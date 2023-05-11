Ракетная реакция: что происходит между Израилем и сектором Газа

01:07 13.05.2023 Еврейское государство четвертый день проводит спецоперацию против "Исламского джихада"



Валентин Логинов



Четвертый день Израиль в рамках спецоперации "Щит и стрела" осуществляет бомбардировки позиций радикальной группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Боевики продолжают обстреливать израильские города. Ситуация уже привела к гибели нескольких десятков человек со стороны Палестины, в Израиле в результате попадания ракеты в жилой дом погиб человек. Стороны пока не проявляют заинтересованности в ослаблении напряженности, и в этой ситуации эксперты обращают внимание на возможность поддержки "Исламского джихада" со стороны ХАМАС, которое контролирует сектор Газа. При этом идти на это у ХАМАС, видимо, желания немного, в том числе из-за позиции ряда арабских государств. Что привело к очередному обострению и как быстро удастся найти выход из ситуации - в материале "Известий".



Из-за чего все началось



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 12 мая созвал совещание с участием руководства ключевых силовых ведомств страны, чтобы обсудить вопросы безопасности на фоне продолжающихся несколько дней обстрелов со стороны группировки "Исламский джихад" из сектора Газа.



"Исламский джихад" - вторая крупнейшая группировка после ХАМАС, которое, собственно, и контролирует сектор Газа. Представители организации придерживаются радикальных взглядов, организуют на протяжении нескольких лет обстрелы территории Израиля и стремятся уничтожить еврейское государство.



В ночь на 9 мая Израиль начал проводить операцию "Щит и стрела" в ответ на массированные обстрелы еврейского государства, которые произошли неделей ранее.



Точкой отсчета текущего обострения в палестино-израильских отношениях можно считать 2 мая. Тогда в израильской тюрьме скончался высокопоставленный член "Исламского джихада" Хадер Аднан. Его обвинили в участии в исламистской группировке, а также в поддержке терроризма и подстрекательстве. Аднан обвинения не признал, объявил голодовку, отказался проходить медосмотры и получать лечение. Голодовка продлилась 86 дней.



Утром 2 мая Аднана обнаружили в камере без сознания, после чего госпитализировали. Попытки реанимировать заключенного результатов не дали, он скончался.



Смотри наверх: внешняя угроза изменила внутриполитическую повестку в Израиле

Общественное внимание вновь переключилось на палестино-израильский конфликт



Последние месяцы отношения между Израилем и Палестиной и без того шли по наклонной, и смерть Аднана лишь спровоцировала стороны на агрессивные действия. Дело в том, что палестинские заключенные представляются для внутренней аудитории сектора Газа практически национальными героями, а потому любая угроза их жизни и здоровью во время заключения в Израиле - очень чувствительная для Палестины тема. Стороны достаточно осторожно подходят к этому вопросу, поскольку любые изменения в состоянии здоровья арестованных палестинцев могут спровоцировать напряженность. Потому известны случаи, когда Израиль шел на уступки.



Но и голодовки среди палестинских деятелей, находящихся под стражей в Израиле, - нередкий способ политической борьбы. Тот же Аднан уже объявлял голодовку в 2015 году - тогда он не принимал пищу 55 дней в знак протеста в связи с тем, что при административном задержании ему не были предъявлены обвинения.



После того как стало известно о смерти Аднана, в тот же день, 2 мая, боевики "Исламского джихада" выпустили 102 ракеты по израильским населенным пунктам, расположенным вокруг сектора Газа, и по южным поселениям.



Старым-новым курсом: Палестина ждет ухудшения отношений с Израилем

Как успех Нетаньяху на выборах отразится на соседях в регионе и союзниках еврейского государства



Операция "Щит и стрела"



Спустя неделю, в ночь на 9 мая, ВВС Израиля атаковали объекты исламистской группировки в Газе. В результате удара погибли три полевых командира "Исламского джихада", всего скончалось 12 человек, еще 22 были ранены. Всего сейчас речь идет о по меньшей мере 28 жертвах конфликта с палестинской стороны. 12 мая в СМИ появилась информация, что Израиль ликвидировал еще несколько лидеров военного командования "Исламского джихада".



Во время этого удара погиб гражданин России Джамал Абу Хасван. Вместе с ним жертвами стали его жена и сын.



Утром 9 мая авиация Израиля продолжила наносить удары. Очевидцы сообщали, что одна из ракет упала на многоквартирный дом в Газе, другая попала в жилое здание в городе Рафахе, фотокадры демонстрируют некоторые разрушения в результате атаки. "Исламский джихад" поклялся отомстить.



Очевидцы рассказали "Известиям", что самым напряженным днем стало 10 мая - тогда сирены звучали даже в центральной части еврейского государства. "Относительно спокойно было только на севере Израиля. 10 мая мы много времени провели в бомбоубежище. Сейчас обстановка спокойнее", - сказал один из собеседников.



Мирное оглашение: какие шаги Израиль и Палестина наметили для снижения насилия

И удастся ли сторонам предотвратить эскалацию в преддверии Рамадана



На следующий день взаимные обстрелы продолжились. За сутки обострения на территории Израиля упало около 400 ракет, уточнил министр обороны страны Йоав Галлант. "Значительная часть ракет упала на открытой местности, часть ракет была сбита, и, к сожалению, было зафиксировано несколько попаданий по домам", - сказал Галлант во время специального телеобращения.



В настоящий момент речь идет уже о не менее 900 ракет, выпущенных палестинскими боевиками. Одна из них 11 мая попала в жилой дом в городе Реховоте. В результате один человек погиб, еще как минимум семеро получили ранения.



"Залп [ракет-перехватчиков] был произведен, ракета не была перехвачена "Железным куполом" и попала в здание. Мы понимаем, что произошла техническая неисправность, перехватчик был запущен, но не попал по ракете", - объяснили инцидент в армии Израиля.



При этом там подчеркнули, что "Железный купол" продолжает быть высокоэффективной системой - с начала обострения был сбит 91% выпущенных ракет.



Примечательно, что текущее обострение происходит менее чем через неделю после объявленного в Газе перемирия - посредником в переговорах выступил Египет.



Каир может сыграть позитивную роль и на этот раз. Тем более Египет уже предпринимает попытки снова выступить посредником в текущем урегулировании, полагает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов.



- Но в целом текущая ситуация, если обострение перерастет в более масштабный конфликт, опасна тем, что в это противостояние могут включиться и другие акторы - Иран, Сирия. Вряд ли какая-то из сторон сейчас заинтересована в таком сценарии, потому, как мне представляется, конфликт все же будет минимизирован и не приведет к масштабному разрастанию и тем более к войне на Ближнем Востоке, - пояснил он "Известиям".



"‎‎Ситуация вокруг Иерусалима накалена как никогда"

Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль - о новой волне насилия в регионе, возможностях для диалога и визите делегации США



Почему молчит ХАМАС



Если до попадания ракеты в жилой дом в Реховоте складывалось впечатление, что Израиль завершит операцию к пятнице, 12 мая, то теперь, очевидно, она будет продолжена, сказал в разговоре с "Известиями" эксперт по Ближнему Востоку и Израилю Александр Каргин.



- До 11 мая военная операция Израиля шла для него довольно успешно: были ликвидированы несколько десятков боевиков палестинских группировок, а у Израиля потерь не было. Вчера ситуация изменилась, и, скорее всего, Израиль сейчас операцию не закончит. Хотя до этого казалось, что все идет к завершению - цели шли к выполнению, боевой потенциал противников снижен, - говорит Каргин.



Пролонгирование операции "Щит и стрела" существенно повышает риски масштабирования конфликта на текущем этапе. Дело в том, что ХАМАС, осуществляющее политический контроль над сектором Газа, до сих пор не поддержало действия "Исламского джихада". Эксперты полагают, что присоединение ХАМАС к текущему конфликту при самом негативном сценарии может привести к дальнейшей эскалации.



- Если операция продолжается, повышается и риск, что ХАМАС присоединится к "Исламскому джихаду". При таком раскладе, скорее всего, Иран будет поддерживать ХАМАС. И такое развитие событий может привести к полноценной наземной операции со стороны Израиля в секторе Газа. Хотя надо отметить, что такое развитие событий маловероятно - иначе это может обернуться большой ближневосточной войной, - считает Александр Каргин.



При этом само ХАМАС до сих пор остается в стороне из-за внутриполитической конкуренции, существующей в секторе Газа. "Исламский джихад" конкурирует с ХАМАС за электорат, а потому стремится продемонстрировать, что они более пропалестинские и более радикальные. Через такие демонстрационные акции "Исламский джихад" в том числе привлекает на свою сторону избирателей и финансирование.



- Когда Израиль бомбит "Исламский джихад", ХАМАС это выгодно, потому они и не вмешиваются в текущую ситуацию. Но по большому счету для ХАМАС "Исламский джихад" тоже проблема, - отметил Каргин.



Только тешатся: Турция и Израиль решили наладить отношения

Что это может означать для Ближнего Востока



Поэтому, по его словам, ХАМАС в данной ситуации проще дать Израилю "если не разбить, то нанести критический урон" конкуренту. Заодно Израиль обеспечит свою безопасность, объясняет эксперт причину молчания политического руководства сектора Газа.



Другое основание - часть арабских стран, на которых традиционно рассчитывает Палестина, не одобряет такие радикальные группировки, как "Исламский джихад". А ХАМАС не хочет лишиться поддержки других заинтересованных сторон в регионе.



- Вполне возможно, что ХАМАС может поддержать негласно, но официально будет держаться на дистанции, - считает Борис Долгов.



Как бы то ни было, по состоянию на 12 мая стороны не приблизились к урегулированию ситуации, а Египет и вовсе обвинил Израиль в невыполнении "соглашения, достигнутого с ним сегодня утром", пишет Al Arabiya со ссылкой на свои дипломатические источники. В связи с этим Каир рассматривает вариант "сокращения своего участия в посреднических переговорах с израильской стороной". Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683929220





Новости Казахстана

- Сенаторы одобрили Закон по защите авторских прав на пространстве СНГ

- Начала работу Общественная палата при Мажилисе VIII созыва

- Увеличение местного содержания, внедрение новых технологий и продвижение экспорта: Алихан Смаилов обозначил приоритеты развития машиностроения РК

- Президент поступил по-мужски

- Сенаторы заслушали отчет госорганов о ходе исполнения поручений Президента страны по кредитованию экономики

- Кадровые перестановки

- Задержан экс-председатель Правления НПП "Атамекен"

- Мажилисмены приняли пакет поправок по регулированию движения электросамокатов

- Крупные международные мероприятия под эгидой ВОЗ пройдут в Астане

- Демпартия "Ак жол" предложила прекратить неэффективные нефтегазовые соглашения

