 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зеленского не пустили выступить в финале Евровидения
07:50 12.05.2023

Европейский вещательный союз отклонил просьбу Владимира Зеленского, который хотел выступить с видеообращением в финале Евровидения, сообщает газета Times со ссылкой на представителя объединения.

Европейский вещательный союз перенес Евровидение-2023 с территории Украины, которая победила в конкурсе в 2022 году, в британский Ливерпуль из соображений безопасности. При этом представитель Украины сразу пройдет в финал конкурса, который состоится 13 мая.

В ЕВС назвали Евровидение международным развлекательным шоу, одним из краеугольных камней которого является неполитический характер мероприятия.

"Этот принцип запрещает возможность делать политические или подобные заявления в рамках конкурса. Просьба господина Зеленского выступить перед зрителями Евровидения, хотя и была сделана с похвальными намерениями, к сожалению, не может быть удовлетворена",
- сказал он.
В феврале 2022 года Европейский вещательный союз отстранил Россию от участия в Евровидении. Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие России якобы могло нанести ущерб репутации конкурса.

Источник - eadaily.com
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