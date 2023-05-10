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Таджикская этно-банда разгромила бар в Москве. Просятся на фронт? - МК
05:59 12.05.2023

Погром с битами и пистолетом в московском баре устроили мигранты: пострадала беременная
По предварительной версии, уроженцы Таджикистана мстили хозяину заведения

Стали известны подробности погрома в баре на востоке столицы. Нападавшие разнесли все, что можно, металлическими бейсбольными битами и ударили беременную женщину в живот.

По предварительной версии, уроженцы Таджикистана мстили хозяину заведения

Как стало известно "МК", 11 мая около полуночи житель Вешняковской улицы заметил во дворе большую группу подозрительных граждан. Все они были в медицинских масках, в капюшонах, с бейсбольными битами и вели себя агрессивно. Забеспокоившись, мужчина решил позвонить в полицию. Уже через несколько минут патрульная машина была на месте, но толпа успела разбежаться, как оказалось не далеко.

В 00.20 группа из 20-25 человек ворвалась в ночной бар. В это время в заведении находилось 7 человек – 5 работников бара (2 девушки и 3 молодых человека), а также бывшая 20-летняя официантка Нина (все имена изменены) со своим другом-ровесником.

Как только толпа ворвалась в бар, то сразу начала битами крушить все, что попадалось на пути и стрелять в потолок из пистолета. Испугавшаяся за своего будущего ребенка Нина, находящаяся на 3 месяце беременности, рванулась к выходу с криками: "Что вы делаете, я же беременная, прекратите". Эти слова будущей мамы никак не подействовали, один из нападавших ударил Нину битой в живот.

Женщине все-таки удалось выбежать на улицу, где она упала и заплакала. На ее счастье, в это время к бару подъехали ее друзья, которые решили не вызывать "скорую", а сами отвезти пострадавшую в больницу. Пока женщину усаживали в машину, из бара стали выбегать хулиганы - все нападение длилось не более 3 минут. Осмотрев пациентку в приемном покое, медики диагностировали поверхностную травму живота. С их слов, Нине удалось избежать тяжелых травм, и с ребенком все в порядке, а потому она отказалась от госпитализации.

Когда Нина с друзьями вернулись в бар, то обнаружили страшную картину – хулиганы переломали все, что можно было переломать. Повсюду было битое стекло, разломанные стулья и столы, компьютер, музыкальные колонки, пульт диджея. Досталось и работникам бара, но, к счастью, никто серьезно не пострадал. У двух сотрудников нападавшие отобрали сотовые телефоны.

Задержать банду с битами по горячим следам не получилось, но стражи порядка достаточно быстро установили и задержали 6 человек. Одного человека повязали в Новой Москве – он скрывался на каршеринговом авто, а остальных в подмосковном Подольске.

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Все задержанные оказались уроженцами Таджикистана, двое из них уже успели получить российское гражданство. Остальные участники погрома сейчас устанавливаются.

По одной из версий, нападение произошло в отместку на то, что несколько дней назад хозяин бара заставил выплатить одного из гостей ущерб за сломанный в ходе драки стол. Сейчас полицейские выясняют истинные мотивы погрома.

Авторы: ДМИТРИЙ БОЛЕНКОВ

Источник - МК
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