Профессор Иноятов - кандидат в президенты Узбекистана от НДПУ

20:31 12.05.2023

Народно-демократическая партия Узбекистана выдвигает кандидатом в президенты на досрочных выборах 9 июля своего лидера Улугбека Ильясовича Иноятова.



Как сообщает УзА, кандидатура была утверждена на внеочередном пленуме центрального совета партии 12 мая.



Улугбек Иноятов возглавил партию летом 2019 года. До этого с июня 2018 года он работал ректором Наманганского государственного университета, а ранее - в 2013-2018 годах - министром народного образования.