дороги и отсутствия необходимых средств. Позже Душанбе объяснил нежелание строить дорогу "потеплением отношений между Узбекистаном и Таджикистаном". Туркменский МИД выразил недоумение таджикской стороне, и межгосударственные отношения оказались на грани конфликта. Ситуация дошла до того, что таджикским дальнобойщикам было запрещено проезжать через территорию Туркменистана, что значительно увеличило транспортную нагрузку для доставки грузов через Россию и Казахстан.



После государственного визита Эмомали Рахмона в Туркменистан в августе 2021 году таджикское транспортное ведомство сообщило, что ведет переговоры по привлечению средств для строительства своего 50-километрового участка железной дороги, для чего необходимо найти всего 128 млн долл. Однако прокладка дороги так и не началась. По официальной версии, это произошло из-за прихода к власти в Афганистане талибов (запрещены в РФ), с которыми официальный Душанбе не поддерживает связи. Тем не менее Рахмону удалось уговорить тогдашнего президента Гурбангулы Бердымухамедова, отца нынешнего главы государства, снять запрет на транзитные перевозки таджикских грузов. Существует вероятность того, что дорога будет достроена. В своем заявлении для СМИ Эмомали Рахмон отметил приоритеты активного развития сотрудничества в области транспорта: "Будут наращены объемы грузоперевозок автомобильным и железнодорожным транспортом по территории наших стран. В этих целях была принята совместная программа мероприятий ("Дорожная карта". – "НГ") по дальнейшему увеличению грузопотока и активизации мультимодальных перевозок".



Эксперты полагают, что в ходе переговоров Рахмона и Бердымухамедова был обсужден вопрос строительства линии D газопровода Туркменистан–Китай, которая должна пройти в том числе и через Таджикистан (см. "НГ" от 15.01.23). Ожидается, что по данному газопроводу будет поставляться 25–30 млрд куб. м природного газа из Туркменистана в Китай. Однако Ашхабад теряет деньги из-за того, что Душанбе не выполняет своих обязательств. Напомним, что межправительственное соглашение по строительству этого газопровода на территории Таджикистана было подписано в сентябре 2013 года. В марте 2014 года китайская нефтегазовая компания CNPC заключила соглашение с "Таджиктрансгазом", на основе которого создано совместное предприятие Trans-Tajik Gas Pipeline Company Ltd, в рамках которого на территории Таджикистана должны быть построены 42 горных тоннеля общей протяженностью 63,3 км. Строительство первого тоннеля завершилось только в 2020 году. О завершении строительства следующих объектов не сообщалось. Судя по всему, этот вопрос будет обсуждаться на саммите "Китай – Центральная Азия" в Сиане 17–18 мая.