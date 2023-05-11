Уволена на пенсию боевая старуха Шерман, отвечавшая в Госдепе США за Китай и ЦентрАзию

08:40 13.05.2023

Блинкен подтвердил отставку замгоссекретаря, курировавшего Китай

Энтони Блинкен подтвердил отставку первого замгоссекретаря США Уэнди Шерман

Замгоссекретаря США Уэнди Шерман курировала отношения с Китаем и пыталась вести переговоры с Москвой до ввода российских войск на Украину. После начала военных действий она занималась объединением союзников для поддержки Киева



Уэнди Шерман (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что его первый заместитель Уэнди Шерман уходит в отставку. Ранее об этом сообщил CNN.



73-летняя Шерман покинет должность в июле, написала она в Twitter. Пока не известно, кто станет ее преемником. Дипломат сообщила, что "невероятно гордится работой, которую мы проделали для решения огромного множества проблем" - от тех, что касаются военных действий на Украине до пандемии Covid-19.



Блинкен назвал Шерман своим доверенным лицом и другом. "Президент Байден попросил Уэнди взять на себя обязанности [заместителя госсекретаря], потому что знал, что может рассчитывать на ее помощь в выстраивании отношений США с партнерами и соперниками", - сказал он.



AP называет Шерман вторым по значимости сотрудником Госдепартамента в администрации президента Джо Байдена. В последние годы она курировала отношения США с Китаем, а также занималась объединением союзников для поддержки Украины после ввода российских войск в феврале 2022 года.



Reuters напоминает, что Шерман пыталась вести переговоры с Россией до начала военных действий. В январе 2022-го она встречалась в Женеве с российским замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым. Переговоры были посвящены гарантиям безопасности, проекты договоров о них Москва передала Вашингтону и НАТО в конце 2021 года. Главной темой встречи было нерасширение Североатлантического альянса, на чем настаивала Россия, но сторонам не удалось достичь успеха.



Президент России Владимир Путин, объявляя о вводе войск на Украину, назвал расширение альянса на восток и приближение инфраструктуры к границам России фундаментальными угрозами. Что касается вступления в НАТО Финляндии (она присоединилась к блоку в апреле), Путин заявлял, что это не создает прямой угрозы России, однако расширение военной инфраструктуры на этих территориях "вызовет ответную реакцию".



Шерман занимала различные должности в Госдепе с 1993 года. В администрации экс-президента США Барака Обамы она занимала пост заместителя госсекретаря по политическим делам с 2011 по 2015 год. Кроме того, Шерман возглавляла команду переговорщиков по иранской ядерной программе. Должность первого замгоссекретаря США она заняла в 2021 году.