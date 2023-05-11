 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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От партии "Адолат" за кресло узб-президента поборется судья Робахон Махмудова
20:29 12.05.2023

Судебные полномочия Робахон Махмудовой приостановлены - Верховный суд
Высшая квалификационная коллегия судей приостановила судебные полномочия первого заместителя председателя Верховного суда Узбекистана Робахон Махмудовой, которая станет кандидатом в президенты от партии "Адолат".

Высшая квалификационная коллегия судей приостановила судебные полномочия первого заместителя председателя Верховного суда - председателя судебной коллегии по административным делам Робахон Махмудовой, сообщила в пятницу пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Ранее в этот день стало известно, что Социал-демократическая партия "Адолат" выдвигает Робахон Махмудову кандидатом в президенты Узбекистана.

Согласно статье 62 закона "О судах", судья не вправе заниматься политической деятельностью.

В связи с этим Высшая квалификационная коллегия судей приостановила судебные полномочия Махмудовой на основании ее заявления.

Политические партии правомочны выдвигать кандидатов в президенты только из числа членов своей партии или беспартийных. Робахон Махмудова не является членом партии "Адолат".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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