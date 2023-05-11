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Неспокойный Пакистан: ракеты для ВСУ, подавление оппозиции и поддержка англосаксов, - П.Македонцев
07:18 12.05.2023

11 мая 2023

Еще в конце августа 2022 года EADaily предупреждало об угрозе гражданской войны в Пакистане. На тот момент масштабные столкновения внутри южноазиатской страны казались нереальными. Однако после того, как 9 мая 2023 года был арестован экс-премьер Имран Хан, в Пакистане они начались.

К нынешним столкновениям Пакистан шел довольно давно. Арестованный экс-премьер Имран Хан (11 мая Верховный суд Пакистана отменил решение об аресте) не был представителем традиционной элиты страны. К тому же он проводил очень самостоятельную внешнюю политику и смело критиковал США, являющиеся одним из главных союзников Пакистана. Ко всему прочему за время премьерства Имрана Хана произошло укрепление отношений Пакистана с Россией. Более того, бывший премьер-министр Пакистана не испугался внешнего давления и посетил Москву как раз в момент начала специальной военной операции России на Украине, начавшейся 24 февраля 2022 года (см. Россия и "Пакистанский поток"). Не собирался Имран Хан и присоединяться к санкциям и антироссийским действиям на международных площадках, стойко выдерживая давление со стороны Запада.

Все это не могло не раздражать традиционную элиту Пакистана, в том числе армейскую верхушку, ориентированную на США и Великобританию. В итоге в апреле 2022 года Имран Хан был смещен, а его место занял Шахбаз Шариф. Чтобы политически добить своего противника, Шариф и его окружение все предыдущие месяцы вели информационную и политическую кампанию против Имрана Хана и его партии "Движение за справедливость". В итоге 9 мая 2023 года экс-премьер был арестован, в результате чего всколыхнулся весь Пакистан. Поскольку у опального премьера до сих пор немало сторонников, то неудивительно, что протестующие вступали в столкновения с силами правопорядка и военными, и даже грабили оружейные арсеналы. Не обошлось и без погибших. Сам премьер Шариф только 10 мая выступил с обращением в связи с беспорядками. Он пригрозил протестующим расправиться "железными руками".

Поэтому в столицу Исламабад и провинции Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва были введены войска для наведения порядка. Более того, пакистанские власти стали применять меры против соратников Имрана Хана. Так, были взяты под стражу вице-председатель "Движения за справедливость" Фавад Чаудхри и генеральный секретарь Асад Умар. А утром 11 мая исламабадская полиция сообщила об аресте за "подстрекательство к насильственным протестам" сразу нескольких однопартийцев Имрана Хана, среди которых был бывший министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши (всего было арестовано более 1 650 человек, принимавших участие в протестах).

Интересна реакция западных "борцов" за демократию и права человека на протесты в Пакистане. Так, США, где представители пакистанской диаспоры поддержали Имрана Хана, отстранились от какой-либо оценки событий, происходящих в Пакистане. В комментарии пакистанской газете Dawn представитель Госдепартамента ограничился общими словами, назвав происходящее "внутренним делом Пакистана" и призвав к уважению демократических принципов и верховенства права во всем мире.

В аналогичном ключе высказался и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который 10 мая ответил на вопрос британского депутата:

"Арест бывшего премьер-министра [Имрана Хана] является внутренним делом Пакистана. Мы поддерживаем мирные процессы и соблюдение верховенства права и внимательно следим за ситуацией".
В чем-то понять Сунака можно. В Великобритании проживает многочисленная пакистанская диаспора, которая подобно своим сородичам из США и Канады поддерживает Имрана Хана, а не Шахбаза Шарифа. Одно неверное слово британского премьера может негативно отразиться на политических симпатиях британцев пакистанского происхождения.

Однако у американских и британских политиков есть куда более веские аргументы в пользу нейтрального отношения к внутрипакистанскому конфликту. Нынешнее правительство Пакистана, в отличие от Имрана Хана, не критикует США и не собирается менять экономические приоритеты. Конечно, даже сейчас Пакистан не присоединится к антироссийским санкциям, так как и сам находится в тяжелом экономическом положении. Однако трудно не заметить, что правительство Шахбаза Шарифа осторожнее подходит к развитию экономического сотрудничества с Россией, в отличие от Имрана Хана.

В США и Великобритании прекрасно понимают, что, как и любая другая страна, Пакистан при всем желании не сможет оборвать экономические связи с тремя главными противниками Вашингтона и Лондона - с Россией, Ираном и Китаем. К тому же у Пакистана не такое экономическое положение, чтобы он мог резко разрывать экономические связи.

Так, несмотря на протесты, 10 мая Пакистан с официальным визитом посетил председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Исламской Республики Иран Вахид Джалалзаде. В ходе встречи с министром торговли Пакистана Навидом Камаром он предложил запустить прямые авиарейсы между двумя странами для развития туризма и бизнеса. Камар положительно оценил данное предложение и со своей стороны высказался за ускорение реализации проекта газопровода Пакистан - Иран, пообещав убрать все препятствия. Кроме того, пакистанский министр особо подчеркнул важность открытия новых приграничных рынков и внедрения системы бартерной торговли.

Джалалзаде же указал на необходимость увеличения товарооборота между двумя странами, который в настоящее время составляет лишь около $ 2 млрд. Препятствиями для этого являются отсутствие банковских каналов и наличие ограничений.

Тем не менее экономическое сотрудничество с Ираном, Китаем и Россией не может привести к изменению военно-политических приоритетов Пакистана. Во многом это связано с неафишируемым участием Пакистана в российско-украинском конфликте. 27 апреля Би-би-си выпустила материал, посвященный битве за Бахмут (Артемовск). В этом материале некий вээсушник по имени Владимир из 17-го танкового батальона сообщил, что у Украины закончились свои боеприпасы для РСЗО "Град". Он заявил, что теперь Украина полагается только на зарубежные поставки ракет и назвал Пакистан, наряду с Чехией и Румынией, страной - поставщиком вооружения. При этом вээсушник пожаловался, что пакистанские ракеты не очень хорошего качества.

Таким образом, Би-би-си невольно подтвердила подлинность информации о том, что Пакистан поставляет на Украину вооружение, в том числе и ракеты (см. Под флагами США и ЕС: Пакистан отправит на Украину новую партию вооружений). Понятно, что США и Великобритания не возражают против таких поставок. Наоборот, США и Великобритания собирают откуда можно оружие для Украины. А, как известно, военно-промышленный комплекс в Пакистане развит.

Формально самими поставками занимается пакистанская армия, а не правительство Шарифа. Но армия в Пакистане значит гораздо больше, чем в других странах. Неслучайно армейская верхушка приняла участие в свержении Имрана Хана, придерживавшегося строгого нейтралитета в конфликте Запада с Россией и боевых действиях на Украине.

Именно после смещения Имрана Хана СМИ (прежде всего индийские) стали сообщать о тайных поставках оружия из Пакистана на Украину через территории европейских стран (особенно Германии и Польши). И вот как раз в тот же самый день, 27 апреля, когда Би-би-си невольно подтвердила информацию о поставках оружия из южноазиатской страны, в СМИ появилась информация о том, что в обмен на поставки вооружений Украина будет производить военные двигатели и запасные части для пакистанских вертолетов Ми-17. Сумма этой новой сделки составляет $ 1,5 млн. Отмечается, что заказ Пакистана будет выполнен предприятием АО "Мотор Сич".

Таким образом, США и Великобритания не будут осуждать правительство Пакистана за репрессии в отношении сторонников экс-премьера Имрана Хана, так как нынешний премьер Шариф и поддерживающая его армейская верхушка настроены весьма лояльно по отношению к Западу. В ближайшее время для США и Великобритании главной внешнеполитической задачей будет нанесение военного поражения России. А это значит, что за поставки вооружений для ВСУ США и Великобритания закроют глаза на подавление протестов и борьбу любыми методами с оппозицией в Пакистане.

Петр Македонцев

Источник - eadaily.com
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