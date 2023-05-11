Как американский "Часовой" послужил Ирану, Китаю и России

12:12 12.05.2023

Персидский опыт очерчивания "красных линий" для Белого дома, или просто "Красуха"



Виталий Орлов



30 апреля для людей, отслеживающих "громкие" события, связанные с военными и геополитическими "играми" коллективного пока еще Запада, прошло с ощущением стойкого дежавю. В этот день официальный Вашингтон уже не в первый раз за последнее десятилетие разразился призывами в адрес Тегерана, в которых в привычном для него беспардонно-наглом стиле "порекомендовал" прекратить "нарушения прав свободного пролета американской авиации в международном воздушном пространстве". В переводе с языка "гегемона" на общедоступный русский это звучит примерно так: "В соответствии с законами „международного порядка, основанного на правилах", противовоздушная оборона Исламской Республики Иран не должна обнаруживать (облучать) имеющимися у нее на вооружении средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы „сверхсекретные и сверхневидимые" беспилотники США".



Представляется логичным, что столь бессовестное поведение официальных лиц за океаном уже давно не вызывает удивления. Все давно привыкли, что каждая провальная из многочисленных попыток нагадить тем, кто отказывается признавать власть "гегемона", заканчивается истошным воем о попрании международных прав. Мало того, дяде Сэму непонятно, почему эти страны, с преимущественно "авторитарными" режимами, отказываются равнодушно смотреть на бесконечные "прогулки" в их воздушном пространстве американских "Жнецов", "Глобальных Ястребов" и "Хищников".



Иран - как раз одна из таких стран, противовоздушная оборона которых регулярно преподносит огорчительные сюрпризы командованию беспилотной разведывательной авиации USAF и военно-морских сил U.S.Navy. Причем, Тегерану прекрасно известны цели этих "воздушных дефиле", а Вашингтону - их возможный результат. Чаще всего выражающийся в посещении нарушителями иранского воздушного пространства обитателей морских глубин Персидского залива.



И на этом этапе хотелось бы обратить внимание отечественных "всепропальщиков", исповедующих непротивление провокациям "мирового жандарма" из опасения последствий, вот на что. Пример Ирана показывает, что никакими серьезными последствиями такие инциденты не оканчиваются, мало того перманентно дряхлеющий "гегемон" старается вообще не придавать их огласке, пытаясь сохранить давно потерянное лицо. Достаточно вспомнить унизительные просьбы Барака Обамы о возвращении сверхсекретного БПЛА Lockheed Martin RQ-170 "Sentinel", захваченного Корпусом Стражей Исламской Революции (КСИР) 5 декабря 2011 г. в окрестностях Кашмара. В результате пострадал имидж не только Пентагона, но и всего американского ВПК, поскольку "невидимый", как утверждалось, "Sentinel" ("Часовой") оказался очень даже заметным.



Но янки не были бы сами собой, если бы извлекали полезные уроки из своих же ошибок. Перед недавней атакой дронами-камикадзе городов и оборонных предприятий Ирана зону контроля иранской ПВО без приглашения посетила пара стратегических разведывательных БПЛА RQ-4 "Global Hawk". И причина такой наглости кроется не в неумении американцев просчитывать риски, а в желании обладать информацией такой степени важности, что возможная потеря беспилотника стоимостью $250 000 их не остановила. Кстати, один из их собратьев уже потревожил покой подводных обитателей Ормузского пролива. В том случае, конечно, если его "останками" не воспользовались иранские авиационно-космические инженеры-конструкторы.



Наблюдаемая сегодня активизация разведывательных БПЛА США означает лишь одно: теряющий один мировой регион за другим вчерашний "гегемон" готовит очередную подлянку на территории Ирана. Однако, расплата пришла быстрее, чем ожидали в Белом доме. 30 апреля "полет двух больших разведывательных БПЛА был прерван несанкционированным (!) вмешательством сторонних сил". Именно так охарактеризовали заокеанские средства массовой дезинформации работу иранских систем радиоэлектронной борьбы. Кстати, до боли напоминающих российский комплекс РЭБ 1РЛ257 "Красуха-4" с дальностью действия 150−300 километров.



Официальные источники умалчивают подробности появления у Вооруженных сил Исламской Республики Иран собственных комплексов РЭБ, однако большинство экспертов, сопоставив форму антенны и наиболее характерные признаки некоторых конструктивных элементов, говорят о них, как о российской "Красухе", подвергнувшейся иранскому рестайлингу.



Во время их презентации заместитель министра обороны по промышленным и исследовательским вопросам Афшин Надери Шариф отметил, что иранские комплексы РЭБ способны эффективно выполнять свои функции даже на удалении в 400 км от цели. Представители НАТО списали его слова на традиционную восточную велеречивость, однако одновременный и, главное, беспроблемный перехват управления двумя американскими БПЛА мгновенно развеял все сомнения.



Уже упоминавшийся выше заместитель главы оборонного ведомства Ирана в интервью корреспонденту информационного агентства "Tasnim" заметил, что армия его страны добилась в течение последних лет настолько значительного прогресса, что ни один из нарушителей воздушного пространства не может в него войти, не будучи обнаруженным. "Мы способны глушить воздушную разведку противника на расстоянии до 400 километров. И не скрываем от наших врагов ни получение таких ноу-хау, ни их институционализацию нашей оборонкой", - резюмировал Афшин Надери Шариф.



Примечательным следует считать то, что на этот раз представители КСИР не стали ни топить, ни сажать американских незваных гостей, а выдворили их за пределы воздушного пространства Ирана. И это не просто сигнал Белому дому о нежелательности их присутствия. Это демонстрация реальных боевых возможностей иранской системы радиоэлектронного противодействия, способной распоряжаться вражескими БПЛА по своему усмотрению. Уже упоминавшуюся печальную для Пентагона историю с Lockheed Martin RQ-170 "Sentinel" следует рассматривать в качестве стратегического поражения США, ведь сверхсекретный "Часовой" стал не только отправной точкой иранской беспилотной программы, но и основой для разработки нескольких типов китайских и российских БПЛА. Например, перспективного тяжелого ударного БПЛА С-70 "Охотник".



И здесь сам собой напрашивается ответ на давно наболевший вопрос: "Сколько еще наши военные будут терпеть англосаксонских провокаторов у своих границ?" Всем уже давно предельно ясно, что вконец обнаглевших натовских генералов нужно останавливать не высказыванием глубоких озабоченностей или очерчиванием "красных линий", а хорошими взбучками. Примерно так, как это делает Тегеран. Причем без каких-либо серьезных для себя последствий. Неужели наша российская "Красуха" хуже своего иранского клона?