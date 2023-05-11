Индия требует вернуть алмаз Кохинур из шапки британской королевы

08:37 13.05.2023

Индия потребует вернуть алмаз из британской короны и другие драгоценности

Telegraph: Индия потребует вернуть алмаз Кохинур из британской короны и другие ценности

Индия намерена для "расплаты" с колониальным прошлым вернуть национальные драгоценности, вывезенные в Лондон. Газета пишет, что процесс станет проблемой для Сунака, на происхождение которого не раз указывали в Нью-Дели



Индия проведет дипломатическую кампанию по возвращению из Великобритании тысяч драгоценностей, в том числе одного из самых крупных и известных алмазов Кохинур, находящегося в короне королевы Елизаветы II, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.



В индийском правительстве считают потенциальное возвращение бриллианта "глубоко символичным".



Бриллиант Кохинур (105,6 карата) занимал центральное место Павлиньего трона Великих Моголов, в XVIII веке его забрал иранский правитель Надир-шах, вторгнувшийся в Индию, а в середине XIX века его подарили королеве Виктории.



Сейчас алмаз выставлен в лондонском Тауэре, о своем праве на получение алмаза заявляли, помимо индийских, власти Ирана, Афганистана и Пакистана. Но британское правительство настаивает, что получило бриллиант законным образом, в соответствии с Лахорским договором 1849 года, заключенным после завоевания Пенджаба.



Правительство и МИД республики займутся возвращением вывезенных из страны ценностей, один из источников газеты назвал планы "расплатой с прошлым", имея в виду колониальный период. Собеседники издания оценили утрату Индией этих артефактов как воровство в условиях "колониального принуждения". как отметили индийские чиновники, сложно продемонстрировать национальное наследие, если оно больше не принадлежит народу.



Посольство Индии в Лондоне в этом году начнет обращаться в учреждения, где хранятся драгоценности индийского происхождения. Процесс "исходит из верхушки" индийского правительства и стал одним из приоритетов премьера Нарендры Моди.



The Telegraph отмечает, что это может поставить британского премьера Риши Сунака в сложное дипломатическое положение. Для возвращения ценностей необходимы законодательные изменения или королевское решение, Моди к тому же прежде называл Сунака "живым мостом" между двумя народами, имея в виду пенджабское происхождение и индуистское вероисповедание главы правительства Великобритании.