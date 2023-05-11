Почему немцы ре-мигрируют в Россию (житейские истории)

01:03 13.05.2023 Переехавшие в Россию немцы объяснили мотивы: "Было ощущение, что кругом психи"



"Даже если объявят всеобщую мобилизацию, ничего страшного не вижу"



По телевизору мелькают сюжеты о том, что русские немцы, переехавшие в 90-е в Германию, возвращаются в Россию. И это правда. Достаточно почитать чаты, где сотни переселенцев делятся восторженными впечатлениями. Но есть и недовольные, которых критикуют другие переселенцы со словами "Не нравится - валите обратно в Германию". Мы поговорили с обеими сторонами.



В чатах, где народ обсуждает переезд из Германии в Россию, кипят жаркие споры о том, где жизнь лучше. Ошеломляющее чувство патриотизма охватило переселенцев. Люди восхищаются МФЦ, курьерами, детсадами, школами, магазинами больницами и даже дорогами.



Вот некоторые комментарии.



"Хочу в Россию. Достала Германия со своей русофобией. Лучше получать 100 тысяч рублей, чем 3000 евро и выслушивать оскорбления".



"Россия - единственное безопасное место, где человек социально защищен, где в чести нравственные и духовные ценности! Где один за всех и все за одного!".



"На пенсию 15 тысяч вполне можно прожить. Моя сестра получает десятку. В магазинах для пенсионеров акции, скидки. Не страдает. Дома тепло".



"Я была во многих странах. Комфорта там все меньше и меньше. Тогда как в РФ комфорт набирает обороты с огромной скоростью".



Сергей переехал из Германии в Геленджик. В чате вставил свои пять копеек о России: "Процветает коррупция и жесткая бюрократия. Государственные больницы убогие, школы переполнены, учителей не хватает. Летом вода подается по графику, в лучшем случае - час утром, час вечером. Все дешевое жилье раскуплено по херсонским сертификатам. Однокомнатная нормальная квартира стоит от 10 млн. В туристический сезон все забито ротовирусом".



Другие переселенцы не оставили эту реплику без ответа.



"Не вводите людей в заблуждение. Вы когда лежали в больницах Германии? Мне пришлось в них побывать, детское отделение жуть".



"Моей дочке в Европе не могли семь лет диагноз поставить. Даже аппендикс вырезали на всякий случай, чуть не отправив на тот свет. Зато медсестра в обычной сельской больнице РФ на старой аппаратуре сходу определила ее проблемы".



"Как можно не видеть в России новые дороги, новостройки, засеянные поля, животноводческие комплексы?! Молчу уж про магазины и обилие продуктов в них".



"Краснодарский край - развитый и богатый регион. Это вам не девяностые.



Уже давно все поменялось. Новые или отреставрированные больницы, современное оборудование и даже телемедицина начала появляться. Многие операции, которые делают в России, не делают за границей.



Даже если есть старенькие больницы, они уже стоят в планах на ближайшую реновацию и переоборудование".



Здесь даже я поразилась оптимизму переселенцев…



Сергей, в свою очередь, долго отбивался, но все-таки проиграл битву с соотечественниками. И покинул чат, в котором мужчине еще долго перемывали кости.



А я решила позвонить Сергею.



"Зарплату обещали одну, выплатили другую"



- У меня складывается впечатление, что в чате сидят люди, которые ничего не знают про Россию, - говорит Сергей. - Когда я пишу в чаты про минусы, на меня все накидываются. Я предложил им: покажите хоть одну фотографию приличной больницы в городе до 100 тысяч населения. Фото никто не скинул. Когда кто-то пожаловался, что его права в Германии ущемляли, я поинтересовался, в каком городе это происходило. Человек промолчал.



Сергею 38 лет, 18 из которых он прожил в Германии. Из России уехал в шестилетнем возрасте в девяностые годы.



- Один раз мы с родителями пробовали вернуться. Полтора года прожили в России и обратно уехали. Не пошло дело, - рассказывает Сергей. – Но в институт я поступил в России. Правда, учебу бросил, потому что женился. Родились дети. После второго ребенка предложил супруге переехать обратно в Германию. Она сама родом из Абакана. Понимаете, да?



В первое время супруга Сергея восторгалась Германией. Но через четыре года попросилась обратно.



- Жена уже через полтора года начала намекать, мол хочу домой, где мама, бабушка, - продолжает собеседник. - Это при том, что мы часто прилетели в Россию.



А через четыре года она в ультимативной форме заявила: либо развод, либо уезжаем. Я согласился переехать только на юг. Мы погуглили, Геленджик показался неплохим вариантом. Продали недвижимость в Германии, прилетели сюда. Сняли квартиру.



И минусы вылезли сразу. Во-первых, тут толпы курортников. Во-вторых, купить недвижимость оказалось проблематично. Ну и медицина, из-за которой мы поцапались в чате, оставляла желать лучшего.



В этом я убедился, когда посетил государственную стоматологическую клинику по талончику. Помню, зашел туда, а там гигантская очередь в коридорах. Я сразу 90-е вспомнил, когда уезжал отсюда. Может, для кого-то лечить зубы в таких условиях нормально, но мне показалось дикостью. В Германии я ничего подобного не видел.



- К чему еще трудно привыкнуть?



- Такое ощущение, что здесь люди постоянно хотят друг друга наколоть. В Германии я работал в строительной компании. В Геленджике устроился по специальности. Зарплату обещали одну, выплатили другую. В Европе сложно представить, чтобы тебя обманули хотя бы на евро. За дело сразу возьмется соцзащита, тебе предоставят бесплатного адвоката. В России жалуйся, куда хочешь, своего не вернешь.



Через восемь месяцев я предложил жене перебраться в Калининград, поближе к Европе. Она согласилась. Но потом началась пандемия, решили пересидеть. По итогу я как-то привык к Геленджику. Приобрел квартиру в элитном ЖК. С работой более-менее наладилось.



Занимаюсь строительством. Заметил, что в России можно обойти законы. Здесь всем на тебя по барабану, делай, что хочешь.



Бесплатной медициной я больше не пользуюсь. Друзья появились. Все они обеспеченные люди. Минимум два раза в год ездят в Турцию, Египет, особо не жалуются. Но я видел, как живут простые люди. Представляете, воду здесь дают по часам - час утром, час вечером. И люди счастливы, что вообще есть вода.



- У вас есть вода?



- У нас новый ЖК, проблем с водой нет. Еще удивляет жуткая бюрократия. Я замучился оформлять прописку. В Германии отпечаток пальца оставил, наклейку вклеил и ушел, на все про все 30 секунд. Здесь приходится часами торчать в учреждениях.



Заметил такой момент: в Германии ты приходишь к чиновнику, который сидит в маленьком кабинете. Посетители ждут очереди в просторном холле с кожаными креслами, чувствуешь себя человеком. А тут наоборот, народ ютится в тесном коридорчике. Потом заходят в огромный кабинет, садятся на деревянный стул напротив чиновника, как на допрос.



- Плюсы-то видите?



- Магазины здесь дешевле, по ассортименту тоже неплохо. В Геленджике полки ломятся, но только потому что это курорт. Бензин дешевый.



Стоимость коммуналки поразила. За квартиру 79 "квадратов" я плачу 50 евро. В Германии за "двушку" отдавал около 400 евро. А вот техника и машины взлетели в цене. Полтора года назад я покупал холодильник за 17 тысяч рублей, сейчас он 40. "Тойота" взлетела с 1,9 млн до 3,8 млн рублей…



- Так где жизнь дешевле?



- Скажу так, без денег в России делать нечего. Если есть накопленная сумма, то ее быстро потратишь и останешься один на один со своими проблемами. Помощи от государства не дождешься.



- Как вашим детям в Геленджике?



- Они учатся в школе, в 5 и 9 классах. Старшего я сразу предупредил: если захочешь обратно, то я тебя отправлю. Он пока не собирается. Поначалу его только напрягало, что одноклассники называли его немцем. У мелкого так вообще все нормально, вон во дворе с детьми бегает.



- Из ваших знакомых в Германии никто по вашим стопам сюда не переехал?



- Только одни мы уехали. Родственники, друзья, знакомые и не собирались.



"Болото засасывало меня в уныние"



Также я связалась с одной из активных пользователей чата Татьяной. Женщина переехала в Москву после 22 лет в Германии.



- Я училась в немецкой гимназии. Там русских детей не любили. Хотя я разговариваю по-немецки без акцента. Фамилия у меня Райх. В школе нам рассказывали, что Сталин хуже Гитлера. И если бы Гитлер не напал на Россию, то завтра бы Сталин напал. Абсурд, - говорит Татьяна. - Я архитектор по образованию. Работала ассистентом проектного менеджера. Мне шеф всегда говорил: пойми, для местных ты и твои дети всегда будут русскими, даже если по крови вы немцы. Может быть внуки станут немцами, но под большим вопросом.



Я не понимала, как же так. Мои родители – поволжские немцы, жили в Казахстане. В детстве мне всегда говорили: ты немка. А приехала в Германию - и слышу: ты всегда будешь русская. Так зачем себя мучить, чувствовать человеком третьего сорта? Лучше вернуться на родину.



- На ваш взгляд действительно много русских немцев переезжают в Россию?



- Миллионы людей ходят переехать, но не могут, потому что программа переселения соотечественников не резиновая, рассчитана всего на 130 человек в год. А желающих два-три миллиона. Целые семьи годами ждут очереди, чтобы попасть в программу. По ней государство гарантирует рабочее место, жилье, компенсируется переезд. Самостоятельно сложнее закрепиться в стране.



Я переехала в Россию без программы, сама по себе, решила, с меня хватит. Прошла сложный путь с оформлением ВНЖ, потом получила гражданство.



- Вы прожили в Германии больше 20 лет. Зачем что-то менять?



- Это болото, которое меня засасывало в уныние. До 2014 года немцы считали, что Россия - это развалюха, шапка-ушанка, водка и медведь. Я пыталась донести, что в РФ такие технологии, которые вам и не снились. Мне никто не верил. Когда я рассказывала об этом в соцсетях, меня блокировали. И я поняла, что свободы слова в Германии нет.



- Вы все-таки живете в Москве, здесь высокий уровень жизни.



- Я бы с удовольствием уехала в другое место. Мы с мужем первоначально обсуждали Благовещенск. Но супруг родом из Москвы, поэтому приехали в столицу. Сейчас я уговариваю его уехать в глубинку, открыть ферму и разводить курочек.



- Готовы топить дровами и пользоваться туалетом на улице?



- Это же такие мелочи по сравнению с тем, что дает настоящая свобода. В России ты можешь собраться и уехать в любой регион. В Германии сложно переехать из города в город. Потому что придется объяснять, почему вы переехали, оформлять кучу документов. А тут человек сам решает, как и где жить. Это и есть свобода.



- Не скучаете по Германии?



- По стране не скучаю совсем. Я скучаю по немецкому хлебу. Скучаю по маме, сестре и бабушке, которые остались там. Мама боится, что не выдержит переезда. Но у нас в планах купить для нее домик где-нибудь в Краснодарском крае и перевезти.



- Не пугает маленькая российская пенсия?



- В Германии на пенсию тоже не разгуляешься. Только моя бабушка 1939 года рождения застала хорошую пенсию - 1476 евро. Но с этого года ввели налог на пенсию, она получает 1200 евро. Их них 480 евро отдает за аренду жилья. 200 евро уходит за отопление, свет, воду. Телефон и интернет – 60 евро. На жизнь остается 700. Благо, у нее медстарховка бесплатная.



А вот сестры бабушки помоложе, они не получают такую жирную пенсию. Государственная пенсия составляет всего 600 евро. Еще за аренду надо платить и кушать хочется.



Сестра тоже хочет переехать. Она заканчивает вуз в Германии. Знает шесть языков.



- Обстановка в стране вас не беспокоит?



- Даже если объявят всеобщую мобилизацию, ничего страшного не вижу. Мой муж, пойдет, если позовут, так и говорит. Но я бы за другого замуж не вышла. Меня воспитывали так, что мужчина должен служить Отечеству. Я и сыновей так воспитываю.



"Было ощущение, что кругом психи"



"Была только что в МВД по миграции. Сотрудница ведомства сказала: сколько вас нынче оттуда едет, что там у вас происходит? Я ей ответила: все, что тут по ТВ говорят, то и происходит", - написала в чате Анастасия.



Я позвонила ей.



Анастасия Кох прожила в Германии 13 лет. Недавно вернулась в Москву.



- В 2009 году в отпуске я познакомилась с русским немцем, переселенцем из Казахстана. Когда решили пожениться, долго спорили, кто к кому переедет. Как вы понимаете, переехать пришлось мне, - рассказывает Анастасия. – Я оставила в Москве перспективную работу в банке и перебралась в Мюнхен.



Германия шокировала меня с первых дней. Оказалось, что страна совершенно не развита технологически. В 2009 году там был "каменный век". Как бывший банковский сотрудник видела много пробелов в этой сфере.



- Но как-то прожили 13 лет. Значит, все устраивало?



- Никогда ничего меня не устраивало. Первые четыре года притиралась к стране. Последующие годы прошли под девизом: в следующем году будет лучше. Но не становилось.



За 13 лет я не привыкла к местным устоям. Представляете, у каждого второго гражданина страны есть адвокатская страховка, потому что везде и всюду потребителя хотят обмануть.



- Возможно, не так уж много людей бегут из страны, больше говорят о своем желании?



- Бегут - и это факт! Например, одни мои знакомые уезжают летом, другие в следующем году. Мои друзья, молдаване пытаются уехать по программе переселенцев. В декабре они получили отказ на переселение в Краснодар. Теперь подали повторно в другой регион. Ждут одобрения. Живут надеждой что приедут в Россию и их детям никто не будет промывать мозги про секс, ЛГБТ и смену пола.



Если раньше можно было закрыть глаза на то, что страна не развивается, то все изменилось с заселением беженцев из Сирии. Я этот период могу сравнить с нашими девяностыми, когда пошла волна изнасилований, убийств, краж.



Потом случился коронавирус и пришла диктатура. В это время набирала обороты тема ЛГБТ. Нас сосед во время пандемии начал менять пол. У него была жена и двое детей. У меня было ощущение, что кругом психи.



И уже тогда я задумалась, а не вернуться ли домой, в Москву. Спросила мнение детей, получила положительный ответ. Мужа просто поставила перед фактом.



- Теперь всем довольны?



- Конечно. Здесь сервис на высшем уровне, услуги, особенно в сфере красоты, да и люди отзывчивые - в отличие от немцев, которые палец о палец не ударят, чтоб помочь. Городской транспорт отличный. Немцам с вечными задержками, забастовками далеко до столичного уровня. Есть соцпомощь льготным категориям, недорогое ЖКХ.



- Не бывает так, чтобы все нравилось.



- Не нравится, что холодно зимой. Ну и раздражает, когда сталкиваешься с непрофессионализмом.



- Вы работаете?



- Я открыла свой кабинет по маникюру и педикюру.



- Санкции вас не смущают?



- А чего не стало? Колы, фанты или каких то других товаров, которыми мы не пользовались и в Германии? Или производителей авто не стало? Так все заменяемо. Зато касаемо продуктов - рынок производителей настолько большой, что каждый раз теряюсь в выборе. Так что не вижу, что жизнь изменилась с уходом каких-то мировых брендов.



- Что должно случиться, чтобы вы вернулись в Германию?



- Я вспоминаю Германию, как страшный сон. Ни за что туда не вернусь. Мои дети, немцы, тоже не хотят обратно. Говорят, что это самая скучная страна в мире, с непонятным правилами. Иногда я их троллю: вы же немцы и это ваша страна. Они отвечают: "Пусть мы и немцы, но по духу мы русские!".



Ирина Боброва Источник - МК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683928980





Новости Казахстана

- Сенаторы одобрили Закон по защите авторских прав на пространстве СНГ

- Начала работу Общественная палата при Мажилисе VIII созыва

- Увеличение местного содержания, внедрение новых технологий и продвижение экспорта: Алихан Смаилов обозначил приоритеты развития машиностроения РК

- Президент поступил по-мужски

- Сенаторы заслушали отчет госорганов о ходе исполнения поручений Президента страны по кредитованию экономики

- Кадровые перестановки

- Задержан экс-председатель Правления НПП "Атамекен"

- Мажилисмены приняли пакет поправок по регулированию движения электросамокатов

- Крупные международные мероприятия под эгидой ВОЗ пройдут в Астане

- Демпартия "Ак жол" предложила прекратить неэффективные нефтегазовые соглашения

