От партии "Адолат" за кресло узб-президента поборется судья Робахон Махмудова

20:29 12.05.2023

Судебные полномочия Робахон Махмудовой приостановлены - Верховный суд

Высшая квалификационная коллегия судей приостановила судебные полномочия первого заместителя председателя Верховного суда Узбекистана Робахон Махмудовой, которая станет кандидатом в президенты от партии "Адолат".



Высшая квалификационная коллегия судей приостановила судебные полномочия первого заместителя председателя Верховного суда - председателя судебной коллегии по административным делам Робахон Махмудовой, сообщила в пятницу пресс-служба Верховного суда Узбекистана.



Ранее в этот день стало известно, что Социал-демократическая партия "Адолат" выдвигает Робахон Махмудову кандидатом в президенты Узбекистана.



Согласно статье 62 закона "О судах", судья не вправе заниматься политической деятельностью.



В связи с этим Высшая квалификационная коллегия судей приостановила судебные полномочия Махмудовой на основании ее заявления.



Политические партии правомочны выдвигать кандидатов в президенты только из числа членов своей партии или беспартийных. Робахон Махмудова не является членом партии "Адолат".