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Newsweek: Москва заработала сотни миллионов долларов на США вопреки санкциям
12:15 12.05.2023

Newsweek
США

Путин по-прежнему продает ядерное топливо США почти на миллиард долларов
Newsweek: Вашингтон по-прежнему зависит от Москвы в поставках ключевого сырья

США по-прежнему зависят от России в поставках ключевого сырья, сообщает Newsweek. Несмотря на многочисленные санкции, Америка продолжает торговать с Москвой, закупая у нее ядерное топливо на сотни миллионов долларов.

Анна Скиннер

Соединенные Штаты многое сделали для введения санкций против России, но продолжают зависеть от Москвы в поставках ключевых ресурсов.

США и другие западные страны ввели санкции против России после того, как президент России Владимир Путин отдал приказ о начале спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Западные союзники объединили усилия в наложении санкций на такие ресурсы, как российская нефть и газ, чтобы лишить Кремль финансовой выгоды и при этом направить средства на Украину. Международные компании, расположенные в России, также поспешили уйти, что нанесло еще больший ущерб российской экономике, но Кремль по-прежнему прочно удерживает в руках то, в чем нуждаются многие страны: ядерное топливо.

Поэтому государственная корпорация "Росатом" - несколько российских поставщиков ядерного топлива - обеспечивает четверть американского ядерного топлива, и Соединенные Штаты продолжают платить за этот ресурс и потратили в прошлом году в общей сложности один миллиард долларов, согласно отчету The Wall Street Journal.

Обмен ядерного топлива на деньги является побочным продуктом программы 1993 года "Мегатонны в мегаватты", которая сократила российские запасы ядерного топлива путем преобразования 500 метрических тонн оружейного урана в 15 тысяч тонн низкообогащенного урана, который затем был продан США для использования в качестве ядерного топлива. Программа сократила мощность российского вооружения более чем на 20 тысяч ядерных боеголовок и обеспечила Соединенные Штаты необходимым топливом, которое может гарантировать более дешевый и чистый вид энергии.

Ядерное топливо переживает возрождение по мере того, как мир борется с последствиями изменения климата и растущей тревогой по этому поводу. Ядерная энергетика отличается нулевым уровнем выбросов и является вторым по величине источником низкоуглеродистой электроэнергии в мире после гидроэнергетики, сообщается на веб-сайте Управления ядерной энергетики Министерства энергетики США.

В марте на первом за семь лет ядерном реакторе США в штате Джорджия начались ядерные реакции. Канал CNBC сообщил, что, включая новый реактор, по всей территории Соединенных Штатов насчитывается 93 реактора, обеспечивающих пятую часть национальной энергии. Четверть ядерных ресурсов, необходимых для выработки этой энергии, поступает от Росатома.

Американские компании дорого платят за ресурсы, необходимые для питания своих реакторов, что означает, что они финансируют как Россию, так и Украину во время конфликта. Однако поддержка Конгрессом Украины в виде военной, правительственной и гуманитарной помощи в размере 113 миллиардов долларов намного превысила один миллиард, потраченный американскими компаниями на ядерное топливо Росатома в 2022 году.

Источник - ИноСМИ
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