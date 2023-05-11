Китай и Россия создают новый "Варшавский блок" в противовес НАТО, - К.Ольшанский

01:08 13.05.2023

Китай и Россия создают новый "Варшавский блок" в противовес НАТО

Пекин только укрепляет военные связи с Москвой и другими странами



Константин Ольшанский



ФСБ и Береговая охрана Китая подписали меморандум о взаимопонимании. Причем этой новостью поделилась пресс-служба китайского Минобороны вскоре после того, как министр Ли Шанфу сначала сам побывал в России, а затем еще и встретился с Сергеем Шойгу в Индии.



ФСБ и Береговая охрана Китая будут сотрудничать "в области обеспечения правопорядка на море". Встреча руководителей двух спецслужб проходила в Мурманске. Естественно, за закрытыми от недружественных глаз дверями.



Мурманск принимал Форум береговой охраны Арктики, однако западные страны его саботировали. Так же, как ранее и заседания Арктического совета, где председательствует Россия. Место европейцев на форуме и заняли китайцы.



Китайские и российские силовики будут сообща ловить террористов и контрабандистов



Китайские и российские силовики в Мурманске договорились о совместных патрулях в Арктике. Будут ловить всех нарушителей - от контрабандистов до террористов. И это еще один шаг к тому, чтобы Китай стал полноценной арктической державой - с поддержкой России, разумеется.



Именно про арктическое сотрудничество говорил Си Цзиньпин, прилетев в марте в Москву к Владимиру Путину. Китайцы намерены инвестировать в арктические проекты России - от энергетики до логистики. Принимать участие в развитии и управлении Северного морского пути. А это, конечно, требует и обеспечения безопасности, которым совместно займутся две спецслужбы.



Стоит заметить, что китайская Береговая охрана - крупнейшая в мире, еще в 2018 году давал оценку журнал National Interest. Флот Береговой охраны прошел при Си Цзиньпине модернизацию, и на вооружение встали корабли с 30-мм и даже 76-мм пушками. Также Береговая охрана получила новые вертолеты и самолеты, а главное - дроны, чем не могут похвастаться ближайшие конкуренты - США и Япония.



Береговая охрана Китая проводит операции в основном в Желтом, Восточно- и Южно-Китайском морях, где сосредоточены главные китайские геополитические противники. Теперь же зона ответственности, фактически, расширяется и на Арктику, что особенно злит Запад.



National Interest: все три китайских флота уже мощнейшие в мире



Американцев и их сателлитов пугает стремительно растущая мощь Китая на море. А ведь кроме Береговой охраны у Китая есть еще два вооруженных флота - военно-морской и полицейский. И каждый из них в своей классе также крупнейший в мире.



ВМФ Китая насчитывает уже почти 350 кораблей - в том числе надводных, подлодок, амфибий и патрульных катеров. Уже в 2020 году Управление военно-морской разведки США признало, что китайский ВМФ обогнал американский по количеству боевых единиц. Также Китай назван абсолютным лидером в мире в области создания военно-морских баллистических ракет (янки это оружие только-только начали осваивать).



Единственный параметр, по которому китайский ВМФ отстает еще от американского, - это суммарный дедвейт. Правда, этот провал тоже будет устранен. Пентагон подсчитал, что уже к 2025 году у китайцев будет не менее 400 кораблей - такими темпами они строятся на государственных верфях. Дедвейт также может превысить американский. За счет строительства новых авианосцев, линкоров и крейсеров - крупнейших военных кораблей.



Между тем, даже полицейский флот Китая - самый малочисленный изо всех трех - вызывает уважение, пишет National Interest. Полицейские корабли участвовали в крупнейших морских спецоперациях последних лет.



Среди них, например, патрулирование отмели Сэнжи Кей (на нее претендуют Филиппины), начиная с 2017 года или оттеснение в 2014 году вьетнамских судов из спорных вод вокруг китайской государственной нефтяной платформы Hai Yang Shi You 981 (HYSY-981) или возвращение отмели Скарборо (также незаконно занята Филиппинами).



Китай вырвал Пакистан из-под британской пяты, а Лаос - из-под французской



Американцам стоит переживать не только по поводу растущей военной мощи Китая и его неумолимого сближения с Россией. Китай сближается и с другими дружественными странами, формируя своеобразную антизападную коалицию.



26 апреля в Пекин прилетел начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Асим Мунир, с которым встретился генерал Чжан Юся, заместитель председателя Центральной военной комиссии Китая.



Встреча генералов еще раз напомнила, что Китай и Пакистан - давние стратегические партнеры. Пакистан (как бывшая часть Британской империи) хоть и пытается лавировать между разными центрами силы, но даже в силу географического положения ближе к Китаю. Об этом еще раз напомнил генерал Чжан: и о защите пакистанского суверенитета и территориальной целостности (колкая шпилька в адрес Индии).



- Дружба наших стран выше гор, глубже океанов и слаще меда, - напомнил генерал Асим старинную пословицу. И лишний раз напомнил, - Пакистан будет твердо поддерживать основные интересы Китая в отношении Гонконга, Тайваня, Синьцзяна и Южно-Китайского моря.



Пакистан, конечно, не единственный союзник Китая. 9 мая стартуют совместные военные учения Китая и Лаоса, которые продлятся три недели. С каждой стороны в учениях участвует почти тысяча военных. Казалось бы, не так много.



Зато Китай отправит более 300 штурмовых машин, а также машины для оборудования. Отрабатывать будут, в том числе, борьбу с эпидемиями и гуманитарные операции. Значит, сотрудничество армий Лаоса и Китая даже шире, чем просто военное.



Фактически, для бывшей французской колонии (так же, как и для Пакистана - бывшей британской) именно Китай стал опорой для развития. Запад жадно высасывал все соки и до сих смотрит свысока, а Китай разговаривает на равных.