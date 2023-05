Кризис американской военной стратегии, - В.Прохватилов

07:26 12.05.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 12.05.2023



В феврале 2023 года на официальном сайте Пентагона был опубликован меморандум, подписанный заместителем министра обороны США по научным исследованиям и технике Хайди Шью, в котором она объявила о создании Целевой группы по стратегическим вариантам (Task Force on Strategic Options) в качестве подкомитета Совета по оборонным наукам (DSB).



Задача новой структуры Пентагона состоит в том, чтобы в случае прямого военного конфликта со "странами, которые стремятся к бoльшему региональному могуществу, избежать повышения стоимости вмешательства Соединенных Штатов до неприемлемого уровня с точки зрения гибели военнослужащих и потери ценных активов".



Перед Целевой группой поставлена задача разработки новых вооружений и стратегических концепций с тем, чтобы в случае военного конфликта с такими странами [Россия, Китай] "победить с наименьшей ценой".



Американский военный аналитик Джулия ван дер Колф в статье Building A New American Arsenal (Создание нового американского арсенала), опубликованной на портале War On The Rocks, вскрыла подоплеку этого меморандума: "В Пентагоне звонят тревожные звоночки. Соединенные Штаты быстро истощают свои запасы боеприпасов, чтобы поддержать украинскую армию… Война на Украине подтвердила то, что уже было широко известно: промышленная база Америки атрофировалась после распада Советского Союза".



"Несмотря на усилия по восстановлению и укреплению производственной базы... время замены критически важных запасов составляет в среднем ошеломляющие 13 лет при текущей производительности".



Джулия ван дер Колф поддержала инициативу Хайди Шью и предложила создать в американском ВПК особый "стоимостной оружейный сектор (distinct value arms sector of the U.S. defense industry). В переводе – "бюджетный" сектор военной промышленности США.



Суть ее статьи: победа в войнах будущего между равными противниками будет достигаться за счет более эффективной синергии в триаде количество/качество/стоимость вооружений. На первое место в этой триаде выходит максимально возможное в рамках разумного снижение стоимости.



Однако есть основания считать, что задачи "целевой группы" Пентагона равно как и предложение Джулии ван дер Колф снизить стоимость военного конфликта с равным противником не будет достигнута.



Один из ведущих американских военных аналитиков, директор Центра оборонных концепции и технологий Брайан Кларк на протяжении последних лет написал десятки докладов и статей, провел множество конференций и круглых столов, стремясь довести до сознания лидеров американской военной промышленности необходимость коренного пересмотра их курса на разработку и создание сверхдорогих "звезд смерти" (Death Stars), таких как гигантские авианосцы класса "Джеральд Р. Форд" и эсминец-невидимка "Замволт", и перейти к массовому выпуску простых и дешевых в эксплуатации автономных дронов, чтобы сетецентрические войны, идеологом и разработчиком которых является сам Брайан Кларк.



Кларк является одним из авторов концепции "мозаичной войны" (Mosaic Warfare), которая в свою очередь представляет из себя доработанную стратегию сетецентрических войн.



Спустя почти четверть века со дня появления на свет программной статьи А. Себровски и Дж. Гарстки "Сетецентричная война, ее происхождение и будущее" продвинутые американские специалисты пришли к пониманию, что эта концепция не работает или не работает так, как хотелось бы.



И светлые головы в среде американских военных создали концепцию "мозаичной войны", согласно которой никаких гигантских, крайне уязвимых "звезд смерти" для войны с равным противником не нужно, а нужно множество дешевых вооружений, в первую очередь всевозможных беспилотников, которыми будут управлять грамотные и инициативные командиры, имеющие доступ к единому цифровому пространству театра военных действий. Количество беспилотников, их конфигурацию, оборудование и вооружение можно менять в зависимости от боевой задачи.



Такую концепцию Брайан Кларк с соавторами изложил в монументальном докладе American Sea Power at a Crossroads: A Plan to Restore the US Navy’s Maritime Advantage. Кларк с сожалением отметили, что "армия США находится на перепутье", продолжая создавать все более неустойчивые большие многоцелевые платформы и войсковые формирования [те самые Death Stars], которые в конечном итоге будут ограничивать обеспечение национальных интересов США и их союзников".



И обозначилась проблема: на одном суперавианосце или суперистребителе пятого поколения военные корпорации США зарабатывают в разы больше, чем на сотнях мелких и простых дронов.



Несколько лет назад было создано Командование перспективных вооружений Армии США (Army Futures Command), но серьезных результатов его деятельность пока не принесла, что признал бывший замглавы этой структуры генерал Эрик Уэсли.



В своей статье It's Time to Move the Army Ladder (Пришло время сдвинуть армейскую лестницу) он призывает американских военных "выйти из интеллектуального тупика": "В течение 20 лет армия США сражалась с более слабыми в военном отношении врагами в Афганистане и Ираке. Войны были безрезультатными. Теперь армия предпринимает усилия, чтобы конкурировать с Китаем и Россией - двумя передовыми ядерными… К сожалению, в отсутствие фундаментальных изменений армия, скорее всего, потерпит неудачу в этих усилиях".



В помощь своему заместителю Хайди Шью глава Пентагона Ллойд Остин недавно создал Управление стратегического капитала (Office of Strategic Capital, OSC). Однако мало кто верит, что очередной бюрократический офис поможет справиться как с бюрократизацией Пентагона.



В конце 2021 года подал в отставку специально приглашенный из Франции Николя Шайан, звезда создания инновационных систем, который с 2018 года занимал должность директора по программному обеспечению ВВС США. Свою отставку Шайан попросил рассматривать как "протест против медленных темпов технологических преобразований в американских вооруженных силах". Последней каплей, по его словам, стал отказ офиса Ллойда Остина и Объединенного комитета начальников штабов поддержать его предложения по реализации военных стратегий (кстати, тех, разработчиком которых был в числе прочих Брайан Кларк).



В апреле 2022 года в отставку подал Главный архитектор Космических и военно-воздушных сил США Престон Денлап. Он отвечал за внедрение новых технологий в авиационно-космические силы и распоряжался бюджетом в $70 млрд.



"К тому времени, когда правительству удается что-то произвести, это слишком часто устаревает", - сказал он в заявлении об отставке.



Почти одновременно с Денлапом ушел в отставку главный специалист Пентагона по анализу и обработке данных Дэвид Спирк, также нелестно отозвавшийся о пентагоновских бюрократах.



Однако ни эти отставки, ни созданные инновационные структуры не в силах преодолеть бюрократическую волокиту и коррупцию в американском военно-промышленном комплексе.



В 2016 году агентство Reuters рассказало, что "американская армия подделала свою отчетность на триллионы долларов, как установила проверка". В Конгрессе США потребовали, чтобы Пентагон провел аудит. В 2018 году впервые в истории такой аудит состоялся, и Пентагон его провалил…



Американский военный портал Defence One поведал, что потребовалось применение запроса на основании закона о свободе информации, чтобы Минобороны опубликовало доклад о степени мошенничества со стороны подрядчиков Пентагона, назвав девять фирм, которые были отстранены от сотрудничества. Были возбуждены уголовные дела в отношении полутысячи физических и юридических лиц, причастных к "распилу" около $6 трлн в период 2013-2017 годов. Однако лишь 168 юридических лиц и индивидуальных подрядчиков были оштрафованы или осуждены.



Несмотря на бюрократизм и коррупцию, пронизывающие американский ВПК, его потенциал остается огромным. А то, что он съеживается, дает пока время, хотя и небольшое, для серьезной военно-экономической мобилизации России.