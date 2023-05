Высший кыргызский воинский титул Эр в эпосе "Манас", - Асылбек Эшиев

Титул Эр в исторических источниках и эпических произведениях.



Так, "слово er является наиболее часто встречающимся в памятниках енисейской письменности обозначением мужчины, имевшего официальный статус феодала. Поэтому этот термин можно переводить не только как "муж", "герой", но и, подчеркивая ее социальное содержание, как "рыцарь", "витязь" [6, с. 58]. "Ер 51 а/10 в енисейско-орхонских, древне-уйгурских памятниках и в современных тюркских языках муж, мужчина, перен. храбрый" [7, с. 79]. Н.А. Баскаков отмечает, что "этноним ревуг в "Слове о полку Игореве" образован от слов эр (т.е. герой, богатырь) и бука (бык), а этническое название ольбери от Алп-эр (т.е. герой, богатырь - муж, богатырь)" [2, с. 25-26]. Наиболее поздним наращением к имени Манаса является, вероятно, типичное для древнего и средневекового тюркского эпоса определение эр в форме Эр Манас по типу киргизского Эр Тештюк или казахских Ер Саин, Ер Таргын [13, с. 30].



Однако история этимологии слова Эр (Эрен) неразрывно связана с древностью. Л. Вулли о древнемесопотамских надписях: "во славу владыки своего Нанна, славнейшего из сыновей Энлиля, могучий муж Урнамму, правитель Урука, царь Ура, царь Шумера и Аккада, воздвиг Этеменигуру возлюбленный им храм" [23, с. 130]. Согласно надписи могучий муж Урнамму (видимо, "могучий муж" здесь буквально тюрк. "алп эр" (например, Алп Эр Тон (Афрасийаб, Франрасьян)) правитель основной ставки - Урука, царь Ура (Уру). У И.М. Дьяконова по шумерской гетерограмме "EREN" люди, воины, отряд" [24, с. 92]. Титул эрен (герой, витязь) в последующих не менее древних сведениях: "Отчетливо прослеживаемая линия связи Алп-Эрен // Этил-Алп – Огуз-хан – Аттила является тому доказательным примером" [25, с. 25]. Эрен-Улуг (жил в VIII в. во времена Барс-бега) [26].



В варианте Шапака Рысмендеева в "Событии Билерика" впервые говорится о небезызвестном Кошой кане, который отправляется на Алтай в надежде встретиться с молодым Манасом. Он был сверстником Жакыпа (отца Манаса) и главы племени нойгут Акбалты. Его племя катаган находилось вдали от алтайских кыргызов. Хан Кошой в отличие от своих эпических ровесников, как полководец и богатырь, имел титул Эр (Герой).



Кундуз, Талкан жеринде, (На земле Кундуз и Талкан,)

Катаган деген элинде, (В народе катаган,)

Кошой деген эр болот (Есть герой эр Кошой) [27, с. 43].



По варианту Сагымбая Орозбакова еще на Алтае собственно у старейшины Эштека замечается титул Эр: "Ногойдон кары эр Эштек" (Старейшина эр Эштек ногоев) [17, с. 23]. У остальных видных эпических героев (нойгут Акбалта, алчын Бообек, найман Көбөн, аргын Каракожо, кыпчак Таз, казак Айдаркан, кыргыз Байжигит, ногой Жамгырчы и т.д.) [17, с. 24] алтайского периода изгнания, не наблюдается такое высшее звание. Наверное, ханам и главам родоплеменных структур, независимо от их социального статуса, иерархического положения, без их особых боевых заслуг, не присуждались высшие военные титулы. Надо отметить, что подобные параллели встречаются у европейских правителей. Так, "граф Вильгельм Голландский не был еще посвящен в рыцари, когда в 1247 г. его избрали римским королем" [14].



В вариантах эпоса "Манас" в начале повествования не обнаруживается титул Эр в именах будущих эпических героев. На Алтайской земле юные гвардейцы ("себилдүүсү сексен төрт") Манаса воюют с алтайскими калмыками, воинами-лазутчиками Эсенкана, войском Нескары, однако крупнейшие сражения против иноземных захватчиков еще были впереди. Имя Манаса сопровождается разными доблестными эпитетами: арстан (лев), өткүр (дерзкий), кабылан (леопард), баатыр (богатырь, витязь), ойон (отважный) [17, с. 44-138]. У Манаса титул Эр впервые замечается в период первого стратегического похода кыргызских войск в родные Кыргызские земли, против калмыков, ойротов и каракитайцев (Текеса, Орго, Акунбешима). Судя по всему, ему был присужден такой почетный титул после первой крупной победы над Текес каном, главой калмыков (ойротов) ("Эринбей турган эр Манас" (Неутомимый эр Манас)) [17, с. 60], "Баштаганы эр Манас" (Полководец эр Манас) [17, с. 69]. Отличались ли по значению слова баатыр (батыр; богатырь; витязь) и эр (герой)? Очевидно, да. По эпосу батыров (витязей) было предостаточно, а эры (герои) единичны. Кроме того, за героизм и особые военные заслуги, эры могли стать полководцами, воеводами, тысячниками.



Имя Манаса сопровождается и таким эпитетом, как канкор (каңкор): "Канкор Манас баатырың" (Витязь канкор Манас) [17, с. 13], "Өткүр Манас каңкордун" (Дерзкий канкор Манаса) [18, с. 154], который имел различные толкования. В "Хождении за три моря" А. Никитина (XV в.): "На другий же месяць увидех горы Ефиопскыа, ту же людие вси воскричаша: "Олло перводигер, олло конъкар, бизим баши мудна насинь больмышьти", а по-руськыи языком молвят: "Боже осподарю, боже, боже вышний, царю небесный, зде нам судил еси погубнити!" [9, с. 150]. Здесь нас заинтересовало бы словосочетание "олло конъкар" - по-русски "боже вышний, царь небесный". По эпосу прозвище (канкор, каңкор) юному Манасу впервые присваивается на салбырыне (дальная охота) юных молодцов ("Кабылан Манас баатырды (Леопарда Манаса батыра) // Каңкор атка коюшуп (Его канкором прозвав))" [16, с. 278]). Более вероятно, что юноши-витязи были осведомлены об одном таком (каңкор, канкор; боже вышний; царь небесный) эпитете бога. Быть может, здесь находится разгадка этимологии эпического понятия "канкор" ("каңкор")? В эпосе "Семетей" повторяется такой эпитет, только на этот раз у Семетея (сын Манаса). Так, Кюлчоро (друг Семетея) скажет Семетею: "Канкор аба, кабылан, (Дядя канкор, леопард мой) // Каралды кылган олуям (Покровитель святой мой)" [19, с. 47]. Здесь Семетей прозывается "канкором", вероятно, подразумевающий эпитет бога "царь небесный" (или "боже вышний").



В эпосе "Манас":



Эр Көкчөнүн Үмөтөй (Уметей сын эр Кокчо) [20, с. 275]

Эр Чубактын Канчоро (Канчоро сын эр Чубака) [20, с. 322]

Эр Төштүктүн баласы (Сына эр Тоштюка)

Жаш Жоодарды алдырды (Пригласили юного Жоодара) [20, с. 484]

Үрбү кандын баласы (Сын эр Урбю)

Угуп тургун, Тазбаймат (Послушай ты, Тазбаймат) [20, c. 485].



Как видно, наследные принцы именитых эпических героев-витязей (эр Кокчо, эр Чубака, эр Тоштюка, эр Урбю) Үметей, Канчоро, Жоодар, Тазбаймат - еще юные, не обстрелянные парни, не имели такого геройского титула. Как нам представляется, титул Эр не обладал сословным и наследственным статусом, за это нужно было реально заслужить в боях или специфических военных заданиях. Возможно, воинам присуждались государственные титулы, звания, награды в торжественной обстановке на курултае, или на совете старейшин (и глав племен). В эпосе не сообщается о ритуале посвящения к почетному званию. У древних германцев посвящение в рыцаря имел ритуальный характер, однако в отличие от эпических кыргызов, у них наличествовало возрастное ограничение. Во времена Тацита вручение оружия молодому германцу в присутствии народного собрания означало признание его совершеннолетним [14].



По эпосу одним из первых, кто заслужил титула Эр, скорее всего, был Бакай: "Аны айтып эр Бакай" (Сказав это эр Бакай) [17, с. 41]. Очень может быть, что Бакай получил его в период битвы с ойротами Текес хана (этот отрезок времени совпадает с сожжением ойротской деревянной армии при непосредственном участии (смекалки и отваги) эр Бакая) [17, с. 43]. Известно, что имеются исторические сведения о глиняной армии терракотовых воинов Китая в 210-209 годах до н. э. [15]. Однако на этот раз войско Манаса соприкасается с эпической неисчислимой деревянной армией – ойротской информационно-психологической войной. Видимо, с этого момента начинается победоносное шествие героических подвигов множество эпических героев и персонажей. Об этом кроме эпических описаний батальных сцен, дают о себе знать впервые отраженные в эпических стихотворных строках – имена витязей с титульным званием Эр.



После эр Бакая, такое почетное воинское достоинство замечается у казахского наследного принца Кокчо, героя первой военной кампании ("Айдаркан уулу эр Көкчө" (Эр Кокчо сын Айдаркана) [17, с. 95]). По эпическим данным, вслед за Кокчо таким военным званием были вознаграждены кыпчакский принц Урбю и витязи-гвардейцы Мажик, Сыргак, Тазбаймат.



Кыпчактардын эр Үрбү (Эр Урбю из кыпчаков) [17, с. 136]

Окчу кыргыз эр Мажик (Эр Мажик из окчу кыргызов) [17, с. 136]

Көрө салып эр Сыргак (Увидевший эр Сыргак) [17, c. 145]

Эр Тазбаймат мыктуусу (Эр Тазбаймат смышленый) [17, c. 150].



Примечательно, что выдвинувшиеся герои удостаивались к военным наградам исключительно в период военных операций. По всей видимости, в ходе первого похода особо отличившиеся витязи-гвардейцы, параллельно к титулу Эр, интронизировались в родословные родоплеменные эпонимы. Например, Айнакул становится эр Кыргылом [17, с. 18], Бердибек (Теке) - эр Сыргаком, Болот - эр Чубаком, Байсабай – эр Сереком, Каратай – Ырамандын Ырчы уулу [21], Абдылда – эр Ажыбаем [17, с. 144; 149]. Древний высший титул Эр, пожалуй, имел такое же общественно-политическое значение, как и современное звание Герой страны – высшей государственной награды. Народные мудрости "Эр жигит эл четинде, жоо бетинде" (Славному герою Родину защищать, а врагу несдобровать); "Чептен эрдин күчү бек" (Крепость духа героя мощнее замка) воззвали к героическим подвигам.



Параллели и аналогии в исторических источниках.



Древнерусский титул мужъ. "Согласно версии, записанной Фазлуллахом Рашид ад-дином (XIII-XIV вв.), Огуз-хан отправил своих сыновей Гюна, Юлдуза и Денгиза с девятитысячной конницей против Рума, а сыновей Ая, Гека и Дага с девятитысячной "мужей" – против франков" [1, с. 21]. Похоже, "девятитысячные мужи" у Рашид ад-дина – это девятитысячные воины-витязи. В "Повести об осадке Киева печенегами": "Видевъ же се князь печенежьский, возратися единъ к воеводе Претичю и рече: "Кто се приде?" И рече ему: "Людье оноя страны". И рече князь печенежьский: "А ты князь ли еси?" Онъ же рече: "Азъ есмь мужъ его, и пришелъ есмъ въ сторожъх, и по мнъ идеть полкъ со княземъ, бещисла множьство…" [4, с. 21]. Древнерусская фраза воеводы "Азъ есмь мужъ его" воспринималась печенежским князем, надо полагать, как "Я сам витязь его". "Выпустиша печенези мужь свои... и выступи мужь Володимерь". – ПВЛ, 6500 (992) г." [12, с. 155]. Кажется, здесь лексема мужь идет в качестве войскового титула печенежского батыра и русского витязя.



Древнегерманский и древнескандинавский титул эрл (ярл). "Эрл [англ. earl] - в Англии раннего средневековья эрлы – родовая знать; с XI в. эрл соответствует понятию "граф" [11]. Или, "ярл – нечто вроде герцога в скандинавских королевствах. Первоначально – высший представитель родовой знати" [3, с. 701]; "с 970 по 995 г. Норвегией правил ярл Хакон сын Сигурда, с 1000 г. – его сын Эйрик, который в 1015 г. уехал в Англию к королю Кнуту" [10, с. 164]. [Атли сказал:] "Жены этой гордой // горе умножить // вам, ярлы, велю, - // я хочу это видеть!" [3, с. 322]. По-видимому, титулы эрл и ярл по значимости аналогичны с древнерусским ратным титулом мужъ.



Античные титулы heros и эор. "У глоссаторов vir fortis толкуется как господин – dominis, erus (древний термин, обозначающий господина), heres – наследник, и heros – Герой" [5, с. 124]. "Богом тесно связанным с общинным характером древнего Рима, был и Квирин, впоследствии отождествленный с Ромулом… Современные исследователи возводят имя Квирина к тому же корню, что и "курия" (koviria – "собрание мужей") …" [5, с. 131]. Если тождественны Квирин с Ромулом, то титул heros (герой, эр) и тотем lupus (волк, бөрү) могли быть схожими эпонимически-тотемными понятиями. У Геродота: "Эллины вели войну с амазонками (скифы называют амазонок "эорпата", что по-эллински означает мужеубийцы; "эор" ведь значит муж, а "пата" - убивать)" [8, с. 514]. Примечательно, что скифское слово "эор" перекликается с эпическим титулом "эр", и что любопытно, Геродот сам поясняет, что "эор" - это муж.



В рамках языковой теории В.М. Иллича-Свитыча, постулирующей генетическое родство языковых семей (алтайский, уральский дравидийский, индоевропейский, картвельский, семитохамитский) "Старого света на праязыковом уровне можно обнаружить целый ряд знаменательных морфемных тождеств именно в составе наиболее устойчивых морфологических, словообразовательных и лексических элементов" [22, с. 3]. Вероятнее всего, древнерусский мужъ, латинский heros (erus), древнескандинавский эрл, скифский "эор" и эпический эр могли иметь идентичную этимологическую природу и трансформированы в основной лексический фонд ностратических языков евро-азиатского континента.



Эшиев Асылбек Мирзатилаевич

доктор филологических наук, профессор Жалал-Абадского государственного университета имени Б. Осмонова (Жалал-Абад, Кыргызстан).



