Отказ кандидата в президенты Турции участвовать в выборах ударил по Эрдогану, - МК

18:59 12.05.2023 "Плюс для Кылычдароглу"



До воскресных выборов в Турции осталось совсем мало времени, но накал предвыборных страстей не утихает ни на секунду. За три дня до дня голосования из гонки выходит один из знаковых кандидатов – лидер партии Memleket Мухаррем Индже. Причиной отказа продолжать бороться за пост лидера страны стала публикация секс-видеозаписи, в которой якобы фигурировал политик. Так или иначе, эксперты стали утверждать, что этот скандал сыграет на руку главному сопернику Эрдогана – Кемалю Кылычдароглу. Разбираемся, как уход из гонки Индже может отразиться на политической судьбе действующего президента Турции.



"Плюс для Кылычдароглу"



"Невозможно понять, почему он это сделал. Что случилось, что он снял свою кандидатуру? Честно говоря, я опечален", – такова была реакция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на действительно неожиданную новость о снятии Мухарремом Индже своей кандидатуры с предвыборной гонки.



Этот кандидат явно не был аутсайдером (в некоторых случаях опросы показывали, что он в состоянии "накопить" даже до 10% голосов избирателей), как и не был однозначным триумфатором (анализируя некоторые опросы, уровень поддержки Индже порой не доходил и до 5%).



Однако главное, что еще заставляло основных кандидатов (Эрдогана и Кылычадроглу) с тревогой смотреть на своего соперника: голоса в пользу Индже могли перенести выборы во второй тур. Уровень его поддержки в процентном выражении не позволял главным претендентам на президентское кресло набрать необходимый 51% голосов для уверенной победы в первом туре.



Однако последние дни перед выборами для Мухаррема Индже стали максимально сложными. Турецкие СМИ обращали внимание на то, что до заявления о снятии своей кандидатуры, кандидат отсутствовал на предвыборных митингах в течение последней пары дней будто бы из-за некоего недомогания. И тут, все еще "подкашливая", пришлось делать подобное будоражащее избирателей заявление.



Подробно останавливаться на всех подробностях некрасивой истории с Индже не будем. Для понимания лишь кратко напомним, что в сети появилась некая видеозапись сексуального содержания, одним из героев которой был на тот момент кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже.



Кто над этим "поработал" – остается большим вопросом, в который лучше не углубляться, настолько перипетии запутывают историю еще больше. Например, Индже обвинил во всем технологии Deep Fake (кадры с якобы его участием были изначально взяты с "израильского порносайта", утверждает политик) и считающуюся в Турции террористическую группировку гюленистов (последователи живущего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена).



Другой кандидат, а именно Кемаль Кылычдароглу, и вовсе решил вечером в четверг обвинить во всем Россию, написав в Twitter: "Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства".



И здесь не совсем, если быть до конца честными, ясно, что так оскорбило Кылычдароглу. Вряд ли это было связано с публикацией контента эротического характера одного из его соперников. Скорее, это была реакция на более раннюю запись, но уже "с участием" самого лидера Республиканской народной партии. Выступая перед своими сторонниками, действующий президент Эрдоган показал видеозапись, где лидер курдских боевиков якобы призывает голосовать за Кылычдароглу. Но все как-то сложилось в одно у оппозиционного политика, а крайний в истории нашелся сам собой (в лучших традициях Запада, на который ориентируется в своей политической деятельности Кылычдароглу).



В общем, какие бы версии (даже самые безумные, как в случае с Кылычдароглу) не выдвигали турецкие политические деятели, результатом все равно стал сход с дистанции Мухаррема Индже, голоса которого теперь могут распределиться по-разному.



Здесь поясним, что чисто юридической проблемы никакой не возникло, а вот политические – вполне могут появиться. Фамилию ушедшего кандидата из бюллетеней не убирают, голосовать за него можно. Однако предназначавшиеся Индже голоса могут перейти не кому-то иному, а Кылычдароглу, что некоторые турецкие эксперты считают шансом оппозиционного политика на победу даже в первом туре. И здесь дело даже не в том, что Индже поддерживает Кылычдароглу, дело в сторонниках оппозиционера.



Однако же один из популярных турецких аналитиков газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви уверен, что всплывшая на поверхность пикантная история вокруг Индже (по выражению Сельви, организованный "кассетный переворот") не поможет оппозиции, а даже наоборот – "загрязнит борьбу". Ссылаясь на "заслуживающие доверия опросы", аналитик настаивает, что Эрдоган уже превысил ту самую отметку в 50%, а вот у Кылычдароглу этот показатель, по данным Сельви, держится на уровне 47%. Так что же значит для Эрдогана снятие кандидатуры Индже? Предзнаменование ли это проблем для действующего президента?



Соперник Эрдогана пообещал не рвать с Россией в случае победы



"С одной стороны, те, кто хотят голосовать за Мухаррема Индже, не хотят голосовать за Кылычдароглу. Но если это те же самые люди, которые не хотят голосовать за Эрдогана, то вполне возможно, что они отдадут предпочтение Кылычдароглу, такая вероятность есть, – поясняет редактор "МК-Турция" Яшар Ниязбаев. – Безусловно, то, что Индже вышел из гонки – это плюс для Кылычдароглу. Не знаю, сколько это процентов (3 или 2), но не минус точно, потому что Индже отбирал голоса у оппозиционной партии, поскольку сам ранее был представителем Республиканской народной партии".



Да, действительно, Мухаррем Индже начал свою политическую карьеру в Республиканской народной партии. Он был известен своей оппозицией не только по отношению к Эрдогану и его Партии справедливости и развития (ПСР), но и внутрипартийной оппозицией. В 2014 и 2018 годах он бросал вызов Кылычдароглу в рамках съездов РНП, но Индже не удавалось победить своего соперника и стать председателем партии. Спустя 3 года после того, как Индже попытался заявить о себе еще и на президентских выборах 2018 года, политик сформировал свою партию Отчизны (Memleket).



С тех пор как он выдвинул свою кандидатуру в этот раз, Индже подвергся критике со стороны сторонников его бывшей Республиканской народной партии. Представители оппозиционного блока из шести партий часто обвиняли его в "разделении голосов", в то время как они, по их же откровенным заявлениям, объединились, чтобы победить президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Некоторые даже обвинили его в том, что он "пешка Эрдогана, используемая для подрыва оппозиции".



Но во всей этой неразберихе на второй план уходит фигура третьего кандидата националиста Синана Огана, которого даже, грешным делом, заподозрили в том, что он тоже может выйти из гонки. Это было опровергнуто практически моментально, но все же заставило задуматься о том, какую роль играет этот кандидат?



"Он, кстати, действительно отбирает голоса у Эрдогана, потому что в коалиции действующего президента есть правая партия, – комментирует Яшар Ниязбаев. – Мне все-таки кажется, что те, кто за Огана, поддерживают Эрдогана. Это электорат действующего главы республики, а не Кылычдароглу".



Если оценивать то, как снятие кандидатуры Индже реально может изменить выборы, до которых осталось совсем немного времени, то становится все более сложно оценить, решится все в первом или втором туре. По словам нашего эксперта, у двух основных кандидатов обоюдно не хватало 50% голосов, причем не хватало тех самых 3-4%. Допускается, что в свете последних событий результат может удивить всех и все действительно закончится первым туром в пользу как одной, так и другой стороны.



"Я слушал социологов, которые в основном высказываются в пользу Кылычдароглу. Буквально вчера такой социолог, представляющий компанию МАК, сказал, что по последним данным (учитывая даже Индже) они видели, что все решится в пользу Кылычдароглу, даже в первом туре. Теперь же у него появилось еще больше уверенности в победе оппозиционного кандидата. Но это его мнение. Еще не вечер. Один день тоже может многое решить. Суббота – день тишины, но социальные сети все равно никто не будет затыкать, а они тоже будут влиять. Но влиять как раз на людей, которые долго думают. А их примерно 5%. Так что, они решат исход. Но риск у Эрдогана есть", – заключил Яшар Ниязбаев.



Полина Коноплянко Источник - МК

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