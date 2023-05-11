Россия помогла Индии сэкономить миллиарды: нефть со скидкой банкротит НПЗ в Европе

07:36 12.05.2023

11 мая 2023



По данным индийского государственного кредитора Bank of Baroda, в прошлом году импорт российской нефти в Индию вырос в десять раз. Цифры показывают, что третья по величине экономика Азии сэкономила около 5 миллиардов долларов за счëт увеличения закупок сырой нефти у России, передаëт сегодня, 11 мая, Би-би-си.



Россия продаëт стратегический энергоноситель со значительной скидкой таким флагманам мировой экономики, как Китай и Индия, которые являются двумя крупнейшими импортëрами нефти в глобальном масштабе.



В 2021 году на российское чëрное золото приходилось всего 2% годового импорта сырой нефти в Индию. По данным Bank of Baroda, в настоящее время этот показатель составляет почти 20%.



Цифры показывают, что закупки Индией у России в течение последнего финансового года сэкономили ей около $ 89 на тонну сырой нефти.



Несмотря на давление со стороны США и Европы, южноазиатский гигант отказался соблюдать западные санкции в отношении российского нефтяного импорта. Индия защищает свои закупки нефти, заявляя, что, будучи страной, остро зависящей от импорта энергоносителей, она не в состоянии платить по более высоким ценам.



"С начала конфликта на Украине Европа импортировала из России в шесть раз больше энергоносителей, чем Индия, - заявил в прошлом году в телеинтервью министр иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар. - Европа сумела сократить свой импорт, сделав это удобным для себя образом".

"Если это вопрос принципа, почему Европа не сократила импорт в первый же день (введения антироссийских санкций. - Ред.)?"

- задался тогда риторическим вопросом глава индийской дипломатии.

Поскольку конфликту на Украине не видно конца, некоторые аналитики ожидают, что Россия продолжит предлагать дешëвую нефть крупнейшим азиатским импортëрам энергоресурсов, говорится в публикации Би-би-си.



"Мы ожидаем, что рост потребления российской нефти по-прежнему будет ограничиваться этими двумя странами (Индией и Китаем), что позволит им сохранить значительные скидки",

- сказала в беседе с британской новостной службой Вандана Хари из аналитической компании Vanda Insights.

По еë словам, индийские нефтеперерабатывающие заводы будут продолжать максимизировать свою прибыль до тех пор, пока это возможно.



Как сообщало EADaily, доходы европейских производителей дизельного топлива снижаются. В Европе местным НПЗ приходится конкурировать с нефтепродуктами из Индии и Китая, которые произвели из более дешëвого российского сырья.