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Безвиз Казахстана с Китаем: страшно... хочетсяБезвиз Казахстана с Китаем: страшно... хочется
12:04 12.05.2023

Безвизовый с Китаем: о чем говорят цифры

Арсен Исин

Несмотря на неоднозначную реакцию в обществе, динамика миграционных потоков указывает на актуальность этого шага для казахстанцев.

Безвизовый с Китаем: о чем говорят цифры

12 апреля на портале "Открытые НПА" был опубликован проект Соглашения о безвизовом режиме между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой. Пользователи социальных сетей разделились на согласных и тех, кто против. Какие преимущества и какие риски создаются для казахстанцев, изучил корреспондент inbusiness.kz.

Китай является одним из стратегических партнеров Казахстана. Мы связаны с Поднебесной географически, экономически и, конечно, исторически. Во внешнеторговом обороте Китай находится на втором месте по доле импорта и экспорта – 21,9% и 15,6% соответственно (за 2022 г.).

Развитие внешней торговли – один из ключевых драйверов экономики. Валовой продукт восточного соседа больше в 90 раз, население больше в 75 раз. В настоящее время Казахстан в основном экспортирует в Китай полезные ископаемые, а не готовую продукцию. Зная, что 70% земли Казахстана занято в сельском хозяйстве, а доля агросектора не превышает 10% и при этом рядом находится страна с самым большим количеством населения, возникает вопрос: насколько эффективно используются ресурсы?

Здесь следует сделать экскурс в миграционные потоки двух стран. Согласно данным Пограничной службы КНБ, за последние пять лет общее число переходов границы между странами неуклонно снижалось. Пик был зафиксирован в 2017 году, когда показатель переходов составил почти 320 тыс. визитов в обе стороны. И это притом, что этот показатель не шел ни в какое сравнение с другими приграничными странами, такими как Россия (4,2-4,5 млн), Узбекистан (2,3-2,4 млн) или Кыргызстан (2,6-2,7 млн), на которые приходится свыше 80% пересечений границы.

В 2020 году ввиду пандемии эта цифра сократилась в 4 раза, до 84 тыс., следует из статистики КНБ РК. Если смотреть структуру визитов, то можно обнаружить, что преимущественно речь идет о выездах из Казахстана в Китай (83%). Последние имеющиеся данные за 2021 год данные говорят о том, что снижение миграционных потоков между странами идет за счет сокращения визитов из Китая в Казахстан.

С июня 2022 года для граждан КНР действует освобождение от визовых требований до 14 дней, но значительных изменений в демографических потоках не наблюдается. В целом миграционный поток со стороны КНР и интерес к Казахстану, мягко говоря, снижался.

По статистике информационной системы eQonaq, которая занимается учетом туристических потоков, большая часть визитов в прошлые годы была из Российской Федерации, это связано с внутренней политикой России. Доля нерезидентов из Китая составила всего 2%, маловероятен наплыв граждан Поднебесной, чего опасаются некоторые казахстанцы. Более того, интенсификация транспортных связей откроет гражданам стран свои туристические локации и дестинации.

Ранее на inbusiness.kz сообщалось, что в Китае обучается около 15 тыс казахстанцев, а студентов из Китая – около 1,5 тысячи. Однако, по последним данным госстатистики Казахстана, число китайских студентов в Казахстане составляет всего 811 человек. Стоит отметить, что качество образования в Поднебесной пользуется доверием студентов из Южной Кореи, США, Японии. Каждые три года почти в 80 странах проходит Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (PISA). Китай занимает лидирующее место в рейтинге, тогда как Казахстан на 69-м месте. Безвизовый режим может дать импульс в секторе образования, если будут созданы программы обмена опытом педагогов и методистов.

По данным HeadHunter, в Казахстане наблюдается дефицит профессиональных кадров в IT, сельском хозяйстве и финансовом секторе. Прослеживается закономерность того, что агропромышленный комплекс в Казахстане "буксует".

Китай располагает огромнейшим опытом в промышленности. Безвизовый режим создаст преимущество для казахстанского бизнеса – получить и применить их опыт. С другой стороны, в социальных сетях уже распространяются онлайн-курсы по обучению ведения "бизнеса" с китайскими поставщиками. Торговые схемы "купить дешевле – продать дороже" не приносят пользы экономике. В случае если предприниматели смогут наладить локальное производство товаров по примеру китайских партнеров, такое сотрудничество принесет долгосрочный успех экономике Казахстана, что наглядно показывает строительство крупного автозавода в Алматы.

Резюмируя, можно констатировать, что миграционные потоки между странами после стагнации последних лет объективно нуждаются в перезагрузке и рост в несколько раз лишь вернет страны к традиционному уровню прежних взаимных контактов. Кроме того, это повысит туристические контакты, что, несомненно, поддержит туристическую отрасль Казахстана, включая памятники эпохи СССР на территории страны.

В условиях антироссийских санкций большой трансформации будут подвержены и транспортно-логистические каналы поставок товаров в Казахстан. И упрощение миграционных вопросов, безусловно, будет благом для предпринимателей, от малых до крупных. Ну и, безусловно, безвизовый режим облегчит казахстанцам традиционно высокий спрос на получение образования в Китае, что в перспективе укрепит деловые и культурные связи между странами.

Источник - inbusiness.kz
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