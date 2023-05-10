Приезд постсоветских лидеров на парад стал победой России, - Геворг Мирзаян

07:15 12.05.2023

Приезд постсоветских лидеров на парад стал победой России

Геворг Мирзаян

доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

10 мая 2023,

Запад вот уже год как пытается сколотить некий конструкт глобальной изоляции России. Не только ради продвижения политических штампов – изоляция должна была стать важной составной частью западной санкционной политики. Лишить Москву возможностей покупать оборудование, станки, высокотехнологичную продукцию из-за рубежа. Ослабить российские возможности в рамках идущей на Украине войны на истощение.



И с этой точки зрения для Запада было крайне важно подключить к этой изоляции не только большие государства (ту же Индию), но и соседние с РФ страны. Имеющие границу с Россией, а значит, обладающие логистическими возможностями для поставки в РФ санкционных товаров.



Понятно, что речь идет не о Китае – Пекин жизненно заинтересован в успехе России на Украине, а также весьма силен для того, чтобы противостоять давлению Запада. В МИД КНР уже пригрозили контрмерами в случае, если та же Европа будет вводить санкции против китайских компаний из-за их предполагаемого сотрудничества с российскими партнерами.



А вот страны постсоветского пространства такими возможностями не обладают – их политические и экономические ресурсы на порядок слабее, чем китайские. Именно поэтому в последние месяцы США и Европа предприняли такие усилия для обработки российских соседей – как в рамках групповой терапии (например, в ходе визита Энтони Блинкена в Среднюю Азию), так и посредством частных и двусторонних разговоров. Убеждали их обещаниями инвестиций, угрожали перспективами санкций – наконец, банально пугали тем, что в случае успеха на Украине Москва продолжит собирать российские земли и возьмется за ограничение суверенитетов постсоветских государств.



И казалось бы, эта стратегия давала эффект – западные СМИ были полны сообщений о том, что соседи (все, кроме Александра Лукашенко) один за другим отказываются от какой-то поддержки России. Воздерживаются на голосованиях в международных организациях (наподобие ООН), публично выражают готовность соблюдать американские санкции. И даже, как в случае с Арменией, собираются отправить войска на натовские учения.



Фото: Алексей Майшев/POOL/ТАСС

Почему же тогда на парад Победы в Москве приехали президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян? Причем не только приехали, а присутствовали во время достаточно жесткой антизападной речи Путина. И тем самым дали Западу понять, что ни к какой изоляции России они (ну или большинство из них) присоединяться не намерены.



Страны постсоветского пространства наконец-то определились. И заняли как минимум невраждебную, а как максимум партнерскую линию в отношении Москвы. И что же их на это подвигло? Что заставило отказаться от многовекторности, которую уже многие рассматривали как прикрытие для разворота на Запад?



Возможно, американцы передавили? По слухам, в ходе своего визита в Среднюю Азию Энтони Блинкен уж очень жестко разговаривал с местными президентами – вплоть до того, что угрожал им поддержкой местной "демократической оппозиции". Москва же, напомним, во внутренние дела соседей принципиально не вмешивается.Возможно, лидеры стран постсоветского пространства внимательно посмотрели на происходящее и поняли, что перевес в конфликте – на стороне России. Страны, которая не сломалась под санкциями, которая разворачивает военное производство, чье общество настроено воевать до победного конца – в отличие от западного, где ширятся антивоенные протесты и растет непонимание того, зачем вообще они поддерживают киевский режим.



А возможно, до наших постсоветских партнеров наконец-то дошел смысл фразы Лукашенко о том, что если Россия рухнет, то место всех стран СНГ (белорусский лидер вероятно говорил об ОДКБ – но тут можно сказать и обо всех соседях РФ) под российскими обломками. Как верно отметил Владимир Путин, для России этот конфликт носит экзистенциальный характер, а значит, никто из них не переживет того хаоса, который начнется на постсоветском пространстве в случае российского поражения.



В любом случае для Москвы визит соседей – большая победа. Постсоветское пространство как было, так и остается зоной наших жизненных интересов.